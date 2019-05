A Fujitsu kutatása szerint a vállalatok nem tudnak tovább várni a kvantumszámítástechnikára

A vállalatvezetők türelmetlenül várják a kvantumszámítástechnika megérkezését, és már nagyon szeretnék élvezni az általa ígért mélyreható folyamatoptimalizálás előnyeit – állapította meg az a ma közzétett kutatás, amelyet a teknowlogy Group Company részeként működő PAC független elemzőcég készített a Fujitsu megbízásából.

A kutatásból kiderül, hogy a szervezetekre nehezedő nyomás erősödésével egyre többeket frusztrál a kvantumszámítástechnika fejlődésének lassúsága. Az érintetteket ugyanakkor izgalommal töltik el a Fujitsu Digital Annealer által kínált lehetőségek. Ez az áthidaló technológia már képes gyorsan megoldani másként kezelhetetlen problémákat, így azonnal elérhetővé teszi a cégek számára a kvantumszámítástechnikára jellemző transzformatív előnyöket.

Bár a kvantumszámítástechnika fejlődése ma még gyerekcipőben jár, a vállalatok máris felfokozott izgalommal várják az általa ígért csúcsteljesítményt. A kutatás során megkérdezett cégvezetők 81%-a úgy véli, hogy a kvantumszámítástechnika megjelenése gyorsítani fogja üzleti, logisztikai és ipari folyamatai optimalizálását, segíti majd a digitális átalakulásban és lehetővé teszi számára versenyképessége megőrzését a gyorsan változó piacon.

A vállalatokat ugyanakkor frusztrálja a technológia fejlődésének lassú üteme. A megkérdezettek 50%-a szerint a kvantumszámítástechnika valószínűleg nem válik általánosan elterjedté a következő évtizedben. Ugyanakkor 89%-uk úgy nyilatkozott, hogy napjaink technológiájának elégtelen számítási teljesítménye visszafogja szervezetét a kombinatorikus optimalizáció előnyeinek maradéktalan hasznosításában – azaz abban, hogy az üzleti folyamatok forradalmasítása érdekében sokféle lehetőség közül ki tudják választani az optimális megoldást.

Az üzleti folyamatok optimalizálása iránt annyira élénk napjainkban az érdeklődés, hogy a megkérdezettek kétharmada (66%) már ma optimalizációs megoldások után kutat, és nem hajlandó várni addig, amíg a távoli jövőben megérkezik a kísérleti és feltehetően instabil kvantumszámítástechnika. Emögött az a meggyőződés áll, hogy a kvantumszámítástechnikával behozhatatlan előnyre lehet szert tenni a piaci versenyben. A válaszadók kétharmada értett egyet abban, hogy ha működési területén egy versenytárs a többieket megelőzve alkalmazná a kvantumszámítástechnikát, azzal gyökeresen átalakítaná a jelenlegi viszonyokat.

A Fujitsu mind elismertebb Digital Annealer megoldása áthidalja a szakadékot

A komplex üzleti folyamatok valós idejű optimalizálásával elérhető radikális áttörést sürgető vállalatok közül – a kutatás eredményei szerint – egyre többen ismerik fel, hogy a kvantumszámítástechnika által inspirált Fujitsu Digital Annealer áthidalja a hagyományos technológia és a kvantumtechnológia között szakadékot, és lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy valódi kvantumszámítógépek nélkül is valós időben futtassák a kombinatorikus optimalizálási algrotimusokat. A vizsgált vállalatok 70%-a több iparágban (pl. gyártóipar, pénzügyi szolgáltatások, kiskereskedelem) úgy véli, hogy a Digital Annealer felgyorsíthatja számára a kvantumszámítástechnikára épülő jövőbe vezető utat.

Yves de Beauregard, a Fujitsu digitális üzleti megoldásokért felelős EMEIA-régióbeli vezetője elmondta:

„Mindenki a diszruptív változásokról beszél. A vállalatvezetők tisztában vannak a veszélyekkel és a lehetőségekkel, de elkeseríti őket, hogy a kvantumszámítástechnika még erősen a jövő zenéje, és még akkor is kétséges, hogy mennyire lesz kellően stabil a gyakorlati üzleti alkalmazásra. Így érthető, miért tapasztalunk ilyen élénk érdeklődést a Fujitsu Digital Annealer és kombinatorikus optimalizálási számításokat támogató képességei iránt. A Digital Annealer már kapható kereskedelmi forgalomban, kézzelfogható eredményeket ért el többek között a pénzügyi szolgáltatószektorban, a gyártóiparban és a gépkocsigyártásban, és már használják azok a haladó gondolkodású vállalatok, amelyek diszruptív erővé kívánnak válni a jövőben.”

A Fujitsu Digital Annealer már bizonyította képességeit

A Fujitsu kvantumtechnológia által inspirált Digital Annealer megoldásával a vállalatok új lehetőségeket aknázhatnak ki, és diszruptív erővé válhatnak a digitális korban azáltal, hogy azonnal megtalálják az optimális kombinációt a rendkívül komplex és korábban kezelhetetlen adatváltozóknál. Európa egyik vezető gépkocsigyártója például a Digital Annealer segítségével optimalizálja a robotok által végzett hegesztési műveleteket a gyártósoroknál. Mivel soha nem kell új erőforrásokat bevonnia a gyártási folyamat legdrágább szakaszának számító fényezéshez4, több gépkocsit állíthat elő egységnyi idő alatt.

A pénzügyi szolgáltatások piacán az Egyesült Királyság egyik vezető pénzintézete azt vizsgálja, hogyan lehet valós időben optimalizálni a befektetési portfóliókat a Fujitsu Digital Annealer segítségével. Közművállalatok befektetéseik megtérülésének maximálására, míg gyógyszergyárak az új hatóanyagok keresésének és az új gyógyszerek fejlesztésének gyorsítására használják a Fujitsu megoldását.

A kombinatorikus optimalizálás további példája a kamionok berakodási hatékonyságának növelése a szállítmányozási és logisztikai szervezeteknél. A Fujitsu saját gyáraiban is a Digital Annealert használja. Segítségével sikeresen optimalizálta a készletgazdálkodást, és 45%-kal csökkentette a dolgozók által havonta megtett távolságot, ezen keresztül pedig az improduktív munkaidő hosszúságát. A kormányok számára is ígéretes lehetőséget jelent, hogy a Digital Annelaerrel a valós idejű forgalmi viszonyokat figyelembe véve optimalizálhatják a közlekedési rendszereket, ezzel is visszaszoríthatják a környezetszennyezést, és gyorsabban elérhetik a klímaváltozással kapcsolatban kitűzött céljaikat.

Ár és piaci bevezetés

A Digital Annealer egyelőre tesztcélokra elérhető. Co-creation szolgáltatásai keretében a Fujitsu rendelkezésre bocsátja szakértelmét és támogatását annak azonosítására, hol érdemes az ügyfeleknek azonnal munkába állítani a Digital Annealert olyan kihívások legyőzésére, amelyekre eddig lehetetlennek tűnt praktikus megoldást találni. A Fujitsu a Digital Annealer éles környezetbe integrálásában is támogatja ügyfeleit. A szolgáltatás formájában (as-a-service), előfizetéses alapon azonnal elérhető Digital Annealer csomagja műszaki és tanácsadási szolgáltatásokat, támogatást és opcionálisan további megoldásfejlesztési konzultációt is tartalmaz. A Digital Annealer helyben telepített és felhőszolgáltatásként is igénybe vehető. Ára régiótól és konfigurációtól függően változik.