Megnyitja első magyar Pop-Up üzletét a Huawei

Ma 11 órától 120 féle termékkel, a vállalat csúcskészülékeivel és modern dizájnnal várja a vásárlókat Magyarország első Huawei Pop-Up Store-ja az Aréna Plázában.

Hazánkban első alkalommal nyit Pop-Up Store-t a Huawei. A modern kialakítású üzletben a gyártó összes eddigi sikerkészüléke megtalálható lesz, a Huawei kínálatában fellelhető mobil-tartozékokat és kiegészítőket is beleértve. Az Aréna Pláza földszintjén, szombaton debütáló Store-ban szakképzett eladók segítenek az érdeklődőknek megismerni a vállalat okoskészülékeit és a vásárlók az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást is igénybe vehetnek. A Huawei Pop-Up Store kínálatában a tavalyi év zászlóshajó készülékei, a Mate 20 Pro és Mate 20 mellett többek között az előző, mesterséges intelligenciával támogatott okostelefonszériák, mint a P20 és a P Smart, illetve a táblagépek közül a MediaPad M5 Lite és a gyártó első notebookjai, a MateBook X Pro és a MateBook D 15,6” is elérhetők lesznek.

A megnyitó alkalmából a Huawei közösségimédia-promóció keretében ajándékozza meg a Pop-Up Store első 200 vállalkozó szellemű látogatóját; az üzletről készített fotót megosztó résztvevők páros mozijegyet nyernek a Cinema City Arénába.

A Huawe Pop-Up Store az Aréna Pláza nyitva tartásának megfelelően (Hétfő – Szombat: 10.00 – 21.00, Vasárnap: 10.00 – 19.00), a bevásárló központ keleti bejáratánál, a földszinten, a hét minden napján várja az érdeklődőket.