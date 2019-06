a MiR beindította lízingprogramját, így akár neked is lehet saját robotod

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) úttörője és piacvezetője, a Mobile Industrial Robots a mai nap egy új lízingprogramot léptetett életbe.

A csak „Robot, mint szolgáltatás” (RMSZ, azaz „Robots as a Service”- RaaS) néven emlegetett lízing a start-up cégektől kezdve a multinacionális vállalatokig bármekkora méretű vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy mobil robot szolgáltatást vegyen igénybe csekély – vagy semmilyen – előzetes költséggel, alacsony havidíjjal. Így tovább csökkennek az AMR-ekbe való befeketetés pénzügyi akadályai, és szinte azonnali megtérülést biztosít a vásárlóknak.

„Noha a mobil robotjaink eladási számai folyamatosan növekednek, számos vállalat még mindig inkább a bérlésben gondolkozik amikor logisztikai felszerelésről van szó, ahelyett hogy egy kezdeti tőkebefektetést hajtana végre. A robotok lízingelése így működési költséggé válik, melynek köszönhetően vásárlóink rendkívül gyorsan elkezdhetik kiélvezni az AMR-ek által nyújtott előnyöket, miközben automatizálják a monoton, ismétlődő és gyakran balesetveszélyes manuális anyagmozgatást igénylő feladatokat.”

– mondja Thomas Visti, a MiR vezérigazgatója.

A MiR Finance lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy a „teljes csomagot” béreljék ki, mely magukat a robotokat, az integrációt, és a robotokra szerelt fedélzeti modulokat is tartalmazza. A szolgáltatás havidíja a robot típusától, és a bérleti időszak hosszától függ, de egy egyszerű kalkulációval kiszámítható, hogy egy MiR100 robot lízingelésének óradíja 3,58 euró (kb. 1150 forint) lenne (vagy 575 euró havonta – kb. 185 ezer forint), amennyiben az egy egyműszakos (160 levezetett órás) feladatkörben dolgozik. Így tehát a MiR Finance egy igazán vonzó lehetőséget nyújt a mobil robotokba való befektetésre, valamint az intralogisztika optimalizálásának megkezdésére.

Rugalmas feltételek, támogatás és karbartás a csomagban

A MiR forgalmazói hálózata egy harmadik féllel fog együttműködni, hogy a lízingprogramot eljuttassa a vásárlókhoz. A bérleti feltételek rugalmasak, a legnépszerűbb opció 48 hónapot foglal magába. Továbbra is a MiR forgalmazói vállalják az elsőszintű támogatást, valamint a szervizelést és a karbantartási munkálatokat. Így nem sok minden változik a MiR vásárlók számára, mindössze annyi, hogy előttük most egy új fizetési lehetőség is megnyílik. A MiR globális jelenlétéből és regionális kitelepüléseiből fakadó előnyökkel járó szokásos feltételek ebben a megoldásban is fennmaradnak.

Az RMSZ-piac növekszik

Az ABI Research piaci előrejelzéseket készítő tanácsadócég, amely stratégiai iránymutatással szolgál a legütőképesebbnek tartott technológiák esetében. Tavaly azt prognosztizálta, hogy az RMSZ (RaaS) opcióval telepített egységek száma 4442-ről 1,3 millióra fog növekedni 2016 és 2026 között. Az RMSZ szolgáltatók éves bevétele a várakozások szerint a 2016-os 217 millió dollárról 2026-ra, csaknem 34 milliárdra fog nőni.

„Az autonóm mobil robotok a „Robot, mint szolgáltatás (RMSZ azaz „Robots as a Service”- RaaS)” modellel való telepítése hozzásegíti a robotok általi automatizálást abban, hogy olyan új piacokra is eljuthasson, amelyek amúgy nem engedhetnék meg az ebbe a technológiába való befektetést. Ez a modell lehetővé teszi a vásárlók számára azt, hogy csökkentsék a robotikai telepítéssel járó kockázatokat, mivel a kereskedők így nem a robotokat, hanem a robotok használatát és a végeredményt árulják. Úgy látjuk, hogy ez a modell kulcsfontosságú eleme a jelenlegi és folyamatos piaci növekedésnek, mivel ezt a technológiát olyan vásárlókhoz és piacokhoz is eljuttatja, ahol egyébként nem fektetnének be a robotikába.”

– mondja John Santagate, az IDC kereskedelmi szolgáltató robotika részlegének kutatási igazgatója.