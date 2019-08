25.000 új munkahely teremthető 2025-re a robotikában

Dánia a világvezető lett a robotika terén az elmúlt két évtizedben. A dán robotikai iparban a jövőbeni növekedés, az export és a foglalkoztatás élénkülése a legfrissebb adatok szerint is további lehetőségeket mutat. A robotipar természetesen élni akar a lehetőséggel, és ezért öt javaslatot fogalmazott meg az újonnan megválasztott dán parlament számára a potenciál kiaknázására.

2025-re akár 25.000 embert is foglalkoztathat a robotipar Dániában – a jelenlegi 8.500 alkalmazotthoz képest – és összebevétele elérheti az 52 milliárd dán koronát. Ha az adózás utáni bevételeket és a foglalkoztatást tekintjük (a robotipar tevékenységétől függő növekedés), a forgalom 80 milliárd dán koronára, az alkalmazottak száma pedig 55.000 körülire nőhet 2025-re.

Mind az elemzők jelentései, mind az ipar saját tapasztalatai azt mutatják, hogy komoly kihívás e lehetőségek megvalósítása: „döntő fontosságú, hogy továbbra is együtt dolgozzunk Dánia vezető szerepének megőrzésén a robotikai szektorban, sőt ki is terjesszük azt. Mindannyian befektetünk vállalatunk kutatás-fejlesztésébe, valamint az alkalmazottakba. Ám mindez kevés, ha Dánia és a dán vállalatok a jövőben is meg akarják őrizni ezt a szerepet. Mi, a vállalatok, nem bírunk egyedül a feladattal. A sikerhez szükség van politikai támogatásra és konkrét kezdeményezésekre is. Ezért előirányoztunk egy öt pontból álló listát az új Dán Parlament számára, mellyel a jövőben hozzájárulhatnak a gazdasági növekedést is elősegítő robotipar fejlődéséhez” – nyilatkozta Jürgen von Hollen, a Universal Robots elnöke a dán robotipar, drón és automatizációs ipar területéről érkező 68 vállalat nevében.

„Gyakran megfigyelhetünk a dán trendekhez hasonlókat Magyarországon is – az egyik legfőbb ilyen trend a kobot rendszerek használata az emberi erő mellett” – mondta el a Univeral Robots CEE régióért, Oroszországért és a FÁK-ért felelős igazgatója, Slavoj Musilek. „Kobotjainkat gyárakban történő munkára terveztük, ám ez csak kis szelete annak, amire képesek. Elviekben bármilyen repetitív munka, mely során 10 kilogrammnál nagyobb súlyú tárgyat nem szükséges emelni, elvégeztethető robotokkal. Egyre növekszik az igény a robotizációra az elektronika, az élelmiszeripar, az autóipar, valamint a gyógyszeripar területén is, főként az összeállítás, csomagolás, minőségellenőrzés, adagolás és terméktesztelés során. Kobotjaink képesek arra, hogy a kis- és középvállalkozásokat is úgy segítsék, hogy azok felvehessék a versenyt nagyobb vállalatokkal akár a mennyiség, akár a minőség terén” – állítja Musilek. „Határozottan látjuk a kereslet növekedését a robotikai megoldásokra, melyek viszonylag alacsony befektetéssel komoly megtérülést hoznak. Szintén növekszik az igény arra, hogy komoly befektetéseket eszközöljenek a kutatás és fejlesztés terén a robotikában – akár állami támogatással.”

Az öt javaslat:

Hozzáférés képzett munkavállalókhoz:

A dán robotipar előtt tornyosuló legnagyobb akadály a képzett munkaerő hiánya a jövőbeni növekedés tekintetében.

Befektetés a kutatás-fejlesztésbe:

Az új tudás és a kutatás elengedhetetlen Dánia robotipari versenyképességének megőrzésében a globális piacon.

Fókusz az állami szektor törekvésein:

A dán egyetemek, GTS intézetek, innovációs központok és vállalatok közti együttműködés, valamint az ehhez társuló anyagi támogatás állami hálózatok és klaszterek részéről alapvető fontosságú egy nyereséges és növekvő robotipar építésében.

Export erősítése:

Szükség van szervezett és robotikai fókuszú megközelítésre a nemzetközi piacok és együttműködések elérése érdekében, mely a globális szemléletű startupokat támogatja.

A robotok használatának növelése Dániában:

Kezdeményezésekre van szükség az automatizáció hatékony elősegítésére és a robotok iparban történő alkalmazására.

