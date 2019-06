A HMD Global Finnországba költözteti adatközpontját

Ez a lépés a jövőben még tovább javítja a Nokia telefonok fejlesztésének sebességét és pontosságát, magasabb szintre emelve a felhasználói- és eszközélményt a Nokia felhasználók számára.

A Google Cloud fejlett adatelemzési és gépi tanulási technológiáját felhasználva (kombinálva a CGI felhő- és adattudományi szakértelmével) a HMD Global maximális hatékonysággal dolgozhatja fel a beérkező adatokat, az adatelemzésből pedig a Nokia telefonok felhasználói profitálhatnak világszerte. Az első Nokia okostelefonok, melyek adatait az új központban tárolják, az új készülékek lesznek a Nokia 3.2, a Nokia 4.2 és a Nokia 2.2 modellekkel kezdődően. A korábbi Nokia okostelefon modellekről származó adatok áthelyezése az Android Q frissítés után, az idei évben kezdődik meg és 2020-ra fejeződik be.

– nyilatkozta Juho Sarvikas, a HMD Global termékekért felelős vezetője.

– tette hozzá Sarvikas.

A bejelentett együttműködés tovább erősíti a HMD Global elkötelezettségét, hogy betartsa az összes alkalmazandó európai biztonsági intézkedést és jogszabályt, beleértve az uniós adatvédelmi szabályokat, például az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is.

„A Google Cloud és a CGI stratégiai felhőpartnerekké tétele magától értetődő, hiszen már korábban is közeli együttműködésben álltunk velük. Ez a garancia arra, hogy vezető, világszínvonalú adatbiztonsági és analitikai megoldásokat tudunk biztosítani. Továbbra is nyitottak és átláthatók maradunk abban a tekintetben, hogy hogyan és milyen készülék- és aktivációs adatokat tárolunk, illetve szeretnénk, ha az emberek megértenék, hogyan és miért javítja a telefonos élményüket mindez. A most bejelentett változások is arra irányulnak, hogy betarthassuk a rajongóinknak tett ígéretünket és tiszta, biztonságos és naprakész Androiddal szolgálhassunk számukra, ami a finn adatközponttal kiegészülve extra biztonságot jelent”