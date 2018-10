A mai fiatalok TV nézés közben is a telefonjukat nyomkodják ahelyett, hogy a reklámokat bámulnák

A mai fogyasztók észre sem veszik a környezetükben lévő reklámokat és hirdetéseket, a TV-s reklámok alatt pedig inkább valami más tevékenységbe fognak. Mit tehetünk, ha a potenciális vásárlóink tökéletesen ismerik a jelenlegi hirdetési felületeket, és nagy ívben elkerülik azokat?

Egy dolgot fontos leszögezni: az emberek imádják az újdonságokat, legyen az bármi. Ugyanez a mentalitás jellemzi a reklámpiacot is. Korábban mindenki megnézte a hatalmas utcai plakátokat, és gondosan átlapozta a legújabb reklámújságokat is, hátha van benne egy hasznos kupon. Ezzel szemben, ma már a lépcsőházak ajtaján szinte minden esetben szerepel a “Kedves postás! A reklámújságokat kérjük a kihelyezett dobozba dobja a postaládánk helyett.” üzenet – ez a doboz általában érintetlenül a kukába is kerül.

Rendben, nem kellenek újságok, legyen valami trendibb, mondjuk TV reklám. Ekkor mélyen a zsebünkbe nyúlunk már a hely megfizetéséért is, a reklám elkészítéséről nem is beszélve.

Egy dolog közös a fent említett példákban, az pedig a mérhetetlenség. Hiába is próbáljuk leplezni különböző ötletekkel, ez mind ideiglenes. A TV műsorok nézettségét gyakorta mérik a távkapcsolóba vagy a kanapéba épített érzékelőkkel, de mindez nem érvényes a reklámok nézettségére. Lehet, hogy valaki abban az időben a TV előtt ül, de közben beszélget, telefonozik, vagy egyszerűen csak nem figyeli a reklám lényegét.

Ezek alapján kimondható, hogy ami megszokott, az az emberi agy számára nem érdekes, így nagyon gyorsan elfelejtődik. Erre az egyik legjobb példa a reklámvakság jelenléte. Kérjünk meg átlagos embereket (nem a szakmában dolgozó vagy valamilyen formában érdekelt illetőket) egy átlagos nap végén arra, hogy idézzenek fel 5 reklámot, amit aznap láttak. A megkérdezettek többsége maximum 2-3 ilyet tud mondani, pedig naponta több száz hirdetést lát.

(Például: Mit reklámozott? – tusfürdő, Ki reklámozza? – Dove, Hol látta? – híradó után a reklámszünetben, Mi volt a pontos reklám? – tehát nagy vonalakban a látottak.)

A magyarázat egyszerű, az agyunk kikerüli ezeket a felületeket. A Social Média valamelyest javított ezen, hiszen mérhető felület, amely az újdonság erejét is biztosította egy ideig. A mai fogyasztók azonban az ilyen hirdetéseket tekintik a legkevésbé megbízhatónak. Ezen nem segít az a rengeteg internetes csalás vagy rossz minőségű webshop termék sem, amelyek elárasztják a fogyasztókat hirdetéseikkel.

A fent említett lehetőségek mind rendelkeznek egy hatalmas hibával, mely vásárlók ezreitől fosztja meg a hirdetőket. Hiába látja a potenciális vendég a hirdetésünket (“Térj be hozzánk egy kávéra!”), hiába gondolja azt, hogy ide mindenképp be fog menni, mert tetszik neki a hely, azért tenni is kell. Első körben el kell indulni és megkeresni a valóságban is ezt a helyet, ezt pedig a fogyasztók nagy része nem teszi meg. Mennyivel egyszerűbb lenne a kávézó környékén egy “Itt vagyok!” üzenet, ami egyből becsalogatja az érdeklődőket…

„Tegyük fel, hogy egy étterem tulajdonosa vagy, az egyik frekventált budapesti utcában. Az emberek özönlenek jobbról, balról, de valahogy a szomszédos helyeket mindig többen választják. Ilyenkor kerül számításba a Beacon.”

– jegyzi meg Lévai Norbert, a beacon marketing tulajdonosa.

A Beacon szó jeladót jelent, ami egy csúcstechnológiájú készülék, mely képes kapcsolatba lépni a körülötte lévő okoseszközökkel. Hasonlóan működik, mint egy világítótorony: egyetlen jelet továbbít ismétlődve, amelyet más okoseszközök észlelnek. A látható fény kibocsátása helyett azonban a Beacon Bluetooth jeleket sugároz. A Bluetooth-szal ellátott eszköz, mint például egy okostelefon, “látja” a jeladót, ha az hatótávolságon belül van (80-100 méter), hasonlóan a tengerészekhez, akik egy világítótornyot keresnek.

Amit a fogyasztó az eszközén érzékel, egy felugró üzenet és telefon rezgés, mintha kapott volna egy értesítést. Ha az egysoros szövegre nyom, azonnal megkapja a hirdetés bővebb változatát.

A vásárlók többsége ma már nem tölti le az applikációkat, mert nem szeretné sem a helyet foglalni a készülékén, sem átadni az adatait. A Beacon-ök segítségével erre már nincs szükség, hiszen a kiküldött üzenetet az Androidos eszközök applikáció nélkül is képesek fogadni. Ez az új marketing technológia könnyebb és egyszerűbb a lokális vásárlókör kiépítésére. (Gondolj a korábban említett, “Itt vagyok!” üzenetre.)

A Beacon-ök az elmúlt időben a különleges kedvezmények leghatékonyabb kommunikációs csatornájává váltak. Például a kuponokat tízszer többen váltják be, ha azt az emberek a mobiltelefonjukra kapják meg. A különböző (pl. Happy Hour, Black Friday, Napi Menü) akciók sikerességében nagy szerepet játszanak a lokális vásárlók, a Beacon-ökkel pedig ez a tömeg már közvetlenül is elérhető.

Összefoglalva tehát, adott egy eszköz, egy könnyen elkészíthető hirdetés és a közvetlen kommunikációs csatorna a fogyasztókkal. Mindez részletes és lekövethető statisztikákkal.