Megállíthatatlanul terjeszkedik a dán robotikai cég a kelet-európai régióban

Az OnRobot – az együttműködő robot-kiegészítők vezető gyártóvállalata sikerekkel zárta a tavalyi évet a magyar piacon, és további, gyors fejlődést prognosztizál 2019-re!

Piaci jelenlét és a disztribútori hálózat megerősítése

Az OnRobot A/S 2018 júniusában jött lére három innovatív end-of-arm tooling vállalat (az amerikai Perception Robotics, a magyar OptoForce, és a dán On Robot) összeolvadásából, annak érdekében, hogy tovább gyorsítsa az együttműködő robotok folyamatos piaci térnyerését. A vállalat tavaly egy további robotikai céget is megvásárolt, a Purple Robotics-ot. Érdekesség, hogy a dániai központ ellenére az OnRobot fejlesztéseinek egy része a hazai vonatkozásoknak köszönhetően jelenleg is Magyarországon történik.

Üzleti modelljének, – a robot-kiegészítők disztribútori hálózaton keresztül történő értékesítésének – köszönhetően a hazai végfelhasználók is első kézből kaphatnak segítséget az end-of-arm toolok rendszerbe történő integrálásához. A vállalat már most 40 forgalmazóval és integrátorral rendelkezik a régióban, többek között Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Oroszországban és Szlovéniában. Az OnRobot szakértőinek tapasztalata szerint a régióban sok kis- és középvállalat egyelőre még bizonytalan az automatizálással kapcsolatban, nem ismerik a a kobotok által nyújtott lehetőségeket, és segítséget. Az automatizáció azonban nem pusztán a versenyelőny megszerzésében segíti a vállalatokat, hanem a túlélés eszköze is a piacon. Azok, akik ezt már felismerték, egy újabb lépést tettek a sikeres működés felé és a termelésük hatékonyságának növelése érdekében.

„Az együttműködő robotok piaca kétszámjegyű növekedési mutatókkal halad előre, aminek köszönhetően az ipari automatizáció úttörő fejlődése egy új valóságot teremt, ahol a kobotkar egy alapvető tartozékká válik, és a valódi innováció már az end-of-arm tooling, azaz a végszerszámok körében történik. Annak érdekében, hogy támogatni tudjuk ezt a növekedést, csökkentenünk kell a kobotok telepítéséhez szükséges időt, hogy a gyártóvállalatok még több robotot tudjanak alkalmazni ugyanazzal a személyzettel. A jövőt illetően az intelligens és zökkenőmentesen integrálható end-of-arm tooling még nagyobb jelentőséggel fog bírni az együttműködő alkalmazások kapcsán.”

– mondta Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója.

Itthon a két legnépszerűbb feladat, mint mondják, amiért a gyártóvállalatok end-of-arm tool-okba fektetnek, az ún. „pick & place” (felvétel és lerakás) illetve „machine tending” (gépkiszolgálás).

Nagyratörő célok 2019-ben is

A dán vállalat 2019-ben is folytatja intenzív terjeszkedését a kelet-európai piacon, amely a tavalyi évben a globális bevételek 10%-ért volt felelős. (Európa a globális bevétek 56%-áért.) Az OnRobot most is magabiztos célokat tűzött ki az idei évre vonatkozóan, és az értékesítési előrejelzéseket figyelembe véve a vállalat a forgalmát továbbra is konzekvensen növelni szeretné. Terveik között szerepel további termékek bevezetése, fejlesztési és egyéb akvizíció is. A növekvő termékskála pedig különböző ismeretű rendszerintegrátorokat/partnereket kíván, így e téren is bővülés várható.

Új régiós központ Varsóban

Február elején a vállalat megnyitotta kelet-európai központját is Varsóban, Lengyelországban, amitől azt reméli, hogy megerősíti a cég tevékenységét az egész régióban. A régió vezetésének feladatát ezen túl egy új general manager, Aleksander Marinkovic látja majd el.

Aleksander Marinkovic 2019 februárjában csatlakozott az OnRobot-hoz és a teljes Közép- és Kelet-Európai régióban történő csapat-, értékesítési terület és forgalmazói hálózat fejlesztéséért fog felelni. Több mint 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a Közép- és Kelet Európai ipar területén. Mielőtt csatlakozott volna az OnRobot-hoz, a Mettler-Toledo-nál az ipari tevékenységet felügyelő igazgató pozícióját töltötte be. Korábban az ABB teljesítményelektronika üzletágának értékesítési vezetőjeként dolgozott, ahova a Schneider Electric-től került. Aleksander Marinkovic a Varsói Műszaki Egyetem elektronikai szakán végzett, hobbijai között a töltőtollak, a fotózás és az utazás szerepel.