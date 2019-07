Így kell adatközpontot bővíteni nulláról 7 hónap alatt

Az IoT-eszközök növekvő száma és a felhőszolgáltatások népszerűsége miatt egyre több adatot termelünk világszinten.

Az IDC előrejelzése szerint 2025-re az adatmennyiség várhatóan 175 zettabájtra nő majd (1 zettabájt 1021-en bájtnak felel meg). Ezeket az adatokat azonban tárolni és elemezni kell, hogy a gyakorlatban alkalmazható információkat kapjunk, ami tetemesen megnöveli az adatközpontok energiafelhasználását. A szerverek a globális szén-dioxid-kibocsátás két százalékáért felelősek, amivel nagyjából ugyanannyira járulnak hozzá a globális klímaváltozáshoz, mint a köztudatban jóval szennyezőbbnek tartott légi közlekedés. Ezért egyre több céget foglalkoztat a szerverparkok környezetbarát működésre való átállása. Ez a célja a Green Mountain AS-nek is, amely adatközpont-üzemeltetőként 100 százalékban megújuló energiaforrásokat, elsősorban a norvég fjordok vizét használja moduláris adatközpontjaiban. Az ügyféligényekhez igazodva a cég nemrég a DC2-Telemark nevű egységének kapacitását bővítette ki az átlaghoz képest feleannyi idő alatt, amihez az energiatakarékos működés nagyköveteként a Schneider Electric nyújtott szakértői segítséget.

A norvég hegyekben kialakított DC1-Stavanger és DC2-Telemark nevű létesítmények a világ legzöldebb adatközpontjai közé tartoznak. A Green Mountain AS és a Schneider Electric számára is kiemelten fontos az energiahatékonyság és a fenntarthatóság, ezért az üzemeltető a Schneider EcoStruxture megoldására alapozva építette ki az egységeket néhány évvel ezelőtt. A szerverparkok 100 százalékban megújuló vízenergiával működnek, és a hűtéshez is a közeli fjord vizét használják, így CO 2 -kibocsátásuk közel nulla. A Telemark ráadásul úgy van kialakítva, hogy keveset süt rá a nap és a levegő is természetes módon hűti, így a berendezések hűtése 330 napon át gyakorlatilag ingyenes.

Közel 10 százalékos kapacitásbővítés 28 hét alatt

Egyre nagyobb az igény az adatközponti szolgáltatások iránt, ami szükségessé teszi a teljesítmény növelését. A Green Mountain ezért 35 millió euró értékben bővítette két egységét 4 MW, illetve 3 MW kapacitással. A barnamezős beruházás részeként a Schneider Electric partnerként 10 millió euró értékben szállított átfogó megoldást a Telemark adatközpontba. Az előregyártott, gyorsan üzembe állítható EcoStruxure Modular Data Center megoldásnak köszönhetően a két vállalat mindössze 7 hónap alatt valósította meg a 8,5 százalékos bővítési projektet a tervezéstől a júniusi átadásig, ami az átlagoshoz képest 50 százalékos időmegtakarítást jelent.

„Norvégia egyre fontosabb helyszín az adatközponti szolgáltatásaik fenntarthatósága miatt aggódó ügyfelek számára, akik szívesen használnának nagyobb arányban megújuló energiaforrásokat és élvezni szeretnék a bőséges ingyenes hűtőkapacitás előnyeit. A Schneider Electric integrált megoldása az IoT-alapú EcoStruxure felügyeleti szoftvert ötvözi a legmodernebb fizikai infrastruktúrával, így folyamatosan megbízható és hatékony működést biztosít számunkra”

– mondta Tor Kristian Gyland, a Green Mountain AS vezérigazgatója.

„Globális piacvezetőként és innovátorként a Schneider Electric élen jár az adatközpontok tervezésének, kiépítésének és üzemeltetésének folyamatos fejlesztésében. Örömmel működtünk együtt ismét a Green Mountainnel a kapacitásbővítésben, melynek során a gyári tervezés, az előtesztelés és az előregyártás hatékonyságának köszönhetően rendkívül gyorsan tudtuk telepíteni az új részleget”

– tette hozzá Dave Johnson, a Schneider Electric biztonságos tápellátási megoldásokért felelős divíziójának alelnöke.

A Schneider Electric a piacon egyedülálló módon a tápellátási és a hűtési infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is tudja biztosítani, az áramvédelemtől kezdve a kis- és középfeszültségű kapcsolóberendezéseken át a hűtési rendszerig. Az új kapacitást támogató, kulcsrakész megoldást 15 korszerű EcoStruxure Modular Data Center táp- és hűtőmodul, kis- és középfeszültségű kapcsolóberendezések és az EcoStruxure felügyeleti szoftver alkotja, amelyek teljes mértékben kielégítik az ügyfelek kritikus rendelkezésre állási igényeit. A modulok a Schneider Electric legújabb gazdaságos léghűtési megoldásaival, valamint lítiumion akkumulátorokkal támogatott, magas hatásfokú szünetmentes áramforrásokkal (UPS) dolgoznak. Az integrált architektúra előnye a gyors telepíthetőségen túl, hogy csökkenti a tervezés és a rendszerépítés kockázatait.

