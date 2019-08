Új műszaki vezérigazgató-helyettes a Magyar Telekomnál

Lubor Zatko (45) a Szlovák Műszaki Egyetem, Informatikai és Elektrotechnikai Karán szerzett mérnöki diplomát.

Pályafutását 1997-ben a SIRIUS VD-nél kezdte, mint a műszaki terület vezetője. 2000-ben a Cesky Mobile (ma Vodafone Csehország) senior hálózatüzemeltetési vezetője lett, majd 2004-től üzemviteli és informatikai üzemeltetési igazgatói pozíciót, majd regionális informatikai és üzemeltetési igazgató pozíciót töltött be a First Data International vállalatnál. 2008-tól vezető technológiai partnerként dolgozott a Barclaycard-nál, ahonnan 2009 januárjában váltott a Slovak Telekom-hoz. A vállalatnál senior informatikai tanácsadóként, majd 2010-től technológiai stratégiai-, architektúra- és gazdálkodási teljesítmény-menedzsment vezetőként folytatta karrierjét. 2016 júniusában a társaság hálózatfejlesztési és létesítési igazgatójává nevezték ki, ebből a pozícióból érkezik a Magyar Telekomhoz. A telekommunikációs és IT területen 20 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember korábbi pozícióiban többek között felelős volt mobilhálózatok kiépítéséért, vezetékes hálózatok átalakításáért, valamint sikeres informatikai átalakítási és beruházási projekteket vezetett.

A felsővezető tevékenysége új pozíciójában kiterjed a Magyar Telekom Csoport hálózatfejlesztési és üzemeltetési, IT architektúra fejlesztési és üzemeltetési, műszaki stratégia és nagykereskedelmi tevékenységének irányítására.

„Lubor Zatko személyében olyan szakembert nevezünk ki, aki értékes tagja lesz a vállalat vezetésének. A Magyar Telekom számára izgalmas időszak kezdődött technológiai, hálózatfejlesztési és transzformációs szempontból is, így minden eddiginél innovatívabb megoldások szállítása vár ránk. Lubornak kulcsszerepe lesz abban, hogy kitűzött céljainkat elérjük”

– mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója.