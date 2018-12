Hazai zsenialitás: Magyar üzleti megoldás az IT szakemberhiány ellen

Gyakorlatilag bármilyen méretű cégről beszélünk, a képzett IT szakemberek hiánya aktuális problémát jelent, hiszen több tízezer betöltetlen IT munkahely van Magyarországon. Az IVSZ 2015-ös kutatása óta nem javult itthon a helyzet, miközben az Eurostat 2017-es adatai alapján az EU-ban már messze az ICT szektorban jelentik a legnagyobb gondot a betöltetlen álláshelyek.

– mondta el Biber Attila, az Oriana Hungary újonnan kinevezett operatív igazgatója.

A low code egy szoftverfejlesztési mód, ami lehetővé teszi a gyorsabb és megbízhatóbb fejlesztést azáltal, hogy eszközkészletével könnyebben építhetők fel az alkalmazások. Az ilyen fejlesztési platformok csökkentik a hagyományos kézi kódolás mennyiségét, lehetővé téve az üzleti alkalmazások gyorsabb szállítását, és alkalmazásukkal csökkenthető a fejlesztés, a képzés és a telepítés kezdeti költsége. A low code platformok támogatják a nagy vállalatok digitális átalakulását, ennek köszönhetően a piac növekedését a Forrester Research 2016-2022 között 45%-ra teszi.

„Az IT motorja kell, hogy legyen a cégek fejlődésének, növekedésének és hatékonyságnövelésének. A gyorsan keletkező és változó igények miatt azonban mire egy fejlesztési folyamat véget ér, sok esetben már másra van szüksége a cégnek. Az üzleti alkalmazások feladata ezért az, hogy könnyen és hatékonyan támogassák a napi szinten keletkező újabb és újabb igényeket. Az Oriana Effector low code rendszere ezt a vállalati agilitást támogatja úgy, hogy a meglévő alapsémákból pár hét vagy akár nap alatt a cég igényeire szabható rendszer alakítható ki – figyelembe véve a komplex üzleti környezet által elvárt adatbiztonságot, auditálást és skálázhatóságot is. Képletesen fogalmazva tehát az üzleti megoldások Legoja szeretnénk lenni”

– mutatott rá low code megoldás lehetőségeire Biber Attila.

Biber Attila az Oriana vezetését megelőzően a Microsoftnál, az LLP Hungary-nél és az Oracle-nél irányította közép- és nagyvállalatok informatikai rendszereinek bevezetését, így több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az integrált vállalatirányítási, ügyfélkapcsolati és üzleti intelligencia rendszerek piacán. A szakember új pozíciójában fő feladatának a low code motoron alapuló üzleti megoldások dinamikus hazai növekedésének támogatását tekinti.

– hangsúlyozta ki a szakember.

„A hazai vállalatoknál jelentkező trendek – árnyék IT, kétsebességes IT, agilis szervezet kialakítása – nem országspecifikusak. Ennek következtében döntöttünk úgy, hogy az Effektor platform értékesítését külföldön is megkezdjük. Hisszük, hogy a termékben megnyilvánuló magyar szellemi termék külföldön is versenyképes lehet. A magyarországi operáció elmúlt években tapasztalható dinamikus növekedését szerettük volna megtartani, ezért a nemzetközi operációt külön választjuk, természetesen építve az itthoni több tucat projekt tapasztalataira. A külföldi terjeszkedés egyben új kihívást jelentő karrierutat is biztosít az Oriana Hungary csaknem 50 munkatársának”