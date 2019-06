7 dolog, ami üzleti sikerességhez vezet a jövőben

Az Oracle és a WHU – Otto Beisheim School of Management új közös kutatása szerint az üzleti hatékonyság kétharmaddal növelhető a megfelelő technológiák alkalmazásával és a tanulmányban feltárt 7 fő faktor figyelembevétele mellett.

Az eredmények azt mutatják, hogy számos vállalat fordít erőforrásokat a megfelelő technológiákra, viszont hiányoznak náluk az ezekhez szükséges készségek, céges kultúra és hozzáállás, amelyek az elérhető előnyök megszerzéséhez segíthetik a vállalatokat. A kutatás szerint csupán ötödével növekszik az üzleti hatékonyság, ha a technológiákat a 7 faktor figyelembevétele nélkül alkalmazzák.

A tanulmányban megállapított 7 tényező:

az adatokon alapuló döntéshozatal

rugalmasság és a változások elfogadása

vállalkozói kultúra

közös digitális jövőkép

kritikus gondolkodás és kérdésfeltevés

tanulási kultúra

nyílt kommunikáció és együttműködés

A kutatásban 850 HR vezetőt és 5 600 munkavállalót kérdeztek meg arról, hogyan tudnak a vállalatok versenyelőnyt szerezni a digitális korban. Az eredmények szerint ahhoz, hogy egy vállalat agilis szervezetté váljon, amely képes lépést tartani a változásokkal, magas üzleti hatékonyság szükséges – a válaszadók 42 százaléka állította, hogy a hatékony üzleti működés elérését követően a vállalatuk általános teljesítménye növekedett.

“Az üzleti fejlődés üteme sosem volt még ilyen fontos a vállalatoknak, mint napjainkban. Az alkalmazkodóképesség és az agilitás kritikus képességekké váltak. Ezek révén tud egy vállalat versenyelőnyre szert tenni és piacvezető ajánlatokat kínálni ügyfeleinek”

– mondta Wilhelm Frost, WHU – Otto Beisheim School of Management, Department for Industrial Organization and Microeconomics.

“Az alkalmazkodás alatt értendő a jobb ügyféltámogatás, ami kiszolgálja a vásárlók igényeit, illetve képessé teszi a vállalatokat, hogy bevonzzák és megtartsák a fejlődést előmozdító készségekkel rendelkező munkavállalókat. Azok a vállalatok, amelyek nem készülnek fel a már jelenleg is zajló változásokra, a szükséges készségek hiányában egyszerűen versenyképtelenné válnak a digitális piacon.”

A globális kutatási eredmények szerint a vezetők harmada úgy gondolja, a vállalati működésük jelenleg nem vonzó a tehetségek számára. Ugyanez az arány több mint a vezetők felét tette ki Indiában, Brazíliában és Chilében. Emellett a munkavállalók negyede világszerte aggódik, hogy elveszti a munkáját a gépek miatt.

“A kutatás új lehetőséget mutat a HR szakembereknek, hogy a technológia révén elérhető hatékonysági előnyök használatával elősegítsék a munkaerő digitális fejlesztését”

– mondta Joachim Skura, az Oracle HCM Applications stratégiai igazgatója.