Laufer Tamás az IVSZ elnöke újabb három évig

Laufer Tamás hangsúlyozta, hogy az IVSZ tagjainak nagy része továbbra is informatikai vállalkozás, mégis egyre több tagtárs képviseli a korábbi „non-IT” szektort; olyan pénzügyi, agrár, vagy akár az ingatlanok területén működő cégek, amelyek felismerték a technológiai fejlesztések és a digitális transzformáció fontosságát.

“Ők minden bizonnyal a digitalizáció hiteles és hatékony képviselete miatt csatlakoztak hozzánk, de ezzel egyúttal ők maguk is hitelesítik azt, hogy az IVSZ immár: Szövetség a Digitális Gazdaságért”

– tette hozzá az IVSZ elnöke.

Laufer Tamás szerint a szövetség úgy lehet még sikeresebb, ha az elnökség tagjai személyes hitelességükkel és szakértelmükkel is hozzájárulnak az egyre szélesedő technológiai alkalmazási területeken azonosított feladatok megoldásához. Abbéli szándékát is hangsúlyozta, hogy a következő ciklus első felében az elnökségi tagok még aktívabbak legyenek a digitalizáció kritikus területein, ezzel is támogatva az IVSZ Iroda és az eddig is sikeres munkacsoportok munkáját.

A szervezet elnöke szerint IVSZ-nek el kell érnie, hogy a digitalizációval kapcsolatos szabályozási, közpolitikai és fejlesztéspolitikai lépések ténylegesen katalizálják vállalataink fejlődését.

“Fő feladatomnak az elnöki ciklus első felében azt tekintem, hogy az új szerkezet kiépüljön, és az iroda hatékonyan tudja támogatni az új működést. Reményeim szerint ezt követően hátrébb léphetek, hogy 10 évnyi elnökség után átadjam a stafétát egy olyan új vezetőnek, aki osztja a fentiekben megfogalmazott víziót, és a szövetség hiteles vezetőjeként folytatja a megkezdett munkát”

– tette hozzá Laufer Tamás.

Az elnökválasztás mellett a Közgyűlés elfogadta a 2018-as beszámolót, illetve a 2019-es költségvetést. A tagok döntöttek a Tiszteletbeli Elnöki tisztség létrehozásáról, mely címet az a személy kaphatja meg, aki legalább két teljes egymást követő választási cikluson keresztül eredményesen vezette a Szövetséget. A Közgyűlés a fentieken kívül elfogadta az Alapszabály, a tagdíjszabályzat, valamint a Társult tagságra vonatkozó rendelkezések változásait is.