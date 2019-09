A Bosch 13 milliárd euró összegben kapott elektromobilitási megrendeléseket

A Bosch az összes többi piaci szereplőnél nagyobb szaktudással rendelkezik és élen jár az elektromobilitás területén.

A vállalat 2018 eleje óta mintegy 13 milliárd euró összegben kapott elektromobilitási megrendeléseket, többek között személygépkocsik és könnyű teherautók akkumulátoros erőátviteli rendszereire vonatkozó gyártási projekteket. E sikeres megrendeléseknek és saját innovatív erejének köszönhetően a Bosch a jelenlegi nehéz körülmények között is tartja pozícióját. 2019-ben a mobilitási megoldások üzleti szektor ismét gyorsabban fejlődik, mint a globális autógyártás. A piacon jelenleg érezhető komoly visszaesési trend ellenére a szektor üzemi eredményei alig maradnak majd el a tavalyi szinttől.

„A mobilitás átalakulása kihívásokkal jár, de lehetőségeket is kínál. Ezeket akarjuk megragadni”

– mondta Dr. Volkmar Denner, a Bosch igazgatótanácsának elnöke. Technológiai szempontból a Bosch nyitottan közelít a jövő mobilitásához. Egyidejűleg végzi a hagyományos erőátviteli rendszerek további finomítását és a villamosítás felgyorsítását. Emellett a vállalat azon dolgozik, hogy a mobilitás automatizált, hálózatba kapcsolt és személyre szabott legyen. Ennek egyik kulcsát az elektronika és a szoftverek jelentik. A vállalat mobilitási részlege jelenleg mintegy 14 ezer szoftvermérnököt foglalkoztat, a szoftveres szaktudásra fordított éves kiadása pedig eléri a 3 milliárd eurót. A Bosch célja a környezetbarát mobilitás elérése és annak biztosítása, hogy a mobilitás mindenki számára elérhető legyen.

„A Bosch klímabaráttá és megfizethetővé teszi a mobilitást”

– szögezte le Denner.

Hatékony hajtásláncok: a belső égésű motoroktól az üzemanyagcellákig

A Bosch élen jár az éghajlatvédelem terén – és nem csupán azzal, hogy a jövő évtől kezdve a világon az összes telephelyét karbonsemlegessé teszi.

„Elkötelezetten dolgozunk olyan mobilitási megoldások kialakításán, amelyek nem gyakorolnak érzékelhető negatív hatást az éghajlatra és a levegőminőségre”

– tette hozzá Denner. A vállalat évente mintegy 400 millió eurót fektet a károsanyag-kibocsátástól mentes mobilitásba. Az elektromobilitás terén a Bosch más vállalatoknál szélesebb kínálattal rendelkezik már ma – a kerékpároktól a teherautókig, valamint a 48 voltos enyhe hibridtől a teljesen elektromos hajtásláncig. A Bosch piacvezető szerepet kíván betölteni a 48 voltos akkumulátorával, és a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) kínai céggel már kötött is egy hosszú távú együttműködési megállapodást az ehhez szánt akkumulátorcellák gyártására. A Bosch az év elején még azt prognosztizálta, hogy a személygépkocsik és kishaszonjárművek elektromobilitási komponenseivel és rendszereivel szerzett árbevétele 2025-re eléri majd az ötmilliárd eurót. A vállalat azonban most már ennél is nagyobb forgalomra számít.

„Mindegy, hogy a károsanyag-kibocsátástól mentes mobilitást milyen technológiával valósítjuk meg, a piaccal el is kell azt fogadtatnunk. Ezt pedig csak megfizethető megoldásokkal érhetjük el. Ha nem ilyeneket kínálunk, nem tudunk majd segíteni az éghajlatváltozás megállításában”

– mondta Denner. A Bosch az üzemanyagcellák tömeggyártásra kifejlesztésén is dolgozik, és ezt követően megkezdi azok gyártását is. A méretgazdaságosság is segíti majd ennek a ma még mindig drága technológiának a költséghatékony előállítását.

„A Bosch megfizethetővé teszi az alternatív hajtásláncokat”

– jelentette ki Denner.

Új technológia: kevesebb részecske, kevesebb fékpor

Az új járművek háromnegyedében 2030-ban még mindig találunk majd hagyományos belső égésű motort is. Ezek egy része 48 voltos elektromos támogatással vagy hálózatról is tölthető hibrid hajtáslánccal működik majd. A Bosch ezért a dízelmotoroké mellett a benzinmotorok hatékonyságát is folyamatosan fokozza. Legújabb fejlesztéseinek eredményeként, a motor belső módosításai és korszerű kipufogógáz-utánkezelés alkalmazásával a benzinmotorok részecskekibocsátása az Euro 6d-TEMP károsanyag-kibocsátási szabvány határértékét 70 százalékkal múlja alul még valós vezetési körülmények között is. A Bosch a fékezésből származó részecskekibocsátást is minimálisra kívánja csökkenteni. A kapcsolódó fejlesztések közé tartozik az iDisc féktárcsa – használatával a hagyományos tárcsáknál megszokott mennyiségű fékpornak csupán 10 százaléka keletkezik. Másik ilyen megoldás a Bosch energia-visszatápláló fékrendszere, amely a villamosított járművek esetében több mint 95 százalékkal képes csökkenteni a fékpor mennyiségét.

Mérföldkő: első ízben kapott jóváhagyást a 4. szint

A Bosch az automatizált vezetés terén is komoly üzleti sikerről számolhat be. Ennek alapját a vezetéstámogató rendszerek biztosítják. Idén a Bosch 12 százalékos növekedést és 2 milliárd euró árbevételt realizál ezen a téren. 2022-ig a Bosch 4 milliárd eurót fektet az automatizált vezetés következő szintjeibe. Az amerikai és ázsiai piacok számára a Bosch jelenleg olyan második szintű rendszereket fejleszt, amelyek segítségével az autópályán haladó vezető leveheti kezét a kormányról. Németországban nemrégiben a világon elsőként kapott jóváhagyást a Bosch és a Daimler negyedik szintű rendszere – a stuttgarti Mercedes-Benz Múzeum parkolóházában működő automata parkolórendszer. Az automatizált parkolószolgáltatás ezzel túljutott a prototípus fázison. A várakozások szerint 2021 végére további egy tucat parkolóházban vezetik majd be az automata parkolómegoldást.

Személyre szabott mobilitás: ingajárat szolgáltatások és gördülőképes váz

A mobilitási iparágban zajló átmenet új piaci szereplők megjelenését eredményezi, akikkel a Bosch is felveszi a kapcsolatot. A vállalat együttműködik például a DiDi, Lyft és Uber cégekkel, vagyis azzal a három legnagyobb ride-hailing fuvarközvetítő szolgáltatóval, amelyek ma már több mint napi 50 millió fuvart szerveznek a világon. A vezető kínai mobilitási szolgáltatóként ismert DiDi a Bosch felhőalapú szolgáltatása útján növeli a járműveiben lévő akkumulátorok élettartamát.

A fentiekhez hasonló mobilitási szolgáltatók a jövőben egyre több ingajáratot fognak használni a személyre szabott mobilitás iránti igények kielégítéséhez. A várakozások szerint 2025-ben már több mint 2,5 millió ingajárat közlekedik majd a világ útjain. A villamosítás, az automatizálás, a hálózatba kapcsoltság területén nyújtott, és a személyre szabott megoldásaival a Bosch ezeket a maximális kényelmet és biztonságot kínáló fuvarközvetítési szolgáltatásokat kívánja segíteni. Az említett ingajáratok alváza gördülőképes vázat, vagyis olyan menetkész, modulszerű platformot jelenthet, amely rugalmasan használható különböző karosszéria-kialakításokhoz. Ezen a téren a Bosch az év elején szövetségre lépett a Benteler nevű gépjárműipari és alvázgyártó vállalattal. Első ügyfélként az Automobil Pininfarina használja majd a gördülőképes vázat saját járműveihez, továbbá a váz viszonteladójaként is közreműködik.