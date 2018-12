A Fujitsu teljes mellszélességgel támogatja a nagyvállalatok Amazon Web Services platformra való átállását

A Fujitsu bemutatta új, komplett vállalatátalakító szolgáltatáskínálatát, amellyel a szervezetek gyorsan átállhatnak az AWS-felhőre, továbbfejleszthetik üzleti folyamataikat és felgyorsíthatják az innovációt. A Fujitsu és az AWS új stratégiai együttműködésének részeként, a Fujitsu Amazon Web Services platformhoz kínált új felhőszolgáltatása (Fujitsu Cloud Service for AWS) támogatja az ügyfeleket IT-infrastruktúrájuk áthelyezésében a piacvezető AWS-felhőplatformra. A szolgáltatás azonnal elérhető az Európát, Közel-Keletet, Indiát és Afrikát átfogó EMEIA-régióban.

A digitális átalakulás során számos nagyvállalat szolgáltatásként nyújtott felhőinfrastruktúrát (IaaS) használva „egy az egyben” helyezi át feladatait a felhőbe, míg mások, platformot váltanak alkalmazásaiknál vagy újratervezik őket a felhőnatív állapot követelményei szerint. A hibatűrés, a biztonság, az agilitás és a skálázhatóság előnyeinek kihasználására törekedve, valamint a működési és tőkeköltségek csökkentése érdekében a cégek szívesebben futtatják alkalmazásaikat a felhőben, mint helyben vagy külső hosztingszolgáltatónál.

Az AWS-platformhoz szánt új felhőszolgáltatás a Fujitsu kiterjedt rendszerintegrátori tapasztalatait ötvözi az AWS piacvezető felhőplatformjával. Kiaknázza a Fujitsu iparági szakértelmét, különös tekintettel az erősen szabályozott ágazatokra és azokra a komplex nagyvállalatokra, ahol a nagyszabású átalakítási folyamatban kiemelt szerepet kap a biztonság. Az üzleti tanácsadást, stratégiai felmérést és változási ütemtervet is tartalmazó szolgáltatások gyorsítják az átállást az AWS-felhőre, és tanácsot adnak a váltás legmegfelelőbb és leghatékonyabb módjára nézve. A Fujitsu az infrastruktúra megtervezésével, kiépítésével és tesztelésével kapcsolatban is nyújt tanácsadást, sőt alkalmazásmodernizációs szolgáltatásokat is kínál, segíti a hoszt- és platformváltást és a meglévő alkalmazások újratervezését.

Az ügyfélalkalmazások létrehozása és modernizálása mellett a Fujitsu az AWS-platformon történő folyamatos optimalizálást is támogatja. Infrastruktúrafelügyeleti és alkalmazásmonitorozó szolgáltatásaival segít az ügyfeleknek alacsonyabb költségszinten optimális felhasználói élményt nyújtani. A VMware technológiával rendelkező nagyvállalati szervezetek számára jó hír, hogy a Fujitsu felhőszolgáltatása a VMware Cloud on AWS megoldással is együttműködik.

Duncan Tait, a Fujitsu alelnöke és EMEIA-régióbeli vezetője így nyilatkozott:

„A digitális átalakulás akkor lehet sikeres, ha gyorsan és minimális fennakadással hajtják végre. Az AWS-hez szánt új felhőszolgáltatással tovább bővítjük a hiperskálázható felhőmegoldások szállítóival folytatott együttműködésünket annak érdekében, hogy zökkenőmentesen integráljuk a felhőt a nagyvállalati IT-környezetekbe. Ezzel a szemlélettel lehetővé tesszük a kiterjedt és komplex IT-környezettel rendelkező ügyfeleknek alkalmazásaik moderizálását, valamint az AWS skálázhatóságában, biztonságában, agilitásában és hatékonyságában rejlő lehetőségek kiaknázását.”

Oktatási program az IT-környezetek modernizálása iránti élénk kereslet kielégítésére

A Fujitsu 2014-ben csatlakozott az AWS partnerhálózatához (AWS Partner Network, APN), és több száz AWS által minősített és akkreditált munkatársának köszönhetően gyorsan elérte a fejlett tanácsadási szolgáltatások nyújtóinak járó Advanced Consulting státust. Az AWS felhőszolgáltatásai iránti élénk keresletre reagálva a Fujitsu ma azt is bejelentette, hogy a következő három évben 4000 dolgozója részére biztosít oktatást az AWS technológiájával kapcsolatban. A megoldástervezők, fejlesztők, SysOps adminisztrátorok és DevOps mérnökök jövőbeni AWS-minősítése is jól érzékelteti, mennyire elkötelezetten törekszik a Fujitsu ügyfelei digitális átalakulásának gyorsítására.

„A felhő a sikeres digitális átalakulás alapja, és sok nagyvállalat választja a Fujitsut partnerül az átalakulási folyamat gyorsítására. Örömmel várjuk az együttműködést a több ezer AWS-minősített szakember kiképzésére készülő Fujitsuval, hogy még több ügyfelüket segítsük hozzá az EMEIA-régióban az AWS-platformra való átálláshoz és az innováció gyorsításához”

– mutatott rá Niko Mykkanen, az Amazon Web Services viszonteladói és partneri együttműködésért felelős EMEA-régióbeli vezetője.

Az ügyfelek további, a Fujitsu által az AWS-platformon fejlesztett és nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A szolgáltatásként nyújtott RunMyProcess digitális platformmal például gyorsan és biztonságosan építhetnek, tesztelhetnek, vezethetnek be és skálázhatnak eszközfüggetlen alkalmazásokat és kapcsolhatják össze egymással a felhőben, a helyi és a mobil környezetben futó digitális üzleti folyamatokat.

„Az AWS-felhőnek köszönhetően gyorsabban és rendszeresebben valósíthatunk meg innovációkat, jobban reagálhatunk a változó ügyféligényekre és tökéletesíthetjük az ügyfeleinknek nyújtott élményt. Az általunk tíz éve használt AWS-megoldást a Fujitsu üzemelteti az AWS-felhőből. Bátran mondhatjuk, hogy az AWS központi szerepet játszik működésünk sikerében”

– jelentette ki Hiroshi Yazawa, a Fujitsu RunMyProcess vezérigazgatója.

A Fujitsu már jelenleg is több ügyfelet, köztük az AdvanSixet, az SGN-t és másokat is támogat az AWS-re való átállásban és a felhőplatform használatában.