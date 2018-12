A Raiffeisen Bank International AG (RBI) és Dorsum megoldását kiemelt díjjal ismerték el a 2018-as Banking Technology Awardson

A Banking Technology Awards immár 19 éve díjjazza világszerte a kiválóságot és az innovációt a pénzügyi szolgáltatásokat támogató IT megoldások terén. A nemzetközi elismerés a bankok és pénzintézetek számára egy megerősítés, hogy megéri az ügyfélélményt és a pénzügyi tanácsadást hatékonyan támogató technológiákba fektetni, míg a szoftverfejlesztők számára a díj termékeik és szolgáltatásaik minőségéért járó rangos szakmai elismerés.

– mondta Peter Ipkovich, a Raiffeisen Bank International AG (RBI) privátbanki üzletágáért felelős ügyvezető igazgatója.

Rokob Imre, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója az elismerés kapcsán elmondta:

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a Best Use of IT in Private Banking/Wealth Management kategóriában kiemelt díjban részesültünk. Keményen dolgoztunk azért, hogy a Wealth Management Platformot a Raiffeisen hálózatába tartozó bankokban bevezethessük. Büszkeséggel tölt el, hogy a Dorsum az RBI stratégiai partnere lehet egy ilyen tekintélyes pénzügyi tanácsadó eszköz közép-kelet-európai kiépítésében”.