Buddy, chili, házépítés és lépésszámlálók

Létezik olyan IT-cég Magyarországon, ahol 5 százalék alatt van a fluktuáció.

Egy olyan iparágban, ahol naponta 5-6 állásajánlatot kapnak a munkatársak és folyamatosan csábítják őket külföldi pozíciókra. Mégis maradnak, a Liferay sikeresen veszi fel a versenyt a nagy, közismert márkákkal, toborzási és megtartási megoldásai példaként állhatnak mások előtt.

Tizenöt évvel ezelőtt lépett piacra az USA-ban a nyílt forráskódú Java rendszereket fejlesztő Liferay Inc. Mára 23 irodával rendelkezik 19 országban és több mint 1800 nagyvállalati ügyfelet szolgál ki. A közép-európai régiót a 2010-ben, Budapesten alapított Liferay Hungary képviseleti iroda irányítja.

Ebben az újpesti irodában dolgozik közel 80 munkatárs, akiket nem alkalmazottnak, hanem partnernek tekintenek. A cég filozófiája – „segítünk egymásnak, hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból mások szolgálatára” – nemcsak a szavak szintjén van jelen. Az itt dolgozók mindennapjait áthatja az, hogy segítsenek másoknak, erre kereteket és erőforrásokat biztosít a cég.

Tavasszal zárult le a Liferay Journey program első szakasza, amelyben virtuálisan körbesétálták a Földet úgy, hogy a résztvevők által megtett kilométereket lépésszámlálóval mérték és összeadták. Így nagyjából egy év alatt összejött a mintegy 40 ezer kilométer, ami az Egyenlítő hosszának felel meg. Mindezt megfejelték egy milliós pénzadománnyal, amit a Kézenfogva Alapítvány kapott hátrányos helyzetűek munkába állásának segítésére.

A világkörüli virtuális séta és pénzadomány mellett a másik sláger aktivitás az InDaHouse civil szervezettel közös házépítés: mostanában Hernádszentandráson építenek közösségi házat halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára. A közös betonozás, vakolás, festés nemcsak különleges csapatépítés, hanem megfoghatóvá teszi a vállalati CSR-t.

Már a toborzás sem a klasszikus módszert követi: az érdeklődőket beengedik az irodába, ahol lehetőségük van beszélgetni az ott dolgozókkal még mielőtt egyáltalán eldöntik, megpályáznak-e egy állást.

„A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy tisztán meg tudjuk fogalmazni, milyen kvalitásokkal rendelkező jelöltet keresünk egy-egy nyitott pozícióra és ne veszítsünk időt azzal, hogy kiszűrjük a nem releváns pályázókat.”

– mondta el Wéber-Szemán Enikő, HR menedzser.

A társaság kényesen vigyáz arra, hogy 1-2 napon belül választ adjanak minden jelöltnek, náluk nincsenek többnapos kódolásos tesztek a kiválasztási folyamat során. Akit kiválasztottak, azt pedig nem egy, hanem két ember segíti az első időkben: az onboarding folyamatban egy „Trainer” és egy „Buddy” támogatja az új kollégát, akit meglepetés csomaggal várnak a munkatársak. Az új munkatársat bevonják a közös szabadidős programokba, a kollégák rendszeresen együtt is ebédelnek.

A közös ebédek egyébként is fontosak, a hatalmas teraszon fűszerkertet alakítottak ki és a munkatársak chilit nevelnek, versenyezve, kié lesz a finomabb, erősebb. Ez a rendszeres grillpartik alkalmával derül ki, de náluk megszokottak az olasz gasztro napok is és senki nem lepődik meg azon se, ha több doboz fagylalt várja az ebédlőben.

A CSR, szabadidős programok és gasztro-versenyek hozzátesznek ahhoz, hogy a munkatársak jól érezzék magukat, de ez nem volna elég ahhoz, hogy meg is tartsák őket. Az IT-világ még a többi iparágnál is gyorsabban fejlődik, ezért nagyon fontos a folyamatos képzés, fejlesztés. A cégnél mindenki eldöntheti, hogyan szeretne tanulni: van, aki konferenciákat szereti, más az online tréningeket. Emellett a Liferay bevezette az ún. open work style-t, amelynek legfontosabb eleme egy olyan tudásmegosztó oldal, amire bármelyik kolléga szabadon tölthet fel oktató jellegű anyagokat és bejegyzéseket. A munkatársak így valóban azt érzik, hogy segítséget kapnak a tanulásban, beilleszkedésben, fejlődésben és erősíti a közösségi szellemet is: mindenki hozzá tud adni a közösséghez és megbecsülve érzi magát. Számít a véleménye és a “hangja”. Talán ez a titka annak, hogy nem vágynak máshová és az iparági 14%-os fluktuációval szemben a Liferay-nél a fluktuáció 4% alatt van. Ezért éppen bővül a cég, a jelenleg 600 négyzetméteres irodát 1200 négyzetméteresre bővítik és kialakítanak közben egy irodai futópályát is, hátha valakinek futni támad kedve.

Ma már nemcsak üzleti tárgyalásra jönnek Budapestre a Liferay szakemberei, hanem egyre több ország HR-vezetője próbálja ellesni a magyar csodát és bevezetni a saját területén is.

„Pedig nincs titok.”

– mondja Balogh Zsolt ügyvezető