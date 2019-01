Ezzel a módszerrel megszüntethető az ügyfelek telefonos várakoztatása

Egy új ingyenes virtuális szolgáltatás segít csökkenteni ezt a felesleges és bosszantó időt.

Legyen szó kisebb vagy nagyobb cégről, ha telefonos ügyfélszolgálatuk van, akkor óhatatlanul előfordul, hogy az ügyfeleik, partnereik egyszerre akarják őket elérni. Ilyenkor pedig jönnek a sablonos tájékoztató szövegek, amelyek arról próbálják a hívót meggyőzni, most ugyan nem éri el a vállalkozást, de az ő hívása mégis nagyon fontos. Bármennyire is megnyugtatónak szánják a tájékoztató szavakat, a frusztráló helyzetben ez sokszor ellentétes hatást ér el. A felbosszantott ügyfeleknél pedig nem sok rosszabb van, hiszen megnő az esélye az elvesztésüknek, amit még tetézhet az is, hogy a negatív ügyfélélmény miatt rossz hírét keltik a cégnek.

Automatikus segítség ingyen



A hazai kkv-k számára komoly versenyelőnyt indukálhat, ha képesek még hatékonyabban megszervezni az üzleti kommunikációt. Ebben pedig ma már 21. századi eszközök állnak rendelkezésükre, ráadásul ingyen. Az MCN Telecom új funkciót adott a virtuális alközponthoz, ami lehetővé teszi, hogy a hívó azonnal beszélni tudjon azzal a kollégával, akivel előzőleg már kapcsolatba lépett. Ez az opció segít a kis- és középvállalkozásoknak elkülöníteni az összes többi bejövő hívástól a nem első alkalommal telefonáló, vagyis potenciálisan új, illetve meglévő ügyfeleket. Ezzel pedig a valós üzleti haszonnal kecsegtető hívók számára gyorsabb kiszolgálást, így magasabb ügyfélélményt tudnak biztosítani a vállalatok.

Így kell telefonálni a 21. században

Érdemes megjegyezni, hogy a virtuális alközpontok használata mellett egyébként is számos érv szól, ezek ugyanis rugalmas beállítást, teljes statisztikát, hatékony hívásirányítást, hívásrögzítést, online monitoringot, tiltó és kedvenc listákat is biztosítanak. A szolgáltatás egyébként olyan előremutató megoldásokat kínál, amik szintén a hatékonyabb kommunikációt segítik, például valós idejű információáramlást tesznek lehetővé chat ablakon keresztül.

Komoly megtakarítás érhető el a virtuális alközpontokkal

Az sem elhanyagolható, hogy a folyamatok és a munkatársak kontrollját, valamint fejlesztését segítő megoldások is rendelkezésre állnak. Így például a vezetők az online monitoring révén valós időben követhetik nyomon az alkalmazottak elfoglaltságát, illetve leterheltségét. Hasonló célokat szolgálhat, hogy akár az egész cég bejövő és kimenő hívásainak ellenőrzésére és statisztikai figyelésére is van lehetőség. A legjobb a dologban persze az, hogy a kommunikáció ezen formája nagyon költséghatékony, mivel nincs szükség drága berendezések vásárlására és fenntartására.

Folyamatos fejlesztések

„Az MCN Telecom Virtuális alközpont szoftverének fő előnye, hogy már most több mint 200 funkciót tartalmaz, de a jövőben tovább tervezzük bővíteni a felhasználói lehetőségek körét. Emellett megkezdjük a Call Tracking szolgáltatás fejlesztését, amit távközlési platformokon fogunk telepíteni és értékesíteni mind az öt országban, ahol jelen vagyunk”

– mondja az MCN Telecom vezérigazgatója, Alexander Melnikov.