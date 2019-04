Öt év alatt háromszorozta meg forgalmát a 77 Elektronika Kft.

Több mint 10 százalékkal nőtt a teljes egészében magyar tulajdonú 77 Elektronika Kft. exportforgalma 2018-ban. A tavalyi, több mint 2,5 milliárdos exportnövekedésnek köszönhetően a családi tulajdonban lévő vállalat megközelítette a 31 milliárd forintos árbevételt, ami 2013-ban még 10 milliárd forint volt.

Magyarország vezető orvostechnológiai vállalata, a 77 Elektronika Kft. több mint 24 milliárd forint exportforgalmat bonyolított le tavaly. A több mint 100 országba saját fejlesztésű orvosdiagnosztikai eszközeit exportáló hi-tech cég összárbevétele így 2018-ban meghaladta a 30 milliárd forintot, ami öt év alatt háromszoros forgalomnövekedést jelent. A töretlen árbevétel bővülés innovációs alapú: a vállalat az árbevétel átlagosan 8-9 százalékát forgatja vissza minden évben az új termékek és technológiák fejlesztésébe.

A 77 Elektronika árbevételének döntő többségét az UriSed technológián alapuló vizeletüledék elemző automata rendszereinek értékesítése adja, ami jelentős világpiaci részesedést biztosít a cégnek. A legnagyobb felvevőpiacnak továbbra is az EU, az Egyesült Államok, Kína és Brazília számít, de tavaly újabb fontos országokan kezdték meg az értékesítést, így például Tajvanon, Argentínában, Albániában, Észak-Macedóniában és Elefántcsontparton is kötöttek üzletet. A több mint 720 főt foglalkoztató 77 Elektronika Kft. nem csak saját márkanév alatt értékesíti termékeit szinte az összes kontinensen, hanem úgynevezett OEM konstrukcióban, piacvezető multinacionális nagyvállalatokon keresztül is.

A megnövekedett külpiaci vevőigények miatt egy 1,5 milliárd forintos beruházás keretében a 77 Elektronika cégcsoport tavaly közel megháromszorozta gyártóterületét, valamint új gyártósorokkal és gépekkel bővítette gyártókapacitását balatonfüredi telephelyén, ahol a laborkészülékeikhez szükséges egyszer használatos műanyag küvetták (laboratóriumi edény) gyártása zajlik. A vállalatcsoport fejlesztését a magyar kormány 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatással segítette.

Szintén a tavalyi év egyik kiemelt innovációs projektjeként a cég a világpiacon is keresett betegágy melletti (Point-of-Care) okos minilabort fejlesztett SmartTester néven, mely néhány perc alatt képes a levett vért helyben kielemezni. A hi-tech orvostechnológiai eszköz egyelőre a diabétesz, a szív- és érrendszeri rendellenességek, illetve a test gyulladásos állapota kapcsán képes vizsgálatokat végezni, de a tervek között szerepel a diagnosztikai spektrum további betegségekre, tűnetekre való kiterjesztése is. Az okos minilabor elsősorban a sürgősségi betegellátás, a mentőszolgálat, magánorvosi rendelők, háziorvosi ellátás, invazív kardiológiai beavatkozást végző osztályok, illetve kislaborok számára jelent jelentős szakmai támogatást.

A külkereskedelem bővülése mellett a cég a hazai piacon is stabilan tartja piacvezető pozícióját a vércukormérők értékesítése területén.

„Az általunk fejlesztett és gyártott Dcont® vércukormérőket kifejezetten a magyar igényekhez szabtuk: egyes típusai a világon is egyedülálló módon képesek magyar nyelven, szóban kommunikálni a betegekkel. A család legújabb típusai közel klinikai laboratóriumi pontosságú vércukormérést tesznek lehetővé az otthoni önellenőrzés során. Ezzel a világ legpontosabb készülékeinek minősülnek. Több mint 100 fős, magyar kutató- és fejlesztőmérnök-gárdánk jelenleg is azon dolgozik, hogy a korábbi saját teljesítményüket felülmúlva még tovább javítsák ezt a mérési pontosságot”

– hangsúlyozza Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika ügyvezető-tulajdonosa.