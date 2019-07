A Hankook Tire és a DTM 2023-ig meghosszabbítja az együttműködést

Az abroncsgyártó és a DTM sorozatot szervező ITR megegyezett a partnerségi megállapodás előzetes meghosszabbításáról, amely így egészen 2023-ig él.

A prémium abroncsgyártó Hankook Tire négy évvel meghosszabbította a DTM versenysorozat iránti elköteleződését, noha a jelenlegi megállapodás sem járt még le. A vállalat 2011 óta hivatalos partnere és kizárólagos abroncsbeszállítója az egyik legnépszerűbb nemzetközi túraautó-bajnokságnak. Az új szerződéssel a Hankook a nemzetközi versenysorozatok történetének leghosszabb ideje beszállító abroncsgyártója lesz.

Az idei DTM-szezon versenyautói a világ három legkiemelkedőbb járműgyártójának modelljein alapszanak. Az Audi és a BMW mellett ugyanis az idei évtől kezdve a luxus sportautókat gyártó Aston Martin is csatlakozott a versenysorozathoz. A 2019-es idényben új technikai szabályozásokat is bevezettek a nemzetközi Class 1 szabályrendszernek megfelelően, amelynek köszönhetően sokkal erősebb versenyautók szelik a köröket. Így látványosabb versenyautókra és jelentősen gyorsabb körökre számíthatnak a nézők. A versenyzők és a csapatok mellett az abroncsok is még fontosabb szereplővé léptek elő. A Hankook Ventus versenyabroncsaira azonban a korábbi évek sikereit követően a jövőben is lehet számítani a DTM ikonikus versenypályáin.

Gerhard Berger, az ITR elnöke a következőket mondta:

„A DTM a legmagasabb technológiai és minőségi színvonalat követeli meg a partnereitől. Az idei szezonban a több mint 600 lóerős turbómotorok bevezetésével különösen nagy hangsúly került az abroncsokra. A Hankook versenyabroncsai folyamatosan megfeleltek az összes elvárásunknak, és bizonyítékát adták a bennük rejlő hatalmas potenciálnak. A jól bevált partnerkapcsolat korai meghosszabbítása is a megbízható és professzionális együttműködés jele.” „Nagy örömmel tölt el, hogy ismét minket választottak a legnépszerűbb nemzetközi túraautó-versenysorozat hivatalos és kizárólagos beszállítójának”

– nyilatkozta Cho Hyun Bum, a Hankook Tire elnöke és vezérigazgatója.

„A DTM nemzetközi ismertsége lehetőséget kínál arra, hogy folyamatosan megmutassuk biztos technológiai szakértelmünket, miközben megerősíthetjük a jelenlétünket a nemzetközi motorsport világában.”

Achim Kostron, az ITR GmbH ügyvezető igazgatója a következőképpen fogalmazott:

„Örülünk, hogy a Hankook továbbra is partnerünk lesz abban, hogy a DTM sorozatot még nagyobbá és nemzetközibbé tegyük. A Hankook globális szereplőként és prémium gyári első szerelésű abroncsgyártóként már régóta jelen van a versenysorozatban, ami megerősíti, hogy a DTM technológiai és marketingplatformként is remekül működik.”

„A jövő héten a nürnbergi Norisringen megrendezésre kerülő futam lesz a 123. olyan DTM verseny, amit Ventus versenyabroncsokon futnak”

– árulta el Manfred Sandbichler, a Hankook Tire Europe motorsport-igazgatója.

„Eddig még nem volt arra példa, hogy valakinek az abroncsok miatt kellett volna feladnia a versenyt. Ez nemcsak a DTM fokozottan professzionális környezete miatt fontos, hanem azért is, hogy a rajongók és a pilóták a lehető legmagasabb színvonalú és leglátványosabb versenyeken vehessenek részt.”

A Hankook már évek óta a legrangosabb motorsport események támogatója, a csúcskategóriás Ventus Race abroncsaival pedig az egyik legfontosabb beszállítója lett számos országos és nemzetközi autó- és raliversenynek. A prémium abroncsgyártó versenyabroncsa kiemelkedő teljesítményével, magas fokú megbízhatóságával és kivételes biztonságával minden évadban lenyűgözi a DTM, a 24H Series powered by Hankook, a W Series, a Formula Renault Eurocup, a nürburgringi 24 órás verseny, az F3 Americas és a CJ Super Race résztvevőit.

Ugyanez mondható el az ifjúsági sorozatokról is – FIA F4 Spanyolország, SMP Formula 4, és az F4 British Championships certified by FIA –, ahol a Ventus Race abroncsok teljesítménye fontos állandó a motorsport világába betörni készülő fiatalok számára is.

További információ: http://www.hankooktire-mediacenter.com és www.hankooktire.com