2018: folytatódott a Dyson gyors növekedése, ahogy világszerte egyre többen használják technológiáját

A forgalom 28 százalékkal 4,4 milliárd angol fontra emelkedett, míg a nyereség 33 százalékkal 1,1 milliárd fontra nőtt.

„2018-ban sor került a Dyson eddigi legnagyobb beruházására az Egyesült Királyságban, miközben világszerte tovább folytatja technológiai beruházásait – különösen Szingapúrban, válaszul a Dyson-termékek iránti óriási, Ázsia-szerte tapasztalható keresletre. A vásárlók világszerte nagyteljesítményű termékeket keresnek, ezért fokozzuk ezirányú tevékenységünket és beruházásainkat, hogy megfeleljünk az igényeiknek. Az üzleti szegmensünkben szokatlan módon munkatársaink mintegy felét mérnökök és tudósok teszik ki, akik 2019-ben is folytatják fő technológiáink fejlesztését, amelyekre jövőbeli termékeink épülnek majd. Ezzel párhuzamosan autóipari üzletágunk is rohamosan fejlődik, és a Dyson olyan technológiákba fektet be, amelyek meghatározóak lesznek a jövőnk szempontjából.”

– Jim Rowan, Dyson, CEO

A Dyson nyeresége 2018-ban lépte át először az 1 milliárd angol fontot, miután a vállalat modern gyártási és kutatási beruházásai új csúcsot értek el, és a bevételek továbbra is erőteljes növekedést mutattak. A Dyson jövő technológiáiba történő beruházásai megerősödtek az Egyesült Királyságban és Ázsiában, míg a globális kutatás-fejlesztési csapat (mérnökök és tudósok) létszáma 5.853 főre emelkedett. A beruházások a fő technológiák valamennyi területén fokozódtak, beleértve az energiatárolást, a fűtő technológiákat, a robotikát, a gépi tanulást és a motorokat. A közvetlen kiskereskedelem gyors növekedése folytatódott, ahogy a Dyson további üzleteket nyitott és növelte a közvetlen értékesítést.

Világszerte az új kényelmi termékek húzták a bevételek növekedését, miután a Dyson hat termékcsoportban dobott piacra új termékeket, mindegyiknél az alaptechnológiákban eszközölt befektetésekre koncentrálva.. A 2018 októberében bemutatott Dyson Airwrap™ hajformázó hamar a Dyson egyik legkeresettebb terméke lett; az új légtisztító technológia a beltéri levegő minőségének javítására kínál megoldást, de a vásárlók gyorsan befogadták a Dyson legújabb generációs porszívóit is, amelyek a Dyson legkorszerűbb digitális motortechnológiájával és akkumulátoraival működnek.

A vállalat 2017 szeptemberében nyílt saját egyetemi szintű oktatási központja, a Dyson Institute of Engineering and Technology immár a második mérnökhallgató évfolyamot fogadta malmesbury-i technológiai kampuszán, folytatva 31 millió angol font összegű felsőoktatási beruházását az Egyesült Királyságban. A 2018-ban induló képzés az egyik legversenyképesebb mérnöki kurzus volt Nagy-Britanniában, és a 2018 sikeres jelentkezők 40 százaléka nő volt, szemben az Egyesült Királyság mérnöki alapképzésein részt vevő átlag 15,1 százalékkal. Elkészült a malmesbury-i diákfalu is, amely az egyre több mérnökhallgatónak kínál szállást, és 2019-re további jelentős beruházások szerepelnek a tervekben. A „Roundhouse” (Kerekház) nevű új közösségi tér 2019 elején nyitja meg kapuit; ebben egy bár, egy kávézó, egy mozi és tanulóterek is helyet kaptak. A tervek szerint további egészségmegőrző és wellness beruházások is várhatók, egyebek között egy úszómedence.

Beruházások szerte az Egyesült Királyságban, Malajziában és Szingapúrban. Az Egyesült Királyságbeli beruházási program és bővítés új laboratóriumok építésével folytatódik, ami lehetővé teszi majd a Dyson energiatárolási kutatóprogramjának és az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb robotikai programjának kiterjesztését. A Dyson szingapúri Technológiai Központja kétszeresére nő, a malajziai Design Központ pedig fejlesztésének ötödik szakaszába lép. Malmesbury, Hullavington, London és Bristol továbbra is a Dyson alapvető kreatív és mérnöki tevékenységének helyszínei maradnak, a Dyson Institute of Engineering and Technology pedig létfontosságú része annak a tervnek, amely a hosszú távú mérnökképzésre irányul az Egyesült Királyságban.

A Dyson gyártóbázisa Ázsiában található, ahogyan vásárlóinak egyre nagyobb része is innen érkezik. Ez a tendencia már érzékelhető egy ideje, és várhatóan felgyorsul miután a Dyson bemutatja elektromos járművét. Mindezek eredményeképp a Dyson Szingapúrba helyezi át a vállalat vezetését, ami lehetővé teszi, hogy a megfelelő döntéseket gyorsan és hatékonyan hozzák meg. Mindez nem befolyásolja a vállalat toborzási és befektetési terveit, ugyanakkor a Dyson a vállalatvezetés áthelyezésével az ázsiai piac növekvő fontosságára kíván megfelelő választ adni.

A vállalat járműfejlesztési részlege, a Dyson Automotive újabb lendületet vett, amikor a több mint 300 hektáros, 200 millió fontos hullavingtoni technológiai kampusz megnyílt az Egyesült Királyságban — csúcstechnológiával felszerelt autóipari tereket kínálva az egyre növekvő divíziónak. A Dyson eddigi szingapúri jelenléte és helyi csapata az ázsiai városállam fejlett gyártási szakértelmével párosítva ideális helyszínné teszi az országot a Dyson elektromos autóinak gyártásához. A járműfejlesztési projekt élére Roland Krueger kerül, aki korábban az Infiniti Motor elnöke és a Nissan Motor Company szenior elnökhelyettese volt. A vezető 2019 áprilisában csatlakozik a Dysonhoz.