Egy tajvani lakásból indult, óriásvállalat lett – 30 éves a Zyxel

A Zyxel ma ünnepli fennállásának 30. évét, melyre különleges eseményekkel készül a tajvani hálózati kommunikációs eszközöket gyártó vállalat.

Az ünneplésben, amit a „Go 30, Beyond Possibility” név alatt rendeznek, minden Unizyx alkalmazott részt vesz, termék promóciók illetve közösségi média kampányok indulnak el a világ minden táján.

Egyszerű lakásból indult útjára, világcég lett belőle

Az amerikai Szilícium-völgy legendás garázs startup cégeihez hasonlóan az Unizyx is egy egyszerű tajvani lakásból indult útnak Taoyuan-ból. 1989-ben, amikor az internet még gyerekcipőben járt, Dr. Shun-I Chu megalapította a Zyxel-t, mivel már akkor óriási üzleti lehetőségeket látott a hálózatépítés piacában. A technológiai innovációk iránti rajongásának és vállalkozó szellemének köszönhetően Dr. Chu megalkotta a világ első három-az-egyben modemét, amely integrálta az adatot, faxot és a hangot. A mérföldkőnek számító technológiai újítás kifejlesztése két évet vett igénybe, és teljesen lenyűgözte a világot.

Az elmúlt 30 évben az Unizyx cégeinek küldetésévé vált, hogy folyamatosan bővítsék nemzetközi jelenlétüket. A világszínvonalú fejlesztési tevékenységével és csúcstechnológiás megoldásaival – ahogy az a betárcsázós, vezetékes szélessávú, optikai szélessávú és mobil szélessávú technológiák mutatják – az Unizyx ma már 150 régiós piacon érhető el. A holding cég vásárlói bázisát is kibővítette, így a kis- és középvállalkozásokat, valamint az otthoni felhasználókat is egyaránt ki tudja szolgálni. Az Unizyx az első olyan tajvani cég, aki sikeresen fejlesztett ki felhő alapú hálózati megoldást (Nebula), és szoftver által definiált szélessávú hálózatkezelési megoldást (Nebula SD-WAN), bemutatva a világnak, hogy a tajvani hálózat technológia hogyan tudja felgyorsítani a vállalkozások digitális átállását. Emellett a cég a biztonság területén is kiaknázta technológiai szakértelmét, és az egyike annak a kevés tajvani gyártónak, akik képesek hálózati tűzfalakat és biztonsági szolgáltatásokat nyújtani.

A jelen – nemzetközi díjak és elismerések

Az Unizyx termékei az utóbbi időben számos rangos nemzetközi design díjat zsebeltek be, mint például az iF Design Award (Németország), a Red Dot Award (Németország), illetve a Good Design Award (Japán). Az elismerések nem csak a cég elhivatottságát jelzik jól a gyorsan fejlődő felhasználói igények előrejelzésére, hanem azt is bizonyítják, hogy az Unizyx – a technológiai innováció és az intuitív esztétika ötvözésével – valóban képes megváltoztatni a körülöttünk lévő világot.

„A 30. születésnap egy nagyon fontos állomás”

– mondta el Gordon Yang, az Unizyx ügyvezetője.

„Az Unizyx 30 éves sikertörténetének kulcsa a csapatmunka. Bár nálunk nincs hiány a kreativitásból és az intelligenciából, az igazán nagy eredményeket annak a képességünknek köszönhetjük, hogy tökéletes összhangban tudunk közösen dolgozni”

– tette hozzá. Már a Dr. Chu lakásában eltelt első napok alatt, és azóta is a cég hű tudott maradni az öt fő alapvető értékéhez: ügyfélközpontúság, innováció, gyorsaság, integritás és megosztás.

Az elmúlt néhány évben aktívan átalakították a céget azáltal, hogy új technológiákba fektettek, és a szervezetet is ennek megfelelően átszervezték.

„Hiszünk abban, hogy ezeknek a fontos változásoknak köszönhetően még többre leszünk képesek a következő 30 évben.”

– zárta Gordon Yang.