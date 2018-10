Egy a cég, egy a márka: A Pomeroy mostantól Getronics néven folytatja működését

A közel 1,3 milliárd dolláros összevont forgalmat bonyolító szervezetnek sikerült megszilárdítania pozícióját az információ- és kommunikációtechnológiai szolgáltatások globális piacán. A Getronics csoport célja, hogy a vállalat a digitális átmenet vezető üzleti partnerévé váljon. Mindebben a cégcsoport a technológiai megoldások mellett a végfelhasználók elégedettségére fókuszáló személyközpontú megközelítésre koncentrál.

A Getronics 23 országban működik, ambiciózus stratégiájának célja, hogy a kivívja a piac legnagyobb ICT szolgáltatójának pozícióját. Bár partneri együttműködéseknek köszönhetően a Getronics eddig is jelen volt az Egyesült Államokban, a nemrég felvásárolt Pomeroy egész USA-t lefedő, kiterjedt hálózata olyan szilárd alapot jelent, amelyre támaszkodva a vállalat tovább folytathatja terjeszkedését Észak-Amerikában és hozzáférhet kulcsfontosságú piacokhoz.

A Getronics informatikai területen forradalmi munkahely-menedzsment koncepciójáról ismert. Az „optimalizált munkahelyi szolgáltatások vezető szakértőjeként” emlegetett Pomeroy felvásárlása pedig azt mutatja, hogy a két vállalat szakmailag és jövőkép szempontjából is igen közel áll egymáshoz. Mindkét cég hasonló értékeket vall, melyek egyik legfontosabbika, hogy szolgáltatás-portfóliójuk fejlesztése során a munkavállalók, az ügyfelek és a partnerek szempontjait helyezik figyelmük középpontjába. Egységes Getronics márkanév alatt a vállalatcsoport célja, hogy a menedzselt digitális munkahelyek, az alkalmazások, az iparág-specifikus szoftvermegoldások, a multi-cloud menedzsment és az egységesített kommunikáció területén globális piacvezetővé váljon. A Getronics szeretné, hogy mindez pozitív változást hozzon a munkatársak számára is, és ami a legfontosabb, hogy ügyfelei továbbra is a lehető legtöbbet profitáljanak az új globális szolgáltatási modell keretében kínált technológiai megoldásokból és a gyors reakcióidejű ügyféltámogatásból.

Nana Baffour, a Getronics csoport globális elnök-vezérigazgatója a Pomeroy felvásárlását ígéretes új fejezetnek tekinti a Getronics több mint 130 éves történetében.

„Többszintű szolgáltatás-portfoliónkkal mostantól minden korábbinál magasabb szinten tudjuk kiszolgálni az Egyesült Államok piacát. Ezentúl mi is helyi vállalatként fogunk működni, így még pontosabban fel tudjuk térképezni az amerikai ügyfelek valós igényeit. A szakmai felkészültség mellett, mindezt az ügyfeleinkkel és partnereinkkel való szoros együttműködés fogja segíteni”

– mondta el Nana Baffour.

Az új Getronics márkát a Pomeroy működésének minden területén bevezetik, a kommunikációtól és logóhasználattól kezdve a vállalat weboldaláig, mely ezentúl a www.getronics.com címen lesz elérhető. A vállalati kommunikáció és az arculat átalakulásán túl azonban a Pomeroy ügyfelek, technológiai partnerek és viszonteladók gyakorlatilag semmilyen egyéb változást nem érzékelnek majd. Az ügyféltámogatás, a szolgáltatás-üzemeltetés és az értékesítés területén is a napi szintű kapcsolattartás az eddig megszokottak szerint fog működni.