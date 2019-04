Nagyot harap a sportszeletek piacából a Cerbona

A kínálatát folyamatosan fejlesztő Cerbona nemrég egy újabb, lendületesen növekvő piaci szegmensben is megvetette a lábát.

A Cerbona Élelmiszergyártó Kft. bevezette a rendszeres sporttevékenységet végzők speciális igényeire szabott Sport müzliszeletei mellé a zabkását és a müzlit. A termékpaletta pedig most a Sport+ fehérjeszeletekkel bővült, amelyek magas, 30 százalék fehérjetartalommal és alacsony cukortartalommal készülnek. A társaság átfogó kutató-fejlesztő munka eredményeként állította össze a sportolók igényeit kiszolgáló termékcsaládot. A korábban a piacon elérhető müzliszeletek illetve energiaszeletek jellemzően gyorsan felszívódó cukrokkal biztosítják a sportoláshoz szükséges energiát, a lassú felszívódású növényi rosttartalmuk azonban viszonylag alacsony.

A Cerbona szakembereinek ugyanakkor sikerült olyan receptúrákat kifejleszteniük, hogy a sportoláshoz szükséges energiát, ásványi anyagot és fehérjét megfelelő formában kaphassa meg a szervezet. A cég új fejlesztésű Sport müzliszeletei a sporttevékenység különböző fázisaiban segítik a fogyasztót. Az L-karnitinnel, teljes kiőrlésű gabonából, hozzáadott cukor nélkül készülő Sport Slimet edzés előtt a legjobb fogyasztani, kisebb mértékben emeli a vércukorszintet, mint a hagyományos cukortartalmú szeletek.

Hasonló hatást fejt ki a magnézium tartalmú Sport Energy szelet, amelyet sportolás előtt és alatt ajánlott fogyasztani. A teljes értékű zabbal készülő Sport Protein pedig a sportolás után jelent tápláló fehérjeforrást a fogyasztójának. A kiadós mozgás utáni feltöltődést a Sport Protein zabkása és a Sport Protein müzli segíti. Mindkét termék magas fehérje tartalma hozzájárul az izomtömeg fenntartásához és növekedéséhez. A Cerbona idei újdonsága a Sport+ fehérjeszelet termékcsalád, amellyel a müzli-, majd az energiaszelet- után a fehérjeszeletek piacára lépett be a társaság. Az alacsony cukortartalmú Sport+ fehérjeszeletek magas, 30 százalékos fehérjetartalommal készülnek, ezeknél főleg a tejfehérje biztosítja a szükséges proteint a rendszeres sporttevékenységet végzők számára. Mindezeken túl a Sport+ fehérjeszeletek gluténmentesek, így ezt a terméket az erre érzékenyek is fogyaszthatják.

A társaság a Sport és a Sport+ termékek piacra dobásával folytatta az egészséges, illetve funkcionális élelmiszerek korábban megkezdett fejlesztését. A Cerbona kétéves fejlesztőmunka eredményeként 2017-ben jelent meg a természetes módon kevesebb cukrot tartalmazó müzlikkel és müzliszeletekkel, míg egy évvel korábban egyedi fejlesztésű zabszeleteit, valamint glutén- és laktózmentes müzliszeleteit és müzlijeit vezette be. A hazai vásárlók is egyre egészségtudatosabbak, keresik azokat a termékeket, amelyek egészségesebbek, és ha elérhető áron vehetik meg, akkor ezeket választják – mondta el Mészáros Tamás. A több termékcsoportban is piacvezető Cerbona ügyvezető igazgatója szerint a fogyasztók egyértelműen honorálják az újdonságokat, a legnagyobb fejlődést ezekkel a termékekkel lehetett elérni az elmúlt időszakban.

Az élelmiszeriparban is csak az tud hosszútávon versenyképes maradni, aki folyamatosan fejleszti mind a termékeit, mint a gyártástechnológiáját. A Cerbonának nemzetközi versenyben, multinacionális cégekkel kell megküzdenie, ezért a hangsúlyt a folyamatos termékinnovációra helyezi – tette hozzá.