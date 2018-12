Hamarosan Székesfehérvár is csatlakozik az okosvárosok táborába

A Vodafone Magyarországgal kötött megállapodásnak köszönhetően Fejér megye székhelye lehetővé tette a városlakók számára az okos parkolás lehetőségét. A szolgáltató rendszerének köszönhetően Székesfehérváron mintegy száz parkolóhely foglaltsági állapotát követhetik nyomon a lakosok a mobiljuk segítségével. A legmodernebb technológiákat bemutató sajtótájékoztatón a résztvevők láthatták a századik NB-IoT megoldással működő parkolószenzor telepítését is.

A korszerű technológiát alkalmazó eszközök eddig is jelen voltak Székesfehérvár életében, a város nagy hangsúlyt fektet az ipar, a városi infrastruktúra és az oktatás digitalizációjára, fejlesztésére. Erre jó példa a tavaly átadott Alba Innovár Digitális Élményközpont is, ahol az országban elsőként világszínvonalú digitális eszközöket és rendszereket ismerhetnek meg a látogatók. Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője elmondta, az élményközpont célja, hogy az iskolások testközelből, robotokkal, informatikai- és okoseszközökkel ismerhessék meg a digitalizáció világát. A központban az elsősorban felső tagozatos és középiskolás diákok olyan digitális ismereteket szerezhetnek, amelyek segítségével biztonsággal eligazodhatnak az információs társadalomban. A Vodafone Magyarország parkolószenzorainak telepítésével a város nemcsak a fenntartható közlekedés fejlesztéséhez járul hozzá, hanem az ország egyik jelentős digitális központjává lép elő.

„Székesfehérvár elkötelezett a modern technológiák és az ezek használatához szükséges képességek megismertetése mellett. Nagyon erős és innováció-orientált a helyi ipar, velük közösen dolgozunk azon, hogy mind ők, mind a város versenyképes legyen az ipar 4.0 és a robottechnológia kihívásai közepette is. Az általános és középiskolás korú gyermekek oktatásában az Alba Innovár vesz részt, az egyetemistáknak pedig éppen most alakítunk egy – a fehérvári üzemekben már a termelésben alkalmazott – robottechnológiát bemutató labort. Mindezek mellett a fenntarthatóság megőrzésére törekszünk, mind a fejlesztéseknél, mind pedig a klímavédelem érdekében megvalósult és az elkövetkező években megvalósuló nagyszabású környezetvédelmi fejlesztéseinknél”

– emelte ki dr. Cser-Palkovics András polgármester. Hozzátette: 2015-höz képest a személygépkocsik és motorkerékpárok száma 38 ezerről 49 ezerre nőtt Székesfehérváron, így a többi nagyvároshoz hasonlóan itt is a közlekedésszervezés az egyik legnagyobb kihívás.

A szenzorok segítségével valós időben, mobilapplikáción követhető a parkolóhelyek foglaltsági állapota, és a sofőröket a rendszer a legrövidebb úton irányítja a legközelebbi szabad parkolóhelyhez. Ezzel csökkenhet a forgalom, amire szükség is van, hiszen az Inrix közlekedési elemző társaság éves jelentése szerint tavaly a székesfehérvári autósok átlagosan 13 órát töltöttek dugóban.

Az új okos parkolást támogató technológia bevezetését indokolja a Kaliforniai Egyetem Várostervezési Tanszékének kutatása is, amely szerint a közlekedésben résztvevő személyautók számának akár 74 százaléka éppen parkolóhelyet keres, ráadásul az átlagos parkolóhely-keresésre fordított idő csúcsidőben akár 14 perc is lehet. Az új technológiának köszönhetően azonban a jövőben a parkolóhelyek keresésének gyorsításával ez az idő csökkenthető, így a forgalom, a légszennyezés mértéke és a zajszennyezés is mérséklődhet.

Az átadott okosparkolók keskenysávú frekvenciát használnak (Narrowband-IoT, azaz NB-IoT), egy olyan iparági szabványt, amely alkalmas a nagy hatótávolságú, alacsony energiaigényű kommunikációra, egyszerre akár több ezer eszközt is összekapcsolva. A technológia legfontosabb jellemzői az alacsony eszköz- és infrastrukturális költségek, valamint a rendkívül hosszú, több mint 5 éves elem-élettartam. A speciális mobilkommunikációs technológián alapuló hálózat másik nagy előnye, hogy költséghatékonyan kiépíthető és üzemeltethető.

„Többek között az okos parkolást segítő intelligens megoldások révén tapasztalhatjuk meg igazán, hogy az okosvárosok már nem a távoli jövő részét képezik. Néhány éven belül életbe lépnek az új, ötödik generációs hálózatok (5G), amelyek több eszköz és ember összeköttetését teszik lehetővé, kisebb területen, gyorsabban és jóval alacsonyabb késleltetéssel, mint valaha. Az NB-IoT megoldások az 5G technológiával támogatva képesek lesznek igazán nagy változásokat hozni a világba, és a Vodafone-nál mi azért dolgozunk, hogy ezeket a megoldásokat mielőbb ügyfeleink szolgálatába állíthassuk.”

– nyilatkozta Király István, a Vodafone Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone Magyarország partnere, az Intelliport Solutions Kft. által biztosított IPS 401 típusú okos parkolószenzorok az NB-IoT technológia alkalmazásával képesek az egyes parkolóhelyek foglaltságának valós idejű figyelésére. Ez az az alapinformáció, amelyre navigációs megoldások, utcai tájékoztató rendszerek és statisztikai elemző rendszerek épülhetnek, ezt a feladatot oldják meg a vállalat szenzorai a ma elérhető legmagasabb technológiai színvonalon. Amellett, hogy az okos eszközök minden környezetben 95% feletti megbízhatósággal érzékelik a parkolók foglaltságának változását, a strapabíró kivitelezésnek és az út felszíne alá süllyesztett konstrukciónak köszönhetően teljesen védettek mind az időjárás, mind a járművek okozta veszélyekkel szemben.

Az 5G hálózatok megjelenéséig a Vodafone 4G+ szolgáltatásának kiterjesztésével igyekszik az egyre növekvő adatigény maximális kiszolgálására, amely az ország egyre több pontján, köztük Székesfehérváron is elérhető. A hálózatfejlesztéseknek köszönhetően Székesfehérváron jelenleg az elméleti maximális letöltési sebesség akár a 200 Mbps-t is elérheti, emellett a 4G+ szolgáltatás a lehető legmegbízhatóbb hálózatot nyújtja az ügyfelek számára.

Az újonnan telepített NB-IoT parkolószenzorok Székesfehérvár belvárosában érhetők el. Használatukhoz a Smart Parking mobil applikáció szükséges, mely letölthető a szekesfehervar.hu oldalon található kérdőív kitöltését követően.