Nagy lépést tett Budapest az okosvárossá válás rögös útján

A közelmúlt legfontosabb városfejlesztési áttörését jelentik az egyre több helyen megjelenő okosváros koncepciók, amelyek összekapcsolják a digitális és a fizikai valóságot, jelentősen javítva a városi élet működésén és minőségén. Újabb lépést téve az okosvárosok felé, a Vodafone Magyarország partnerével, a Smart Lynx Kft-vel Budapest Belvárosában, az V. kerületben, az NB-IoT technológiának köszönhetően olyan parkolószenzorokat telepített, amelyek által Magyarországon is egyedülálló közlekedési infrastruktúra épülhet ki.

Az V. kerületben telepített okosparkolási megoldás alapját a parkolóhelyeken elhelyezett, aszfaltba épített szenzorok adják. A parkolóhely foglaltságát figyelő szenzorok ellenőrzik, hogy a parkolóhely foglalt vagy szabad, ha változik az állapot, a szenzorba épített jeladó a Vodafone NB-IoT hálózatát használva jelez a központi szervereknek. A sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül láthatják a közelben szabad parkolóhelyeket a térképen megjelenítve, ahova az általuk preferált navigációs szoftver, majd a közelbe érve az okos parkolás-segítő alkalmazás a legrövidebb úton irányítja őket. Emellett a parkolódíj fizetését is elindíthatják az alkalmazásban.

– foglalta össze az okosparkolási rendszer V. kerületi bevezetésének jelentőségét Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere.

„Többek között az ilyen okosparkolást lehetővé tevő megoldások révén tapasztalhatjuk meg igazán, hogy az okosvárosok már nem a távoli jövő részét képezik, hamarosan a mindennapjaink részét képezik majd. Azzal, hogy a Vodafone hazai és nemzetközi szinten is kiemelt figyelmet fordít az IoT fejlesztésekre, tulajdonképpen a jövőbe fektetünk. Az új okosparkolást támogató technológia bevezetését támasztják alá azok a kutatások, amelyek szerint a közlekedésben résztvevő személyautók számának akár 74 százaléka éppen parkolóhelyet keres, míg az átlagos parkolóhely keresésre fordított idő csúcsidőben akár 14 perc is lehet. A parkolóhely keresésének gyorsításával ez az idő csökkenthető, valamint a forgalom, a légszennyezés mértéke és a zajszennyezés is mérséklődhet.”