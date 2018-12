A junior fejlesztői bérek emelkedése egyszerűen megállt

Rendszeresen összeírja a kurzusait elvégző tanulók elhelyezkedéskor kapott első fizetésének mértékét a Codecool Programozóiskola. Továbbra is ígéretes, havi 400-450 ezer forint között mozgó bruttó bérre számíthatnak a Codecoolból kikerülő tanulók. 2017-től 2018 júniusáig felfele kúszott a kezdőik bére, a most 2018 őszén álláshoz jutóknál azonban már csak stabilizálódás volt megfigyelhető, az 500ezres határig nem mentek.

Miközben a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, betöltetlen álláshelyek számáról készült jelentését egyértelműen történelmi rekordnak minősíti mindenki, abban továbbra sincs konszenzus, hogy valójában mekkora is a munkaerőhiány mértéke az egyes iparágakban. Míg a KSH háromezer ember hiányát mutatja ki az informatikai és távközlési szektorban, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége akár harmincezret sem tart elképzelhetetlennek.

„Egyfelől nyilván a mérés módja magyarázza a különbséget, másfelől pedig ez szemléletbeli eltérés is. A diákjaink felvevőpiacát jelentő lengyel és magyar vállalatoknál azt tapasztaljuk, hogy az új álláshelyek meghirdetése mellett folyamatosan nő az igény a meglévő dolgozóik átképzésére vagy továbbképzésére is. Magyarul a digitalizálódó ipar tehát nem csak új, statisztikailag számontartható álláshelyeket teremt, hanem igazodást vár el a meglévő foglakoztatottaktól is, immár ennek kiszolgálásába is belekezdtünk.”