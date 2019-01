Így lettek milliárdosok a Bitcoin üzletből

A napjainkban már egyre közismertebbé váló, Bitcoin névre hallgató virtuális devizát 2009 elején hozták létre Szatosi Nakamoto név alatt, illetve publikálták nyílt forráskódú szoftverként.

Így juthatsz hozzá

A Bitcoinhoz napjainkban gyakorlatilag továbbra is három módon lehet hozzájutni. Szakszóval élve nemcsak „bányászható”, illetve pénzért megvásárolható, de ellenértékként is elfogadható bármilyen termékért vagy szolgáltatásért cserébe. Ma már Magyarországon is létezik bitcoin váltó, sőt a Lurdy házban már ATM is üzemel. Hozzá kell tenni azt is, hogy egy-egy bitcoin-utalás költsége napjainkban az egekben van, azt mondhatjuk, gyakorlatilag a spekulánsokon kívül nem nagyon éri ilyen tranzakcióval valakinek pénzt küldeni. A szó szoros értelmében eufória övezi jelenleg az árfolyamot.

Az első kriptovaluta milliomosok

Nem kellett sokat várni, a 2017-es és 2018-as év szinte teljesen arról szólt, hogy kezdtek megjelenni, illetve kik lettek az első a bitcoin, kriptovaluta milliomosok, természetesen dollárban. Mint fentebb is utaltunk már rá, az árfolyam egy ideig az egekben volt, a piacokat elérte az eufória, és aki időben lépett, sokat nyert. Bár az is igaz, hogy itt is azok jártak a legjobban, akik a kriptopiac kiszolgálására építettek üzletet. Érdekes módon a leggazdagabb kriptovaluta tulajdonosok nem a már régóta bitcoinba fektető, kriptotőzsdét birtokló Winklevoss fivérek.

Bitcoin milliomosok, akik piacot is bedönthetnek

Angol nyelven a közelmúltban látott napvilágot az a cikk, amely az első 20 leggazdagabb kirptovaluta tulajdonost mutatta be. A jelenleg leggazdagabb virtuális deviza tulajdonos jelenleg már több mint 8 milliárd dollár vagyonnal rendelkezi, míg a 20 tulajdonos között az utolsó leggazdagabb személy nagyjából 400-500 millió dollárral. Említhetjük Gavin Andersen programozó nevét, Tony Gallippit, aki egyike azoknak az embereknek akik létrehozták a bitcoin fizetéshez szükséges infrastruktúrát, vagy éppen Wikileaks és botrányokról híres alapítójának Julian Assange-nek a nevét, aki sokakkal együtt szintén a bitcoin korai követői közé tartozik. Tény ellenben az is, hogy a legtöbbjük a birtokolt bitcoin értékének megfelelő összeggel rendelkezik, melyek természetesen jelen formájukban csupán virtuálisak, vagyis árfolyamuk pillanatról pillanatra változik.

Kriptodeviza befektetés – avagy nem mindig kifizetődő?

A Bitcoin fizetés egyik legnagyobb előnye, hogy transzparens, teljesen nyomon követhetők a tranzakciók. Teljesen átlátható és a tranzakciók nyilvánosak. Mivel a fizetőeszköz hálózatnak nincs központi helye vagy ügyintézője, ily módon egy igazi értelemben vett decentralizált digitális valutának tekinthető. A Bitcoin az egész világon érvényes fizetési módszerként kezd terjedni, ellenben nem egy olyan esetről tudunk, akik pórul jártak a machinációikkal. Egy évvel ezelőtt konkrétan Indiában kriptodevizapiaci befektetők százezreinek küldött adóbevallási íveket a helyi hatóság, mivel másfél év alatt csaknem 3,5 milliárd dollár értékű tranzakciókat hajtottak végre virtuális devizákkal. Utóbbiak ellenére természetesen Indiában sem korlátozták a kriptodeviza kereskedést.