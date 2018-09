A bíróságok sem maradhatnak ki a modernizációs folyamatokból!

72 távmeghallgatásra alkalmas végpontot alakítottak ki a bíróságokon országszerte szeptember közepéig.

A munka azonban nem áll meg, további 112 helyszín lesz 2019. augusztus végéig alkalmas arra, hogy a védett személyek, vagy különleges bánásmódot igénylő sértettek, például fiatalkorúak nyugodt körülmények között, a vádlottól távol, egy külön teremben tehessék meg vallomásukat. A projekt során kiépített technikai eszközök kiváló minőségben közvetítik a felvételeket, akár egy bűnjel vagy fénykép apró részletére is rá lehet közelíteni.

A technikának több előnye is van. Költséghatékony, ugyanis az így meghallgatott tanúk útiköltséget takaríthatnak meg azzal, hogy a tartózkodási helyükhöz közeli bíróságon tesznek vallomást. A rendszer emellett egyéb területeken is alkalmazható. Amikor a távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermekben épp nem zajlik tárgyalás, akkor azt a bíróságok értekezletek, képzések megtartására is használhatják, az ott lévő eszközök segítségével videó-konferencia keretében.

A már kiépített végpontokat az alábbi térképen tekinthetik meg: