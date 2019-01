Rekord árbevételt ért el a QUADRON Kibervédelmi Kft. az Arab-öbölben

A tavalyi évben összesen közel 100 millió forint értékben nyújtott kiberbiztonsági szolgáltatásokat a QUADRON Kibervédelmi Kft. Kuvaitban, ahol a magyar cég 2016 óta a legnagyobb helyi internetszolgáltató partnere. A Qualitynet a QUADRON szakmai támogatásával indította el IT-biztonsági üzletágát 2016-ban – a magyar fél szakmai tudása és tapasztalata igen értékes a külföldi partner számára, mivel a régió IT-biztonság terén 5-10 éves lemaradásban van Magyarországhoz képest. A közös munka 2018-ban rekordot döntött: a Kuvaitban nyújtott kiberbiztonsági szolgáltatások értéke az egész magyar, az országba érkező termékexport közel 1 százalékát, míg a teljes magyar, szintén Kuvaitba irányuló szolgáltatásexport közel 10 százalékát teszi ki. A Quadron Kuvait mellett Ománban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben is aktív.

„A régióban végzett munkánkat tovább erősíti, hogy tavaly helyi szakembereket vettünk fel, akik a helyszínen, az anyanyelvükön tudják megoldani a napi feladatokat, ami nagyban segít leküzdeni az esetleges kulturális akadályokat. Továbbra is Magyarország a bázisunk, itthonról támogatjuk és képezzük a kinti csapatot, idén pedig tovább növeljük a régióban alkalmazott munkatársak létszámát és a hazai szakértő csapatot egyaránt. 2019-ben már a szaúd-arábiai piacon is szeretnénk jelen lenni, sőt, az egész régióban helyi irodákból és egy regionális SOC hálózatból álló struktúrát tervezünk létrehozni és elérhetővé tesszük a teljes hazai szolgáltatás-portfóliónkat. Emellett folyamatosan keressük azon magyar cégek partnerségét, akik nyitottak hasonló együttműködésre, amelyet a Qualitynet-tel folytatunk: tehát van exportálható tudásuk vagy saját termékük, mert a terveink között szerepel egy magyar IT-biztonsági szolgáltatás-portfolió összeállítása is.”

– mondta el Gulyás Péter, a QUADRON Kibervédelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

A QUADRON a Qualitynet-tel közösen vett részt a december első hetében, Kuvaitban megrendezett E-Government Forum szakmai konferencián és expón. A rendezvényen a kuvaiti kormányzat magas szinten képviseltette magát. A magyar cég így többek között Anas Khalid Al Saleh, kuvaiti miniszterelnök-helyettessel is tárgyalást folytatott. Sőt, Magyarország kuvaiti nagykövete, dr. Soós István Gyula, a QUADRON és a Qualitynet képviseletében tartotta meg az esemény egyik nyitóbeszédét, amelyben kiemelte:

„Magyarország teljes mértékben kész arra, hogy másokkal is megossza tapasztalatát az elektronikus közigazgatás és a digitális technológia terén, amelyek a magyar állampolgárok biztonságát garantálják. Ez a tapasztalatmegosztás a QUADRON és a Qualitynet közötti partnerséggel már a gyakorlatban is elindult, e kapcsolat pedig rendkívül gyümölcsöző és hatékony. Külön örömmel jelenthetem be, hogy a partnerség az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött és látványos módon haladt előre, ezáltal több jelentős projekt valósult meg Kuvaitban a QUADRON közreműködésével.”