A Huawei beperelte az Amerikai Egyesült Államok kormányát

A Huawei Technologies bejelentette, hogy keresetet nyújt be az Egyesült Államok egyik szövetségi bíróságánál, amelyben alkotmányossági kifogást emel a 2019-es védelmi költségvetésről szóló törvény, a National Defense Authorization Act (NDAA) 889-es szakaszával szemben.

Lépésével a vállalat egyrészt azt kívánja elérni, hogy olyan bírósági döntés szülessen, amely kimondja, hogy a vállalatot célzó korlátozások alkotmányellenesek, másrészt, hogy a szankciókkal szemben jogerős és hathatós végzéshez jusson.

„Az Egyesült Államok Kongresszusának többszöri próbálkozás után sem sikerült bárminemű bizonyítékkal alátámasztania a Huawei Technologies termékei ellen bevezetett tilalmát. Utolsó lehetőségként kénytelenek vagyunk ehhez a jogi lépéshez folyamodni. Ez a tilalom nemcsak jogellenes, de abban is korlátozza a Huawei-t, hogy részt vegyen a tiszta piaci versenyben, így végső soron az amerikai fogyasztókat károsítja meg. Várjuk a bíróság ítéletét, bízva abban, hogy az kedvező lesz mind a Huawei, mind az amerikai emberek számára”.

– mondta Guo Ping, a Huawei elnöki posztját rotációs alapon betöltő elnöke.

A Huawei a Texas megyei Plano kerületi bíróságánál nyújtotta be a keresetet, amely szerint a 2019-es NDAA 889-es szakasza nemcsak azt tiltja meg az Egyesült Államok kormányzati szerveinek, hogy a Huawei készülékeit és szolgáltatásait használják, hanem attól is eltiltja őket, hogy pénzbeli támogatást vagy hitelt adjanak olyan harmadik félnek, aki Huawei termékeket vagy szolgáltatásokat használ – mindezt közigazgatási vagy bírósági eljárás nélkül. A vállalat szerint ez sérti a személyre szabott jogi intézkedések tilalmáról szóló Bill of Attainder Clause-t és a méltányos jogi eljárásról szóló Due Process Clause-t, valamint a hatalmi ágak szétválasztásáról szóló alkotmányos alapelvet, hiszen az amerikai kongresszus nemcsak a törvényt alkotta meg, hanem megpróbálja azt érvényesíteni és végrehajtani is.

Song Liuping, a Huawei jogi igazgatója hangsúlyozta:

„A 889-es szakasznak számos valótlan, nem bizonyított és példa nélküli állítás az alapja. A jogszabály feltevésével ellentétben a Huawei nem áll a kínai kormányzat tulajdonában, az állam nem irányítja vagy befolyásolja a vállalatot. Továbbá a Huawei makulátlan biztonsági múlttal és programmal rendelkezik. Ezzel ellentétes bizonyítékot senki nem szolgáltatott”. „A Huawei-nél büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk a legnyitottabb, legátláthatóbb és legtöbbet vizsgált vállalat a világon. A Huawei biztonsághoz való hozzáállása olyan magas mércét állít, amit kevesen képesek megugrani”.

– mondta John Suffolk, a vállalat globális kiberbiztonsági és adatvédelmi igazgatója.

Az NDAA korlátozásai gátolják a Huawei-t abban, hogy biztosíthassa fejlett 5G technológiáit az amerikai fogyasztók számára is. Ezzel késlelteti 5G kereskedelmi használatának bevezetését, ami akadályozza az amerikai 5G hálózatok teljesítményének fejlődését. Így a vidéken vagy elszigetelten élő hálózati felhasználók kénytelenek lesznek választani, hogy a kormányzati támogatást vagy a magas minőségű, költséghatékony termékeket választják. Ez gátolja a hálózatok fejlesztésének folyamatát, mélyíti a digitális szakadékot. Ami még rosszabb, hogy a Huawei-t érintő szankciók a versenyt is korlátozzák, így az amerikai fogyasztók csak rosszabb termékeket szerezhetnek be, azokat viszont magasabb áron.

Iparági becslések szerint 15-40 százalékkal csökkenne a vezetéknélküli infrastruktúra kialakításának költsége, amennyiben a Huawei Technologies részt vehetne a távközlési versenyben az Egyesült Államok piacán. Ez az elkövetkező négy évben legalább 20 milliárd amerikai dollár megtakarítást jelentene Észak-Amerikában.

Guo Ping hozzátette, amennyiben a jogszabályt érvénytelenítik, ahogyan annak lennie kell, a Huawei több fejlett technológiát hozhat az Egyesült Államokba, és segíthet a lehető legjobb 5G hálózatok kiépítésében. A Huawei hajlandó párbeszédet indítani az Egyesült Államok kormányzatának biztonsági aggodalmairól is. Az NDAA tilalmak feloldása lehetőséget biztosítana arra, hogy az Egyesült Államok kormányzata rugalmasan működhessen együtt a Huawei-jel, és közösen oldhassák meg a valódi biztonsági kérdéseket.