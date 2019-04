A Samsung szerezte meg a legnagyobb részesedést az 5G hálózati megoldások terén Koreában

A vállalat a három koreai szolgáltató számára kulcsfontosságú 5G hálózati megoldásokat biztosít, köztük az 5G core-t és több mint 53.000 rádió bázisállomást.

Koreában a szolgáltatók 2018. december 1-je óta sugároznak 5G jeleket Szöulban és a nagyobb városokban a Samsung Networks Business egysége által biztosított 5G rádió bázisállomásokat és az 5G core megoldásait használva.

„Korea a világ egyik első országa, ahol az 5G élmény már a felhasználók számára is elérhetővé válik. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kivételes 5G hálózati megoldásainknak köszönhetően kulcsszerepet töltünk be az 5G országos bevezetésében. A Samsung az 5G-s megoldások úttörőjeként és azon kevés szolgáltatók egyikeként, akik teljeskörű 5G-s megoldásokat kínálnak, arra törekszik, hogy minél jobban kihasználja az 5G technológia nyújtotta lehetőségeket, kitapasztalja és akár át is lépje azok határait.”