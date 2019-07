Az ABB és a HP együttműködése összekapcsolja az ipari megrendelőket

Az ABB és az Aruba – a Hewlett Packard csoport (HPE) egyik vállalata – együttműködésének célja, hogy igény szerint méretezhető, nagy teljesítményű, vezeték nélküli csatlakozási megoldást kínáljon nagyipari megrendelők számára.

A megrendelők az ABB Ability™ Smart Sensor technológia segítségével internetes portálon, felhőfelületen vagy mobiltelefon-alkalmazáson keresztül férhetnek hozzá a berendezéseiken tárolt értékes adatokhoz és információkhoz.

Az ABB gyártástechnológiákkal kapcsolatos szakértelmére, valamint a HPE által az informatikai infrastruktúra terén betöltött piacvezető szerepre építő széles körű együttműködés eredményeként az ipari megrendelők könnyen telepíthető, Bluetooth-alapú vezeték nélküli infrastruktúrához juthatnak. A 2019 végén elérhetővé váló integrált megoldásnak a veszélyes ipari környezetben működő szereplők is jó hasznát vehetik.

„A piacvezető Aruba megbízható partner, és komoly segítséget jelent a nagy ipari létesítmények még jobb kiszolgálásában”

– állítja Jonas Spoorendonk, az ABB Ability™ Smart Sensor globális termékmenedzsere.

„Az Aruba által működtetett hálózati infrastruktúra és az ABB Ability™ összekapcsolása által tovább bővíthetjük meglévő kínálatunkat, és az ipari gyártók segítségére lehetünk abban, hogy berendezéseikkel kapcsolatban jobb döntéseket hozzanak. Ez pedig annyit jelent, hogy a karbantartás csökkenő költségei mellett is nő a termelékenység.” „Együttműködésünk újabb területre terjedt ki, ami tovább mélyíti az ABB-vel folytatott partnerséget”

– mondja Philip Spiessens, a Hewlett Packard csoporthoz tartozó Aruba Global OEM Partnerships részlegének főigazgatója.

„A megrendelőknek problémamentes és biztonságos csatlakozási lehetőségekre van szükségük a szenzoroktól az informatikai hálózatok hozzáférési pontjaiig terjedően, hogy a valós időben megszerzett adatok és ismeretek birtokában megalapozott üzleti döntéseket hozhassanak. Ez az együttműködés egyesíti a két globális cég erősségeit.”

Az ABB Ability™ Smart Sensor technológia a hagyományos motorokat, a csapágyakat és a szivattyúkat vezeték nélkül csatlakoztatott eszközökké alakítja, folyamatosan méri a legfontosabb paramétereket, az adatokat pedig döntések alapjául szolgáló információkká alakítja át. A Smart Sensor technológia és az Aruba Zero-Touch Provisioning funkcióval működő WiFi-s és Bluetooth-os hozzáférési pontjai segítségével a nagy kiterjedésű ipari telephelyekkel és számos hozzáférési ponttal rendelkező megrendelő gond nélkül felügyelje berendezéseinek állapotát és teljesítményét. Így előre megtervezheti karbantartási tevékenységét, és megszabadulhat a be nem tervezett gépállásidők költséges terhétől.

Ez az együttműködés olyan innovatív lehetőségeket nyit meg, amelyek messze túlmutatnak a puszta állapotellenőrzésen és a megelőző karbantartáson. Az infrastruktúraszolgáltatás vagy a helyhez kötött szolgáltatások például mindkét cég számára lehetővé teszik, hogy az eddiginél jóval nagyobb hozzáadott értéket adjanak megrendelőiknek.

Az ABB és a HPE együttműködése 2017-ben olyan megoldások kidolgozásával vette kezdetét, amelyek egyik oldalról az ABB Ability™, másik oldalról a HPE innovatív és biztonságos edge computing és hibrid IT megoldásait ötvözték – mindezt egy új pénzügyi-üzleti modell keretében. A cégek az edge computing biztonságát szolgáló közös megoldásokat is kifejlesztettek, és egy olyan adatvezérelt, intelligensen automatizált megoldás is fűződik kettejük nevéhez, amely valós időben biztosítja az adatközponti működés és a költséghatékony energiaforrások egyensúlyát, nagyban javítva ezzel a megrendelő költséghatékonyságát.