Magyarországon az emberek alapvetően nem szeretnek adományozni, még Kenyában is sokkal jobb a helyzet

De mégsem ezekért mondhatjuk azt, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe, hanem azért, mert szeretteink megajándékozásán túl ilyenkor a rászorulókra is többen gondolunk. Karácsony közeledtével eszünkbe jut az is mit tettünk vagy tehettünk volna meg másokért?!

De vajon miért csak Karácsonykor jut eszünkbe segíteni a rászorulókon?

A WGI (World Giving Index) az egyik vezető jótékonysági szervezet, a CAF (Charities Aid Foundation) által készített statisztikai index a világ országainak adományozásáról. A szervezet küldetése, hogy ösztönözzék a cégeket és magánszemélyeket az adományozásra, valamint segítséget nyújtsanak a már meglévő szervezetek számára.

A 2009 óta készített index segítségével az országok adományozási „hajlandósága” globálisan összehasonlítható. A vizsgálat során 140 országban végeznek kutatást, figyelembe véve, hogy hogyan alakul a pénzadományozás, az önkéntes tevékenység és az idegeneknek való segítségnyújtás lakossági aránya.

A 2017-es Top 20-as lista szerint Indonézia vezet az idegeneknek történő segítségnyújtás, pénzadomány és az önkéntes tevékenységek terén:

Míg Indonéziában minden második ember adományoz, addig Magyarország a 23%-os WGI jótékonysági indexével Togó, Grúzia és Ecuador után a nem éppen előkelő 120. helyet foglalja el a ranglistán.

Azért nem kell szörnyülködnünk, hiszen Magyarországon is egyre több szervezet, cég és magánszemély is adományoz a rászorulóknak.

Most bemutatunk neked 5 + 1 olyan szervezetet, akik minden évben mosolyt csalnak a rászorulók arcaira és egy kis ünnepet csempésznek mindannyiunk szívébe! És talán neked is adhatunk ötletet, ha idén úgy döntesz, hogy Te is teszel másokért, mert mikor ha nem a „szeretet ünnepén”?!

1 – #Mikulásgyár

A MikulásGyár elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet vár adományként. A Magyar Posta közreműködésével idén is számos postán le lehet adni a rászorulóknak szánt dobozokat 2018. november 30. és december 21. között. A dobozra a „MIKULÁSGYÁR” szó feltüntetésével kell leadni. Személyes átadáshoz: 2018. november 30. és december 21. között tart nyitva, a Millenáris Parkban 9:00 és 21:00 között, a Lurdy Házban 10:00-tól 19:00 óráig.

2 – #Cipősdoboz akció

A cipősdoboz akciónak már a megnevezéséből is kitalálható, hogy cipősdobozokban érkezik a segítség. Ezekben kell összegyűjteni, majd leadni a gyermekek számára értékes kincseket. Melyek lehetnek: mesekönyvek és ifjúsági könyvek, színezők, játékok, higiéniai felszerelések, íróeszközök és egyéb iskolai felszerelések vagy kedves lehet még egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal.

A gyűjtőpontok címeit, ezen a linken találod: http://ciposdoboz.hu/gyujtopontislsta

3 – #Maci Kórház

A Maci Kórház célja: megtölteni a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Gyermekgyógyászati részlegét, valamint a Központi Laboratórium egységét plüssmacikkal amelynek célja, a gyermekek megnyugtatása a kórházi ellátás ideje alatt, valamint a boldog hazatérés még szebbé tétele egy életre szóló baráttal. Minden kórházban fekvő gyermek, a gyógykezelés időszakára egy “plüssmacit” kap és utána haza is viheti.

4 – #Magyar Vöröskereszt

Kétnapos élelmiszergyűjtésre hív a Magyar Vöröskereszt december 7-én és 8-án a. A cél minimum 70 ezer kilogramm összegyűjtése, mely mintegy 13 ezer családnak jelenthet segítséget. Látogass el a honlapra, hogy megtudd, hogyan járulhatsz hozzá a gyűjtéshez.

5 – # Karitatív szervezetek a Karácsonyi vásárban

24 közhasznú szervezet biztosít lehetőséget idén a Vörösmarty téren található karácsonyi vásárban arra, hogy adományainkkal segítsük a rászorulókat. Nézz utána a lehetőségeknek: https://www.budapestinfo.hu/hu/karitativ-szervezetek

Ezeken a szervezeteken kívül is rengeteg lehetőség van adományozásra. Sokszor láttam embereket/családokat, akik ilyenkor Decemberben, Karácsony közeledtével vagy Karácsony napján, magukhoz vettek pár szendvicset, pár doboz meleg ételt, takarót és elindultak vele az utcán fagyoskodó embertársaikhoz.

Mindig lehet találni a saját kis lehetőségeinkhez mérten alkalmat arra, hogy segítsünk.

+1 – #Festményt Karácsonyra

Idén mi is, az Alkotásutca csapata is szeretne előrukkolni valamivel, amivel mosolyt csalhatunk néhányak arcára. Mert nekünk fontos, hogy jót tegyünk! Ezért azok a festmények, amiket az instruktoraink készítettek, most új helyüket keresik, ahol színesíthetik a rászorulók mindennapjait!

Várjuk kórházak/óvodák, vagy olyan szervezetek jelentkezését, akikhez eljuttathatjuk a festményeinket! Vagy ha van ajánlásod, hogy hová küldjük őket, írj nekünk üzenetet a Facebook-on vagy írj nekünk e-mailt „Festményt Karácsonyra” címmel az info@alkotasutca.hu-ra.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket, reméljük, hogy sokakhoz eljut az üzenet és kezdeményezésünkkel sokak életét megszínesíthetjük!