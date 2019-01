A Mobile Industrial Robots (MiR) sorozatban másodszor is csaknem megtriplázta éves eladásait

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) úttörője és piacevezetője, a Mobile Industrial Robots bejelentése szerint – 2017-hez hasonlóan – 2018-ban is 160 százalékos bevételnövekedést produkált. Ezzel a vállalat sikeresen elérte azt a célt, amelyet azután állított fel, hogy 2017-ben először elérte ezt a növekedési rátát. A vállalat sikeres eredményei nagyrészt a MiR multinacionális ügyfeleinek köszönhetőek, mint például a Toyota Motor Corporation, amely mobil robotflottákba fektet be, hogy optimalizálja a belső logisztikáját és versenyelőnyt szerezzen a gyártás és az ellátási lánc terén. Az eredmények 10%-áért a közép-keleti európai régió felel.

„A nagy multinacionális vállalatok – amelyek sikeresnek értékelték azokat az előnyöket, amiket azután láttak, hogy kipróbálták robotjainkat – több gyárukra is kiterjedő flottákba fektetnek be. Van köztük olyan is, amelyik egyszerre 15-25 MiR robotot vásárol. A robotjaink segítséget nyújtananak e vállalatok számára, hogy követni tudják az egyre nagyobb mértéket öltő, tömeges testreszabás modelljét érintő változást. Ezek során kis tételben kell gyártaniuk nagy mennyiségű testre szabott terméket, amihez agilis gyárterületre, valamint rugalmas és könnyedén igazítható logisztikára van szükség. A felhasználóbarát technológiánk tökéletesen beleillik ebbe a modellbe.”

– mondja Thomas Visti, a MiR vezérigazgatója.

„A MiR eladásainak körülbelül 10%-áért felel Közép- és Kelet-Európa. Más régiókhoz hasonlóan 2018-ban a tesztelés után számos nagyvállalat telepítette robotjainkat üzemeikben, főként az autó- és elektronikai iparokon belül. A CEE régióra jellemző alacsony foglalkoztatottság és a munkaerőhiány fokozza a keresletet az együttműködő robotjaink iránt, amelyek át tudják venni a monoton szállítási feladatokat, és így a meglévő alkalmazottak értékesebb munkákkal tudnak foglalkozni felszabaduló idejükben. Ugyanakkor a vállalatok azért is törekszenek a folyamatok automatizálására, hogy versenyképesek tudjanak maradni a piacon. Így a belső szállítás automatizálása mindenképpen egy kulcsterület. Jó példa erre a Flex, amely több üzemében is robotokat telepített.”

– mondta Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots közép-kelet-európai régiójának értékesítési vezetője.

Az új termékekből eredő növekedés és az új „robot, mint szolgáltatás” még több vállalat számára nyújthat előnyöket

Amellett, hogy olyan vállalatok vásárolnak egyre nagyobb számban és mennyiségben robotokat, mint a Toyota – amely már MiR robotokat használ az Egyesült Államokban és Ázsiában található üzemeiben a logisztika optimalizálására – a vállalat növekedése 2018-ban a MiR500 piacra dobásának is köszönhető. A folyamatos globális növekedés azt jelenti, hogy a MiR 2019-re további új termékek bevezetését tervezi, valamint 100 új alkalmazottat is felvesz az Egyesült Államokban, Kínában és Japánban nyíló új irodáiba. Thomas Visti szerint a vállalat emellett további bevétel növekedésre is számít, legalább akkora – vagy még nagyobb – mértékben, mint a tavalyi évben, miközben minél több típusú vállalat számára szeretnék eljuttatni az önálló mobil robotok által nyújtott előnyöket.

„2019-ben továbbra is olyan megoldások nyújtására fogunk összpontosítani, amilyeneket a vállalatok megkívánnak. Ez azt jelenti, hogy olyan cégeket is támogatni fogunk, amelyek általában olyan eszközök bérléséhez folyamodnak, mint az elektromos targoncák vagy AGV-k, azzal, hogy elindítunk egy új „mobil robot, mint szolgáltatás” programot a külsős partnereink segítségével. Így csökkenteni tudjuk a kezdeti szükséges befektetés mértékét annak érdekében, hogy e vállalatok számára még egyszerűbbé és vonzóbbá tegyük az autonóm önálló mobil robotjainkkal való közös munkát.”

– mondta Thomas Visti.