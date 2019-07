Ha van webshopod és menőnek tartod, itt az idő jelentkezni

Elindult a nevezés az Év Webshopja 2019. versenyre, amelyre minden hazai webáruház díjmentesen pályázhat.

A kicsi vagy fiatal webshopok sem indulnak hátránnyal, ugyanis a független zsűri szakmai, és nem népszerűségi szempontok alapján értékel. A szakmai versenyre 2019. augusztus 31-ig lehet jelentkezni.

A tavalyi évben is igen nagy sikert arató versenyre csaknem 200 webshop jelentkezett, melyek közül a SzerszamKell.hu online barkácsáruház lett az első helyezett, amely azóta is sikeresen működik. Az idei versenyre július 15-től már nevezhetnek azok a webáruházak, akik nem félnek megmérettetni magukat egy szakmai és üzleti etikai szempontból is magas rangú kezdeményezésben.

Mitől ennyire tiszta és igazságos a verseny? Háromszoros összeférhetetlenségi szabályzatot határoztak meg a szervezők. A versenyszabályzat előírja, hogy:

nem vehet részt a versenyben olyan webshop, amellyel akár személyes, akár üzleti kapcsolatban áll a szervező, a Complexpress Logisztika Kft.

a szervező cég nem delegálhat tagot a zsűribe.

a zsűrinek nem lehet olyan tagja, akivel a Complexpress üzleti kapcsolatban áll.

A versenyre bármelyik hazai webáruház benevezhet, ugyanis itt a fő szempont nem az, hogy kicsi vagy nagy, most indult vagy már régóta jelen van a piacon. Az egyetlen kőbe vésett szabály az, hogy a verseny tisztaságának megőrzése érdekében nem fogadják el olyan webáruházak nevezését, melyek a Complexpress Logisztika Kft.-vel üzleti vagy annak alkalmazottaival rokoni kapcsolatban állnak. De milyen kritériumok alapján választják ki a dobogósokat?

Az Év Webshopja versenyt igazán egyedivé pont az teszi, hogy az előkelő helyezéshez nem az számít, hogy mekkora a webáruház forgalma, a látogatottsága, milyenek a népszerűségi mutatói vagy az, hogy mikor indult. A zsűri kizárólag szakmai szempontok szerint értékel, úgy, mint pl. az áttekinthetőség, dizájn, technikai megoldások, vásárlásösztönzés, innováció, webergonómia vagy a fizetési lehetőségek sokszínűsége, de leginkább maga a vásárlói élmény.

A jelentkezők listáját első lépcsőben 25 webshopra szűkítik le, így ezek az indulók kerülnek be a döntősök közé. Ezután közülük fogja a független szakmai zsűri kiválasztani az első három helyezettet, akik ismert szponzorok által felajánlott, egyenként is többszázezer forint értékű díjakban részesülnek majd. A zsűri minden évben az e-kereskedelem és az azt támogató különböző szakterületek szakértőiből áll.

„Azt gondoljuk, hogy a számok magukért beszélnek. A hozzánk érkezett rendkívül pozitív vélemények – mind a szponzorok, mind az elindult webshopok, mind a zsűri részéről – pedig csak még jobban megerősítettek minket abban, hogy erre a versenyre az online kereskedői szakmának nagy szüksége van. Büszkeséggel tölt el, hogy már harmadjára startol el az Év Webshopja verseny és izgatottan várjuk, hogy idén hányan indulnak a címért.”

– mondta el Rácz Péter, a Complexpress Logisztika Kft. ügyvezető tulajdonosa és a díj alapítója.

A versenyre díjmentesen lehet nevezni, az egyetlen megkötés a megfelelő regisztráció a www.az-ev-webshopja.hu oldalon. A nevezési időszak 2019. július 15-től 2019. augusztus 31-ig tart. Az oldalon emellett minden információt megtalálnak az érdeklődők a verseny részleteiről, a zsűritagokról, a szponzorokról és a tavalyi győztesekről is.

További információ:

dalma.voros@emeraldpr.hu

www.az-ev-webshopja.hu

www.complexpress.hu