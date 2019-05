Nálunk kezdi kelet-európai terjeszkedését az IT Genetics

A 12 éves tapasztalattal rendelkező román IT Genetics az automatizált azonosítás és vonalkódos adatgyűjtés, a címkézési rendszerek, a POS rendszerek, az értékesítés és a mobil szolgáltatások, valamint a vezeték nélküli hálózati berendezések területén biztosítja mostantól a megoldásait a magyar cégeknek is.

Ennek első lépéseként elindították az www.itgstore.hu elnevezésű, üzleti vásárlóknak szóló oldalt, amelyen 10.000 különböző berendezést, kellékanyagot és más tartozékokat kínálnak.

Az IT Genetics-et 2007-ben Bukarestben alapította két fiatal vállalkozó, Liviu Sima és Ștefan Axinte, akiknek az akkor kezdődő gazdasági válság ellenére sikerült rövid idő alatt erős pozíciókat kiépíteniük a román piacon. A vállalkozás azóta is erőteljes növekedést produkál. Minden évben 30 százalékos, vagy afölötti forgalombővülést képes elérni köszönhetően annak is, hogy olyan gyártókkal dolgozik szorosan együtt, mint a Star Micronics, a Zebra, a Brother, a Honeywell, a Datalogic, a Citizen, a TRC, Unitech, a SATO, vagy a Datacard gyártókkal. Az IT Genetics az elmúlt 12 évben több mint 9000 cégnek adott üzleti hatékonyságot növelő berendezéseket, köztük olyan multiknak, mint az IKEA, az Unilever, a Hyunday, az eMag, vagy a Telekom.

A magyarországi piacra lépés az IT Genetics kelet-európai terjeszkedésének első állomása.