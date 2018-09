az IoT már nem csak “early-adopter”-ek számára érhető ám el!

A sikeres pilot programok tapasztalatai alapján kialakított komplex IoT-szolgáltatásait és platformját IoT Insights néven teszi az üzleti ügyfelek számára elérhetővé az Invitech. Az IoT Insights integráltan, egy kézből kínálja a különböző szenzorok, adatbázisok és rendszerek monitorozását és üzemeltetését, valamint az ezekből származó adatok gyűjtését, feldolgozását és megjelenítését. A felhasználók ezáltal gyorsabban, eredményesebben tárhatják fel az üzleti hatékonyságot javító összefüggéseket.



Az Invitech partnerei egy online felületen, az Insights platformon keresztül érhetik el a társaság IoT-infrastruktúráját, szolgáltatásait és szakértői bázisát. Az infokommunikációs vállalat menedzselt IoT-megoldásai a gazdaság legkülönbözőbb területein, az ipari termelésben, az agráriumban, az építőiparban és más ágazatokban is növelni tudják a vállalkozások hatékonyságát.

„Az Internet of Things immár nemcsak a kísérletező kedvű cégek gyakorlóterepe, hanem reális lehetőség a vállalkozások és intézmények hatékonyabb működéséhez. Az IoT Insights üzleti modelljének előnye, hogy az IoT-szolgáltatások minden elemét egy kézből, end-to-end tudja nyújtani. Így megoldásainknak része a szenzorok kihelyezése és karbantartása, az adatok továbbítását biztosító hálózat fejlesztése és üzemeltetése, az adatok felhő alapú tárolása, és a mélyebb összefüggéseket feltáró adatelemzési üzleti intelligencia is”

– fogalmazott David Blunck, az Invitech vezérigazgatója.

Az IoT Insights platformon keresztül nem csak vállalatok, intézmények, hanem egyetemek, startupok is igénybe vehetik az Invitech IoT-megoldásait, amelyekre építve új fejlesztéseket hozhatnak létre. A társaság által nyújtott, menedzselt IoT-szolgáltatások alapja a folyamatosan bővülő infrastrukturális háttér. Az Invitech ez év elején átadott budapesti hálózatán már javában működnek a társaság IoT-szolgáltatásai, most pedig több más vidéki település mellett, Szegeden és Miskolcon is kiépült az infrastruktúra. Hamarosan pedig Debrecenben, Szombathelyen és Zalaegerszegen is elérhető lesz.

A hálózati beruházások mellett az IoT-technológia alkalmazási területeinek szélesítésére is nagy hangsúlyt fektet a cég. Több pilot program futott, illetve fut jelenleg is: Győrben a helyi közműszolgáltató hatékony fogyasztásmérésének lehetőségeit tesztelték, míg Rábapordányban, Bicsérden és Szilen agrárvállalkozások hozamnövekedéséhez és termelés-optimalizálásához járulnak hozzá az Invitech IoT-megoldásai. Ezeken túlmenően a logisztikában és az építőiparban is alkalmazzák már a társaság fejlesztéseit.

Az eszközök közötti kommunikációra több megoldás is alkalmazható, a társaság ezért arra törekszik, hogy mindig az optimális technológiát ajánlja partnerei számára, legyen az a LoRa-hálózat, vagy hagyományos rádiós, illetve vezetékes összeköttetés. Az Invitech bővülő LoRa-hálózata egy alacsony energiaigényű, vezeték nélküli adatátviteli rendszer, amely nagy hatótávolságra képes biztosítani az eszközök kommunikációját. Emiatt kiválóan alkalmazható például mobil-lefedettség vagy vezetékes energiaellátás nélküli területeken elhelyezett adatgyűjtő szenzorok információinak továbbítására is. Ez a rendszer költséghatékony és az új ügyféligényekhez is gyorsan tud lefedettséget biztosítani.

Az Invitech esetében a kihelyezett szenzorok, az információk továbbítására szolgáló antennák, az adatok feldolgozásához szükséges felhő infrastruktúra, a beérkező információhalmazt kiértékelő alkalmazások, valamint a szükséges szaktudás is rendelkezésre áll házon belül. Amellett, hogy ez az adatbiztonságra is garancia, azt is jelenti, hogy a felhasználók részéről nem kell infrastrukturális beruházásokra költeni, a szolgáltatásokat jól tervezhető, fix havidíjért kapják.

A hálózatbővítéssel és az Insights platform bevezetésével párhuzamosan, az Invitech okosfalu programja is folytatódik, miután Ceglédbercelen és Csemőn már megvalósultak a fejlesztések. A társaságnak ezzel is az a célja, hogy a kisebb települések számára is hozzáférhetőek legyenek az új megoldások. Az okosfalu programmal együtt, az IoT Insights így nemcsak a vállalkozások, hanem a helyi közösségek számára is lehetőségeket kínál az információk feldolgozására, rendszerezésére és a folyamatok vezérlésére, számukra is elérhetőek és kipróbálhatóak az IoT által nyújtott lehetőségek.