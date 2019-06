A technológia teljesen átformálja a szállítmányozást

Mesterséges intelligencia alapú fogyasztásoptimalizálás, Internet of Things (IoT) eszközök segítségével történő fuvarkövetés, Big Data elemzésre épülő logisztikai tervezés.

Mind azt jelzik, hogy egy szállítmányozó cég folyamatosan lépést tart a technológiai fejlődéssel.Az újkori innovációk olcsóbbá és hatékonyabbá tehetik az áruszállítást, az a cég, amely a technológiában is képes lépést tartani, végső soron a partnereinek szerez versenyelőnyt – hangsúlyozza az innováció fontosságát Zafer Özkök, a GEFCO Magyarország ügyvezető igazgatója.

A GEFCO a nemzetközi logisztika szakértőjeként három pontban gyűjtötte össze azokat az új megoldásokat, amelyekkel a szállítmányozó cégek extra értéket adhatnak az ügyfeleknek.

IoT alkalmazása a flottában

A szállítmányozás fő kulcsszavai: költséghatékonyság, gyorsaság és megbízhatóság. Mindez elképzelhetetlen, ha nem áll rendelkezésre ehhez egy megfelelő szakmai hátterű vállalat. A korszerű járműflotta és szakembergárda elengedhetetlen feltétele a költséghatékonyságnak, de ma már ennél többre van szükség. A különféle technológiai megoldások, mint az IoT eszközök alkalmazása a fuvarkövetésben – például a GEFCO „My car is there” alkalmazása -, mesterséges intelligencia segítségével történő útvonal és fogyasztásoptimalizálási alkalmazások jó fokmérői lehetnek annak, hol tart egy vállalat a technológiában.

A szállítmányozó cégek közötti technológiai különbségek emellett leginkább a váratlan, időkritikus helyzetek kezelésén és magas hozzáadott értékű szolgáltatásokban mérhetőek le. Egy profi szállítmányozó számára nem jelenthet akadályt egy váratlan időjárási helyzet, vagy egy gyártósor leállása, hiszen az innovatív logisztikai megoldások lehetővé teszik, hogy a szállítmány ilyen esetben is időben megérkezzen. A hozzáadott értéket olyan szolgáltatások megléte is jelzi, mint vámügyintézés, adózás, jogi szolgáltatások.

Big Data és kombinált szállítmányozás

Közúton, vízen, vasúton vagy levegőben? Nem mindegy, hogy melyik módot választjuk, de legtöbb esetben ennek eldöntése nem is a megbízó feladata, hiszen egy profi szállítmányozó a megrendelő igényeit felmérve azonnal több lehetséges megoldást is felkínál. A Big Datára épülő, mesterséges intelligenciával támogatott logisztika, a felhasználó igényeinek megfelelő kombinált megoldásokat nyújt. A kombinált intermodális szállítási módok amellett, hogy hatékony és környezetkímélő megoldást nyújtanak, tehermentesítik a közúthálózatot, ami kevesebb tehergépkocsit és ezáltal kisebb környezeti terhelést is jelent.

Innováció & fenntarthatóság: ha innovatív sokszor zöldebb is

A fenntarthatóság egyre fontosabb szemponttá válik, így fokmérője lehet egy szállítmányozási szolgáltató felkészültségének is. Az újrafelhasználható csomagolás, korszerű járműflotta, optimalizált fogyasztási rendszerek és az intermodális szállítási megoldások emellett jelentősen hozzájárulnak a költséghatékonysághoz is. A GEFCO jelentős naperőmű projektje, ha nem is úttörő, de mindenképpen jelentős iparági innováció ezen a téren. A cég Svájcban található ipari parkjára telepített 43 ezer négyzetméteres erőmű, amely 6,7 GWh villamos energia termelésére képes, ez 1550 háztartás éves fogyasztásának felel meg. A termelt energia egy részét közvetlenül, helyben használják fel a GEFCO által szállított és a telephelyen ideiglenesen tárolt elektromos autók töltésére.

Bevonják a dolgozók ötleteit az innovációs stratégiába

A GEFCO belső inkubátorháza, az „Ötletgyár” arra biztosít lehetőséget a cég munkavállalóinak, hogy új ötleteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg annak érdekében, hogy még innovatívabb ezáltal hatékonyabb megoldásokat nyújthassanak partnereiknek. „A fenntarthatóság a GEFCO esetében egyszerre jelenti az innovatív környezetbarát technológia alkalmazását és megrendelő számára kívánatos kedvező költségszintet” – összegezte a GEFCO Magyarország ügyvezető igazgatója.