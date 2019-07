A Honor sem marad nagy bejelentés nélkül

A Honor okostelefon márka bejelentette új Honghu 818 intelligens lapkakészletét és pop-up kameráját, melyeket kifejezetten a nagyobb méretű kijelzőkhöz terveztek.

A Honor elnöke a Global Mobile Internet Conference-en (GMIC), Kantonban, Kínában ismertette az új Honor Vision termékcsaládot, valamint az új technológiákat. George Zhao a nemzetközi konferencián a „Sharp Tech” koncepcióról is beszélt, amelynek célja a vezető technológiai megoldások teljes körű feltérképezése és felhasználása.

„Az 5G rendszerek kereskedelmi célú telepítése 2019-től vált elérhetővé Kínában, ami fordulópontot jelent az okoseszközök piacán. Az 5G kulcsszerepet játszik a digitalizáció új korában. A Honor célja, hogy a „Sharp Tech” vízión keresztül is hozzájáruljon a technológiai fejlesztések elősegítéséhez, ezen keresztül pedig egy új, intelligens megoldásokon alapuló világ létrejöttéhez.”

– mondta el George Zhao, a Honor elnöke.

Honor Vision: Honghu 818

A Honghu 818 intelligens lapkakészlet a Hisilicon termékcsalád legújabb tagja, és augusztustól lesz elérhető. Az ezzel felszerelt kijelzők más gyártók számára is elérhetőek lesznek, ami újabb lendületet adhat a nagy kijelzőjű termékek fejlesztésének.

A Honghu 818 az első, globálisan is elérhető kijelzőhöz való intelligens SoC, amit 5 éves kutató- és fejlesztőmunka előzött meg. Hét képfeldolgozó technológiát foglal magában, ezek a Motion Estimate and Motion Compensation (mozgáskompenzálás), a High Dynamic Range Imaging (nagy dinamikatartományú kép), a Super-Resolution (alacsonyabb felbontású kép felskálázása), a Noise Reduction (zajcsökkentés), a Dynamic Contrast Improvement (dinamikus kontrasztszabályozás), az Auto Color Management (automatikus színkorrekció) és a Local Dimming (sötét területek háttérvilágításának állítása). Ezeken keresztül javítja és optimalizálja a felbontást, a kontrasztarányt és a színeket, mindezt több algoritmus segítségével. A Histen technológia ultra széles hangtartományban optimalizálja a hangminőséget, a tranziens intermodulációs torzítást, a hangszínszabályzást és a basszust. Piacvezető hardverének köszönhetően páratlan hangzást nyújt. Az erőteljes multimédia dekóderrel rendelkező lapkakészlet másodpercenkénti 30 képkocka sebességű 8K-s, és másodpercenkénti 120 képkocka sebességű 4K-s videók, valamint 64 megapixeles képek dekódolását is támogatja. Ez meghaladja a jelenleg piacon lévő okostelefonokkal készült, legnagyobb fotók méretét. A nyolcmagos processzornak nem okoz gondot az erőforrásigényes képfeldolgozás a nagy kijelzők esetében sem. A nagy felbontású képek megjelenítéséért a MEMC technológia is felel, és ezzel egyidejűleg kiváló hangminőség, illetve távoli hangfelismerés és -vezérlés is elérhető. A processzor sávszélesség kihasználási foka 50%-kal jobb, mint az átlagos eszközöké.

Honor Vision: Pop-up kamera

A Honor a duál-brand stratégia égisze alatt úttörő szerepet tölt be Huawei Csoporton belül, az eddigi tapasztalatait pedig a televíziók piacán is kamatoztatja. A Honor első Honghu 818 lapkakészletre épülő okoskijelzője mellett egy okos pop-up kamerával is készül, ami a neurális feldolgozó egységen keresztül az arcfelismerést is lehetővé teszi.

A Honor Vision termékcsalád keretén belül bejelentett megoldások 2019 augusztusától lesznek elérhetőek.