Tavaly Magyarországon több mint 100 milliárd forintot sikerült elkölteni a filmiparban

2018 első negyedévében a Valami Amerika 3-ra váltottak legtöbben jegyet, az art mozikban pedig a Testről és lélekről tarolt az egész első félévben.

Továbbra is magas volt a filmes összköltés 2017-ben

2016 után tavaly is meghaladta a 100 milliárd forintot hazánk filmipari költése. Az NMHH Nemzeti Filmirodájának nyilvántartása alapján 2017-ben a filmes összköltés 108,2 milliárd forint volt, és idén júliusig is elérte a 44 milliárd forintot, amely jelentősen meghaladja a 2014-es 56,4 milliárd és a 2013-as 54,2 milliárd forintos összegeket. Tavaly összesen 285, idén eddig 144 film gyártását regisztrálták itthon, amelybe beletartoznak a külföldi filmek, a koprodukciók és a magyar alkotások is.

Jelentős összeget, 20,8 milliárd forintot költöttek el a The Alienist című amerikai sorozat alkotói, amelynek főbb szerepeiben Daniel Brühl, Luke Evans és Dakota Fanning láthatók. Itthon forgott Jennifer Lawrence főszereplésével a Vörös veréb című thriller, amelyre 11,3 milliárd forintot költöttek, a nemrég bemutatott A kém, aki dobott engem című film – Mila Kunis-szal és Kate McKinnonnal – pedig 9 milliárdos büdzsével büszkélkedhet.

KÖZVETLEN MAGYARORSZÁGI FILMGYÁRTÁSI KÖLTSÉG 2017 2018 első félév darab milliárd Ft darab milliárd Ft Bérmunka összesen 64 90,12 34 38 Magyar részvételű koprodukciós filmek összesen 6 7,36 2 0,92 Magyar filmek összesen 215 10,76 108 5,1 Mindösszesen 285 108,2 144 44

2017-ben több mint 20 milliárd forintot költöttünk el mozira

A forgalmazók jelentése szerint tavaly 15,1 millió látogatója volt a magyar filmszínházaknak, ami mintegy félmillióval haladja meg a 2016-os, 14,6 millió fős nézőszámot. Ezzel együtt természetesen a mozik jegyárbevételei is nőttek: a bruttó összeg tavaly 20,9 milliárd forint volt (2016: 19,8 milliárd). Az átlag jegyár 2017-re minimálisan, 1375,5 forintra emelkedett a 2016-os 1357 forinthoz képest. Tavaly is júliusban és decemberben volt a legnagyobb forgalom a mozipénztáraknál, ami megfelel a korábbi évek tendenciájának. A nyári hónapban 1,49 millió, az év utolsó hónapjában pedig 1,88 millió látogatót jegyeztek, utóbbinál szintén emelkedés látható a 2016. decemberi 1,63 milliós nézőszámhoz képest.

Idén az első negyedévben 3,8 millióan, majdnem 300 ezerrel többen mentek moziba, mint tavaly év elején (3,57 millió), az idei második negyedév viszont csak minimálisan vonzott több nézőt a tavalyi hasonló időszakhoz képest (2017: 3,41 millió, 2018: 3,48 millió).

A legnépszerűbb filmek a magyar mozikban 2018 első negyedév 2018 második negyedév Film Nézőszám Film Nézőszám Valami Amerika 3 349 213 Bosszúállók: Végtelen háború 566 330 A szabadság ötven árnyalata 261 135 Deadpool 2 374 344 Fekete párduc 256 853 Jurassic World: Bukott birodalom 339 495 Jumanji: Vár a dzsungel 244 822 Solo: Egy Star Wars-történet 238 524 Nyúl Péter 156 893 Ready Player One 124 109 Star Wars: Az utolsó jedik 156 786 Hang nélkül 114 175 Vörös veréb 143 269 Könyvklub, avagy az alkony ötven árnyalata 110 666 Ferdinánd 130 448 A partiállat 110 101 Tomb Raider 119 804 Rampage – Tombolás 82 970 A legsötétebb óra 118 167 Oceans 8 – Az évszázad átverése 82 365



Ismét vannak magyar mozik a legnépszerűbb filmek között

2018 első félévének összesített adatai alapján a Bosszúállók: Végtelen háborúra váltottak a legtöbben jegyet a hazai mozikban, mintegy 566 ezren, amelyet a Deadpool 2 (374 ezer néző) és a Valami Amerika 3 (370 ezer néző) követett. Ha külön-külön megnézzük az első és a második negyedévet, akkor a magyar alkotás az első negyedévet uralta 349 ezer nézővel, amikor A szabadság ötven árnyalatára 261 ezren, a Fekete Párducra pedig 256 ezren váltottak jegyet. A második negyedévet a Bosszúállók nyerte 566 ezer nézővel, a Deadpool 2 (374 ezer néző) ezüstérmes lett, amelyet a Jurassic World: Bukott birodalom követett 339 ezer mozilátogatóval. A magyar filmek népszerűségét már a 2017-es negyedik negyedév statisztikája is tükrözte, akkor A Viszkis című film volt a harmadik helyezett a mozikban 270 ezer nézővel.

Az art mozikban az idei első félévben egy másik magyar alkotás, a Testről és lélekről tarolt 25 ezer nézővel, amelyet A legsötétebb óra (24 ezer néző) és a Három óriásplakát Ebbing határában (22 ezer néző) követtek. A második negyedév győztese, a Bosszúállók – Végtelen háború (14 ezer néző) a teljes félévben a hetedik helyet érte el a művészmozikban. Az art mozikban egyébként a magyar filmek már tavaly is folyamatosan dobogós helyezéseket értek el minden negyedévben. A második negyedévben például a négy legnézettebb film magyar alkotás volt: a Kincsem (32 ezer néző), az 1945 (20 ezer néző), a Testről és lélekről (19 ezer néző) és a Brazilok (9,5 ezer néző), a negyedik negyedévben pedig két kivétellel az első hat helyezett volt magyar film, a lista élén az Aurora Borealis-szal, amire 30 ezren váltottak jegyet.