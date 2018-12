2019 most már biztosan az adatvezérelt digitális rendszerek éve lesz

Technológiai újításokból az elmúlt évben sem volt hiány, és hamarosan belépünk az innováció következő évtizedébe: megkezdődik az ember és gép közötti partnerség következő korszaka, amelyet az intelligens lakókörnyezet és az okos munkahely jellemez. A Dell Technologies összeállította 2019-es előrejelzését, amelyben az elképesztő mértékben növekvő adatok mellett a többszintes felhőmegoldások, valamint az olyan feltörekvő technológiák mint az MI és a gépi tanulás, az 5G, az IoT és a VR kapnak központi szerepet.

Adataranybánya és többszintes felhőkezelés

A vállalatok a Big Data-kezdeményezések keretében már évek óta gyűjtik az adatokat. A jóslatok szerint 2020-ra az adatok mennyisége el fogja érni a 44 billió gigabájtot, azaz 44 zettabájtot. Az MI- és gépi tanulási terhelések kiszolgálásához pedig nagy mennyiségű, valós idejű és skálázható számítási erőforrásokra van szükség. A többfelhős és hibrid felhőmodellek még tovább fejlődnek, és az adatok kezelésének minden szintjét felhőbeli számítási képességekkel támogatják meg, igazodva a szintek egyedi igényeihez. Várhatóan a nyilvános, privát és hibrid megoldások kombinációja lesz az új norma, így valósággá válnak a többszintes megafelhők, amelyek széles körben elosztottak lesznek. Az óriási nyilvános adatközpontoktól a dedikált és optimalizált vállalati adatközpontokon és valós idejű peremhálózati felhőkön át egészen az intelligensebb végponti eszközökig minden integrálva lesz ebbe a többszintes, többfelhős informatikai modellbe.

Egy nemrég készített IDC-felmérés kimutatta, hogy a vállalatok 80 százaléka visszatelepíti az adatokat a helyszíni privát felhőkbe, és ez a trend várhatóan a nyilvános felhő fejlődésére vonatkozó előrejelzések ellenére is folytatódni fog. Az adatok fokozott megosztásával egyre több felhő fog megjelenni az autonóm autókörnyezetek, az okosgyárak, a natív felhőalapú alkalmazások és a védett helyszíni körpontok peremén, miközben a nyilvános felhők biztosítják a nap mint nap használt alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

A többfelhős környezetek miatt gyorsabb automatizálásra, valamint MI- és gépi tanulási feldolgozásra lesz szükség, mivel ezek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy bárhol, bármikor kezeljék, mozgassák és feldolgozzák az adatokat.

Mesterséges intelligencia és gépi tanulás növeli a termelékenységet

A Gartner előrejelzése szerint 2021-ben az MI elterjedése 2,9 billió dollárnyi hasznot fog termelni, és 6,2 milliárd munkaórát fog megtakarítani. A számítógépek képesek lesznek előre jelezni saját energiafogyasztási igényeiket a korábbi felhasználási minták alapján, az alkalmazások pedig tanulnak a felhasználók beállításaiból és szokásaiból, hogy azok alapján személyre szabottabb felhasználói élményt biztosítsanak. Minden nagy vállalati rendszernek részévé válnak az MI- és a gépi tanulási megoldások a jobb automatizálás és intelligencia elérése érdekében, ami megkönnyíti az emberek számára az adatok áttekintését és a stratégiai döntések meghozatalát.

Munkahelyi tanulás és kreativitás az AR és VR segítségével

A virtuális és kiterjesztett valóság technológiái egyre több munkahelyen az alkalmazottak valós idejű együttműködését teszik lehetővé, mivel úgy hozzák össze a kollégákat egyetlen virtuális környezetben, mintha fizikailag is együtt dolgoznának.

Az AR/VR terjedését elősegítő tényezők közül a legfontosabb nem is a felhasználói felületek, hanem az adatközpontok és a felhőinfrastruktúrák fejlődése lesz, amelyek így képesek lesznek biztosítani a szükséges adatmennyiséget, feldolgozási kapacitást és teljesítményt ahhoz, hogy az AR/VR igazán immerzív élménnyé váljon. Ha ez bekövetkezik, az AR/VR-megoldásokra nem csupán különálló élményként fogunk tekinteni, hanem egy olyan felületként, amely bemutatja a modern adatközpontok MI-alapú elemzéseiben és bővülő adathalmazaiban rejlő lehetőségeket.

Összekapcsolt eszközök és rendszerek

A várva várt következő generációs, 5G hálózat megvalósulásával teljesen új alapokra kerülhet az adatok kezelése. A gyors válaszidejű, nagy sávszélességű hálózatok több összekapcsolt eszközt, autót és rendszert jelentenek.

Az 5G használatához minden eddiginél nagyobb szükség lesz a szoftveralapú informatikai stratégiákra: szoftveralapú hálózatra és új elosztott számítási modellekre, amelyeket teljes mértékben szoftveralapú adatközpontnak kell kiszolgálnia, hogy megfelelően gyors legyen a nagy mennyiségű adat átvitele. Így az adatok felügyelete, elemzése, tárolása és védelme is biztosítva lesz. A vállalatoknak tudniuk kell egyszerűen kezelni az 5G-s infrastruktúrákat, és szükség szerint gyorsan telepíteni az új szoftverkódokat és API-kat.

Az 5G kis késleltetésű, nagy sávszélességű adatátvitele jobb vizuális élményt tesz elérhetővé az AR-ben és a VR-ben, a játékokban és a mobilalkalmazásokban, így tovább növeli a peremhálózatokon elérhető tartalmak iránti igényeket. Egyre elterjedtebbé válnak majd a progresszív, operációs rendszer- és eszközfüggetlen webalkalmazások is, amelyek több célhelyre és több felhasználónak juttatják el ezeket a kiváló minőségű élményeket.

Nemsokára megjelennek olyan mini adatközpontok (mikrohubok) is az utcákon, amelyek új „okos” lehetőségeket teremtenek a környéken végbemenő valós idejű elemzések számára. Így a városok és a települések minden eddiginél jobban össze lesznek kapcsolva, megnyitva ezzel az utat az okosvárosok és a digitális infrastruktúra előtt. Ez gyökeres változást fog hozni az olyan iparágakban, mint az egészségügy és a gyártás, ahol a helyszínen létrejövő adatokat és információkat gyorsan, valós időben lehet majd feldolgozni.

Munkába áll a Z generáció

Jövőre megjelenik a munkahelyeken az 1995 után születettekből álló Z generáció. A munkaerő így öt generációból fog állni. A Z generáció 98 százaléka már használt valamilyen technológiát, sokan közülük már ismerik a szoftverkódolás alapjait, valamint elvárják hogy munkahelyük a legfejlettebb technológiákat alkalmazza. A Z generáció elindítja a technológiai fejlődést és innovációt a munkahelyeken, és további lehetőségeket teremt majd arra, hogy az idősebb kollégák is technológiai műveltséget szerezzenek és új készségeket sajátítsanak el.

Erősebb, okosabb és környezettudatosabb beszállítói láncok

2019 fontos év lesz a blockchain gyakorlati megvalósítása szempontjából, mivel egyre több vállalat igyekszik felmérni, hogy a megoldás megfelel-e az igényeiknek, miként fordíthatnák saját hasznukra, illetve hogy rendelkeznek-e a támogatásához szükséges infrastruktúrával, rendszerekkel és szolgáltatásokkal.

Fejlődni fog a beszállítói láncok nyomon követhetősége, amiben valószínűleg szerephez jut a blockchain technológia is, amely biztosítja a beszerzés megbízhatóságát, és ezzel egy időben információkat és adatokat szolgáltat az árukról és a szolgáltatásokról.

Még több vállalat kezdi el kiiktatni a hulladékot az üzleti modelljéből az újrahasznosítás és a zárt rendszerű eljárások új innovációjával. Segítségképpen a Dell is megosztja a módszerét, amellyel az óceánba kerülő műanyagokat újrahasznosított csomagolássá, a dízelgenerátorokban keletkező kormot pedig a csomagolások feliratozásához használt tintává lehet alakítani.

Intelligens eszközök otthon és a munkahelyeken

A virtuális asszisztensek, például az intelligens háztartási technológiák, a „kütyük” és az összekapcsolt autók figyelemmel kísérik az emberek igényeit, és proaktívan szolgáltatják a tartalmakat és az információkat a korábbi interakciók alapján. A gépi intelligencia egyesülni fog a kiterjesztett és a virtuális valósággal az otthonainkban. Jobban nyomon követhető lesz például az egészségi állapot a legintelligensebb wellnesseszközökkel, amelyek rengeteg információt gyűjtenek a testről. A szívritmus változékonysága, az alvási minták és számtalan hasonló adat könnyedén segítheti az egészségügyi szolgáltatókat a jobb ellátás biztosításában.

Az intelligens eszközök munka közben is az ember segítségére lesznek. Számítógépeink és eszközeink ezentúl is figyelni fogják a szokásainkat, és automatikusan be fognak kapcsolódni a megfelelő időpontban, a megfelelő alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal. A természetes nyelvfeldolgozás és a hangtechnológiák fejlődése eredményesebb párbeszédet fog teremteni a gépekkel, az automatizálás és a robotika pedig gyorsabb, rugalmasabb együttműködést tesz lehetővé a technológiával a nagyobb hatékonyság érdekében.

Nem volt még ennél jobb helyzetben a technológia. Az 5G, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a felhő és a blockchain innovációi teljes sebességgel haladnak előre. Az adatok erejét eddig még soha nem látott módokon fogjuk felhasználni, és átalakítjuk az üzletvitel és az élet mindennapjait.