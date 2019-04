Egyre többször érintenek a magyarok

Bár még csak két éve van rá lehetőség, valósággal dübörög a mobilfizetési piac Magyarországon.

A Simple by OTP alkalmazáson keresztül elérhető mobilfizetési megoldás népszerűsége 2017-es bevezetése óta folyamatosan növekszik. A technológia bemutatása óta eltelt bő másfél év alatt közel 5 millió alkalommal fizettek mobiljuk segítségével a felhasználók.

Az OTP Banknál a pénzügyi innováció már hagyomány, 2009-ben a hitelintézet például Magyarországon elsőként bocsátott ki PayPass bankkártyát. Az érintéses fizetés 2017-re, vagyis 8 év alatt jutott el odáig, hogy a bankkártyás vásárlások 2/3-ada már ilyen módon történjen. A következő lépés pedig a mobilfizetés.

A Simple by OTP alkalmazást fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil adatai alapján, a magyar fogyasztók egyre nagyobb bizalommal használják az érintéses mobilfizetést. Az OTP Bank 2017 júniusában, a Simple by OTP alkalmazáson keresztül tette elérhetővé ügyfelei számára a mobilfizetés lehetőségét. A szolgáltatás már az első időszakban rendkívül népszerűnek bizonyult, a 100 millió forintos vásárlási értékhatárt már az első másfél hét után sikerült átlépni. Még 2017 szeptemberében az OTP Bank a magyar pénzintézetek közül elsőként és azóta is egyetlenként, a Simple Kártya bevezetésével bármely pénzintézet ügyfele számára elérhetővé tette a mobilfizetés lehetőségét.

A 2017-es indulás óta közel 5 millió mobilfizetési tranzakció ment végbe a Simple by OTP alkalmazáson keresztül. Az OTP Mobil legfrissebb statisztikái szerint a digitalizált kártyák száma már meghaladta a 110 000 darabot. Jól szemlélteti a technológia térnyerését, hogy csak az elmúlt három hónapban több mint egymillióval nőtt a mobilfizetések száma, mintegy 4,5 milliárd forinttal emelkedett ez idő alatt a vásárlási volumen.

„Az OTP Mobilnál kiemelt célunk, hogy fejlesztéseink egyszerűbbé tegyék a felhasználók életét. Ezt igazolja az a szám, hogy alig két év alatt már több mint 20 milliárd forint értékben fizettek mobiltelefonjuk segítségével az ügyfelek, a bankkártyájuk helyett. Külön büszkeség számunkra, hogy az érintéses mobilfizetés során használt kártyák mintegy 20 százaléka már Simple Kártya, tehát bankfüggetlen módon vagyunk képesek kiváló és népszerű szolgáltatást biztosítani, így valóban kijelenthetjük, hogy mindenkinek elhoztuk a mobilfizetést”

– mondta el Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezető igazgatója.

Magyarországon továbbra is nagyon magas a készpénzhasználat aránya. Sajnos a vásárlások többsége még mindig hagyományos módon történik, bár a kiskereskedelmi üzletek 84 százaléka* már készen áll az innovatív fizetési megoldásokra. Kiemelt feladat ezért az is, hogy a már meglévő és az újabb és újabb fejlesztésekkel minél többen ismerkedjenek meg. Ehhez pedig a pénzügyi tudatosság növelésére, a nyilvánvaló előnyök megismertetésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Épp ezért a folyamatos fejlesztések mellett az OTP Csoport erre is kiemelt figyelmet fordít.