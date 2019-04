Ismét van pénz a kutatásban!

A munkaerőpiaci béremelkedés az alkalmazott kutatásban foglalkoztatottak körében az átlagot messze meghaladja, ugyanakkor körükben a külföldre vándorlás immár kevésbé jellemző tendencia – állapította meg az IseeQ fejvadász cég több mint 1500 fő körében végzett felmérése.

Nem csoda, hogy a fiatalok számára különösen vonzó, ha ezeket az álláshelyeket testközelből nézhetik meg: a cégcsoporthoz tartozó Startup Safari programja és jegyei iránti érdeklődés minden korábbi évét meghaladja.

Az egyetemi és akadémiai alapkutatási tevékenység állami finanszírozásával kapcsolatban élénk vita folyt az elmúlt hónapokban. Eközben kevesebb szó esett a vállalati szektorban folyó alkalmazott kutatási területeken végbemenő változásokról. Az áprilisi Startup Safari szervezésében is aktívan résztvevő IseeQ fejvadász cég iparági szereplőknél dolgozó munkatársak körében lefolytatott felmérése szerint az átlagot jócskán meghaladó béremelkedés és a biztos jövőkép valósággal átszippantja a kutatókat a privát szférába.

Egyre több magyar kutató hagyja el az egyetemi, nem kifejezetten jól fizető kutatói állását vagy hagyja félbe PhD tanulmányait. Az ok egyszerű: a vonzóbb bérezés és a jobb jövőbeni kilátások. Az alapkutatások területéről közvetlenül az alkalmazott kutatások legforróbb területére csöppenhetnek azok, akik engednek a csábításnak. Egy gyors váltás után máris különböző érdekes projektekben, például egy önvezető autó fejlesztésében vagy valós idejű videó analitika kidolgozásában vehetnek részt, mindezt akár háromszor-négyszer akkora keresetért, mint korábban. Sokak számára a bér mellett vonzó az is, hogy belátható időn belül tényleges terméket eredményező projektekben dolgozhatnak, amivel sokkal könnyebben validálható a befektetett energia, nem csak a finanszírozók, hanem saját maguk és ismerőseik számára is. A kutatásokat közvetlenül hasznosító márkák ráadásul az életrajzokban is jobban mutatnak, mint a kevesek számára érthető kutatási tézisek címei.

Április 17-19. között rendezik meg Budapesten a Startup Safarit, mely minden évben több ezer fiatalt vonz. Idén körülbelül 300 program várja az érdeklődőket 100 helyszínen, köztük a legmodernebb technológiák fejlesztésén, értékesítésén és ezek határterületein dolgozó vállalkozásoknál. A Startup Safari Budapest szervezésében aktívan közreműködő IseeQ nem csak a Safari kapcsán, hanem saját munkaerőközvetítő tevékenysége okán folyamatosan szemmel tartja ezen szektorok bérviszonyait. Batiz Péter IT kutatásvezető és csapata egy év alatt több mint 1500 pozíciót vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a magyar gazdaságban folyamatosan végbemenő béremelkedés egyik legélénkebb pontja az alkalmazott kutatások területe.

A csupán 1-2 éves tapasztalattal rendelkező junior kutatói pozíciók bérsávja a bruttó 300-400ezres sávból egy év leforgása alatt 400-510ezres sávba emelkedett, ami 25-30 százalékos növekedésnek felel meg. 3-4 éves tapasztalattal 2017-ben 400-550ezer között lehetett keresni, ma már 510-740ezer közé esnek ezek az ajánlatok. A szeniorok körében is hasonló léptékkel nőttek a bruttó havi bérek: az 550-700ezres sávból 2018-ra 740ezertől 1,1millióg terjedő intervallumig. Míg a legkiugróbb értéknek 2017-ben egy 900ezres bruttó ajánlat minősült, 2018-ban az IseeQ felmérésében érintettek közt felbukkant 1,4millió forintos havi bér is.

„Fontos észrevenni, hogy a sávokon belüli drágulást kifejező 25-35 százalékos béremelkedéshez képest a konkrét munkavállalók sokkal magasabb bérnövekedést tapasztalhatnak. Hiszen az idő előrehaladtával az emberek a sávok között mozognak, juniorokból középhaladók, azokból pedig seniorok lesznek. Így nem ritka, hogy egy év alatt akár fizetése duplázódását is tapasztalhatja egy fontos fejlődési mérföldkövön átjutó, vagy új helyre átcsábított kutató.”

– magyarázza Kovács Péter, a kutatást végző IseeQ társalapítója, a Startup Safari arca.

Ezeket a hajmeresztő béreket elsősorban a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, az ipar 4.0 területén foglalkoztatott kutatók kapják. Ezekhez a fogalmakhoz kapcsolódó fejlesztéseken dolgozók húzták fel az átlagokat is, és a kutatók várakozásai szerint még jó ideig fennmaradhat ez az állapot, újabb és újabb rekordok várhatók ezeken a területeken, hiszen a piaci helyzet megtartása érdekében egyre több cég fektet kutatásokba. Ezeknek a cégeknek szinte mindegyikével találkozhatnak Budapesten testközelből a Startup Safari útvonalait, vagy egyedi programjait meglátogató fiatalok. Az érdeklődést és a munkaerőpiaci potenciált is jól jelzi, hogy egy héttel az idei Startup Safari Budapest előtt már kétszer annyi jegy kelt el, mint tavaly ugyanekkor.

„Üdvözítő, hogy a feltételezésekkel ellentétben ezekről a területekről a külföldre vándorlás sokkal kevésbé jellemző tendencia.”

– meséli Kovács Péter. Nemzetközi projekteken van ugyanis lehetőség dolgozni magyar cégeknél, illetve távmunkában a világ bármely pontjáról.

Több magyar kutató-fejlesztő csatlakozott például a Google érdekeltségei közt számontartott, amúgy londoni székhelyű Deepmindhoz. Itt lehetőségük van olyan projekteken is dolgozni, mint a mesterséges intelligencián alapuló gépi játékos fejlesztése, ami immár veri a világ legjobb hús-vér Starcraft playereit is. A Safari szervezői a technológiai állások elérhetőségét szeretnék megmutatni a jövő generációjának is: az EPAM segítségével országszerte 250 gyereknek biztosítanak szervezett utazást a fővárosba a Safarira.

