Több mint 10 millió P20 Pro-t és P20-at adott már el a Huawei

A Huawei legújabb zászlóshajó-készülékei különösen jól teljesítettek a kínai és nyugat-európai piacokon, ahol elődeikhez képest átlagosan másfélszeres eladási számot produkáltak. A P20 széria népszerűsége hazánkban is kiemelkedő: a Huawei idén márciusban bemutatott okostelelefon-sorozata a magyarországi piacon is jelentősen felülmúlta a vállalat korábbi csúcskészülékeinek eladási számait.

Öt hónap alatt tízmilliós eladási számot produkált a Huawei P20 és P20 Pro, felülmúlva ezzel a korábbi sikerszériák teljesítményeit. A Huawei idén március végén bemutatott zászlóshajó-készülékei a kínai és nyugat-európai piacokon, valamint Magyarországon is taroltak: utóbbi esetében a csúcskategóriás P20 Pro eladási számai augusztus végéig 141 százalékkal bizonyultak jobbnak a Huawei Mate 10 Pro-hoz képest, míg a P20 széria készülékeiből 169 százalékkal többet értékesített a vállalat, mint a P10 szériából.

Kevin Ho, a Huawei Fogyasztói Üzletág Handset Business elnöke a mérföldkőnek számító eredménnyel kapcsolatban így fogalmazott:

„Zászlóshajó készülékeink fogadtatása rendkívül megtisztelő számunkra. A tízmilliós küszöb átlépésével ismét magasra tettük a lécet, azonban fogyasztóink visszajelzései ösztönzően hatnak ránk és inspirálnak bennünket abban, hogy minél korszerűbb innovációkat készítsünk a világ számára”.

A Huawei készülékek népszerűségének növekedését jól mutatja, hogy a vállalat első igazi sikerszériájának, a 2016-ban bemutatott P9-nek, még 9 hónapra volt szüksége a 10 milliós értékesítési álomküszöb eléréséhez.

A P20 széria nemcsak a fogyasztók körében népszerű, bemutatását követően sorra kapta a felhasználói és szakmai elismeréseket, a sorozat elsőszámú tagja, a P20 Pro augusztusban elnyerte az Európai Kép- és Hang Szövetség (EISA – European Image and Sound Association) legjobb okostelefonnak járó díját („EISA Best Smartphone 2018-2019”). A készülékek fogadtatását látva a vállalat az IFA 2018 kiállításon újabb színekben mutatta be a P20 szériát, ezzel új trendet indítva az okostelefonok dizájnjában is.