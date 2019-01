A CCC cipő az Oracle segítségével hatalmas növekedésnek indult az elmúlt időkben

A lengyel CCC cipőkereskedelmi üzletlánc az Oracle Retail megoldásával kapcsolt magasabb sebességre a digitális átalakulásban. A CCC jelenleg a leggyorsabban növekvő többcsatornás cipőkereskedő cég Európában. Évente több mint 50 millió pár cipőt ad el 1200 üzletében és online 23 országban. Az üzletág rohamos léptékű változása nyomán a CCC felismerte annak szükségét, hogy optimalizálja a mintegy 45 000 terméket számláló készletén keletkező nyereségét és minimalizálja a felesleges árcsökkentéseket.

Az Oracle Retail Merchandising és a Planning and Optimization alkalmazások révén a vállalat képes maximalizálni a nyereségességét, ami a CCC további terjeszkedésének kulcsát jelenti.

Az Oracle Retail Clearance Optimization megoldásnak köszönhetően a CCC Group rövid időn belül 4,2 százalékos haszonkulcs növekedést ért el, készletének értékesítési hányadát pedig 7,1 százalékkal növelte. Ez a technológia olyan újfajta üzleti működést tesz lehetővé, amelyben a CCC elemzői tényeken alapuló diszkontálási javaslatokkal, illetve kivételekről szóló jelentésekkel dolgozhatnak a készlet helye, stílusa és színe alapján.

Emellett a CCC Group olyan alkalmazásokat bevezetését is megkezdte, mint az Oracle Retail Merchandise Financial Planning és Assortment Planning, amelyeket az Oracle Retail Clearance Optimization megoldásával használva a vállalat képes összehangolni a leárazások hatásait a meglévő készlettekkel, valamint automatikus jóváhagyást kaphat az árképzésekre az Oracle Retail Merchandise Financial Planning segítségével.

“Az Oracle Retail Clearance Optimization révén rugalmasan tudunk igazodni az egyes üzleti és piaci igényekhez, ugyanakkor egy stabil, intelligens és jól skálázható platformot biztosít számunkra. A korábbi 100 manuálisan kezelt folyamat helyett az Oracle megoldásával a szakértőink immár több millió kombináció közül választhatják ki a legjobb ajánlatokat”

– mondta Piotr Pawłowski, Chief Information Officer, CCC Group.

“Egy nemrég végzett fogyasztói kutatásunk eredményei szerint az EMEA régióban a fogyasztók 78 százaléka kifejezetten fontosnak tartja a versenyképes árakat és a kedvezményeket vásárlásai során. Az Oracle technológiájának alkalmazásával a CCC Group képes a legjobbat kihozni bevételi lehetőségeiből, továbbá olyan stratégiai kedvezményeket dolgozhat ki ügyfelei számára, ami a márka pozícionálását és a hosszú távú ügyfélhűség kiépítését is elősegíti.”

– mondta Mike Webster, az Oracle Retail senior alelnöke és vezérigazgatója.