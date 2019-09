IFA 2019: A Samsung 5 évtizede formálja a jövőt

A Samsung emellett továbbá bővíti 5G portfólióját a Galaxy A90 5G és a Galaxy Fold 5G készülékek bemutatásával. A most bemutatott termékek a Samsung jövőbemutató innovációinak sorába illeszkednek, amelyekkel a vállalat meghatározza a holnap technológiai megoldásait.

„A Samsung első fekete-fehér TV-jének 50 évvel ezelőtti bemutatása óta arra törekeszünk, hogy izgalmas, új technológiákat mutassunk be a fogyasztói elektronika, a háztartási gépek és a mobileszközök piacán. A Samsung a jövőre nézve is nem kisebb célokat tűzött ki, mint hogy továbbra is a felhasználók életét gyökeresen megváltoztató, innovatív megoldásokat alkosson.”