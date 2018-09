A Samsung újabb mesterséges intelligencia központot nyit az USA-ban

A Samsung Electronics New Yorkban nyitotta meg legújabb, mesterséges intelligenciával (Artificial Intelligence, AI) foglalkozó kutatóközpontját, ezáltal tovább erősíti szakértelmét az AI területén.

A Chelsea szívében működő New York-i központot Daniel D. Lee, a Samsung Research ügyvezető alelnöke, az AI robotika világszinten elismert szakértője vezeti, aki 2017 júniusa óta erősíti a Samsung Electronics csapatát. Az idegtudományokon alapuló mesterséges intelligencia vezető tudósának számító, a Samsung Research ügyvezető alelnökeként tevékenykedő H. Sebastian Seung közreműködésével a New York-i központ élen jár majd a robotika területén végzett mesterséges intelligencia kutatásokban. Emellett a Samsung Electronics vezető kutatójaként Seung tanácsadóként is segíti majd a vállalatot a mesterséges intelligenciában rejlő jövőbeli üzleti lehetőségek kiaknázásában.

„Jelenleg azon értékek kialakítására koncentrálunk, amelyek mentén a Samsung termékei és szolgáltatásai a mesterséges intelligencia erejét alkalmazva könnyebbé és kényelmesebbé tehetik a felhasználók életét. Ebben a globális mesterséges intelligencia központjaink, így a New York-i létesítmény is, kulcsszerephez jut.”

– mondta el Hyun-suk Kim, a Samsung Electronics kutatás-fejlesztési tevékenységéért felelős részleg, a Samsung Research elnöke.

A Samsung tervei szerint 2020-ig mintegy 1000 szakembert foglalkoztat majd, ezáltal bővíti kutatási kapacitását a mesterséges intelligencia területén. A New York-i a Samsung hatodik AI központja a világon, amely szorosan együttműködik majd a Samsung többi, mesterséges intelligenciát kutató létesítményével. A további öt központ Koreában, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Oroszországban és az Egyesült Államokban, a Szilícium-völgyben működik.

„A neurális hálózatok integrálása óriási előrelépést jelent a mesterséges intelligencia területén. Büszkék vagyunk, hogy a Samsung New York-i AI laboratóriuma is részese lehet ennek az új fejezetnek, amely korszakalkotó innovációkat hoz majd el az új generációk számára.”

– mondta el H. Sebastian Seung.

A Samsung globális mesterséges intelligencia központjai a helyi erőforrásokat bevetve támogatják majd a gyártó kutatásait, lehetővé téve, hogy a Samsung egyike legyen a világ vezető mesterséges intelligenciát kutató intézményeinek.