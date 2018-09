A Samsung nem akármilyen újításokkal érkezett az idei IFA-ra!

A Samsung Electronics IFA 2018 kiállításon tartott sajtótájékoztatóján az úttörő termékek és az összekapcsolt életstílus új korszakát formáló szolgáltatások fejlesztése iránti elköteleződését hangsúlyozta. A vállalat bemutatta, hogy az áttörő mesterséges intelligencia és IoT fejlesztések miként teszik könnyebbé az emberek életét: a hétköznapi használhatóság érdekében felszámolják a bonyolultságot és megnyugtató biztonsági szintet nyújtanak.

„A Samsung abban az egyedülálló helyzetben van, hogy a televíziókból, kijelzőkből, audio termékekből, háztartási berendezésekből és nem utolsó sorban mobil eszközökből álló termékportfólióját továbbfejlesztve, úttörő mesterséges intelligencia és IoT megoldásokkal támogatott termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja a felhasználóinak. Arra törekszünk, hogy formáljuk a csatlakoztatott életstílus új korszakát, amelyben a termékeink és szolgáltatásaink akadálytalanul kommunikálnak egymással, ezáltal gazdagabbá, okosabbá és szórakoztatóbbá teszik a felhasználóink életét.”

– mondta el HS Kim, a Samsung Electronics Felhasználói elektronikai üzletágának elnök-vezérigazgatója.

A jövő frontvonalában

A Samsung az élen jár abban, hogy a mesterséges intelligenciában és az 5G technológiában rejlő előnyöket a felhasználói javára fordítsa. A múlt hónapban bejelentett több milliárd dolláros befektetés biztosítja, hogy a Samsung ezen fejlesztései egyre inkább beépüljenek a hardverekbe, szoftverekbe és a szolgáltatásokba. Az új, világszinten elérhető mesterséges intelligencia központokkal, beleértve a Cambridge-ben nyitott kutatólabort is, a Samsung célja, hogy 2020-ra az egységeiben 1000-nél is több elismert mesterséges intelligencia kutató dolgozzon világszerte. A szakemberek feladata, hogy felhasználóközpontú mesterséges intelligenciát alkossanak és fejlesszenek, amely képes a folyamatos tanulásra és okos, hasznos, valamint személyre szabott módon teszi jobbá a felhasználók életét.

Az újgenerációs hálózati infrastruktúra előfeltétele az összekapcsolt életstílus új korszakának: a Samsung aktív szerepet vállal az 5G iparági szabványok létrehozásában, ennek köszönhetően élen jár az újgenerációs hálózatok telepítésében, és még idén, az Egyesült Államokban bemutatja a világ első 5G-s gigabites otthoni szélessávú szolgáltatását (5G Fixed Wireless Access).

8K felbontás: a képminőség új határa

A Samsung az IFA 2018 kiállításon bemutatott, Q900R QLED 8K TV szériával és a 8K mesterséges intelligenciával (AI) támogatott felskálázási technológiával forradalmasítja a kijelző iparágat. A három ultranagy (65, 75 és 85 colos) képernyőméretben elérhető Samsung QLED 8K TV számos egyéb fejlesztéssel, így a Valódi 8K Felbontás, Q HDR 8K és Quantum Processor 8K technológiákkal felszerelve érkezik, hogy életre keltse a 8K minőségű képeket. Az új Samsung QLED 8K TV-k Magyarországon októbertől kerülnek a boltok polcaira.

A Valódi 8K Felbontás akár 4000 nites csúcs fényerőt, a HDR10+ támogatású Q HDR 8K technológia pedig valósághű színeket és képeket jelenít meg, olyan formában, ahogy azt a rendezők megálmodták. A Q900R 8K TV mesterséges intelligenciával (AI) támogatott felskálázási technológiája olyan szabadalmaztatott eljárás, amely a kép- és hangminőséget az eredeti forrás minőségétől vagy formátumától függetlenül, egyaránt prémium 8K szintre emeli.

A Samsung bemutatta a The Wall, élvonalbeli Micro LED kijelzőt, amelyet kifejezetten vállalati partnerek számára terveztek. A The Wall moduláris, konfigurálható és testre szabható kialakításának köszönhetően a felhasználók teljes mértékben szabadon dönthetnek arról, hogyan és hol szeretnék alkalmazni az eszközt.

A Samsung THE FRAME termékportfóliója 49 colos készülékkel bővült. A felhasználók még több, gondosan válogatott műalkotáshoz férnek hozzá, amelyeket anélkül jeleníthetnek meg a képernyőn, hogy opciók százai közül kelljen válogatniuk. A készüléken található Art Store funkció tovább bővül, már több mint 850 műalkotás érhető el olyan neves múzeumok és galériák gyűjteményéből, mint Berlin állami múzeumai, a Victoria & Albert Múzeum, a Tate Múzeum vagy éppen a magyar Szépművészeti Múzeum.

A prémium hangzás a Samsung számára kiemelten fontos, ezért mutatta be a Harman Kardonnal közösen a HW-N950 prémium soundbart. A hangprojektor a Dolby Atmos és DTS:X technológiákat egyaránt támogatja, így biztosít lenyűgöző hangkörnyezetet.

Háztartási berendezések, tele ötletekkel

A modern életmód egyre inkább megkívánja a dinamikus technológiákat, amelyek többféle funkcióval bírnak otthonunkban. Ezzel a trenddel párhuzamosan a konyha az otthon központjává vált, a háztartási gépek pedig már személyi asszisztensként funkcionálnak. Az emberek manapság sokkal inkább szeretnék otthonaikat átalakítani, mint valaha, ennek megfelelően a Samsung a legmodernebb, élvonalbeli AI és IoT megoldásokat kínálja számukra.

A Family Hub hűtőszekrénynek köszönhetően a felhasználók a konyhában is megtapasztalhatják a kényelmes, összekapcsolt életmód előnyeit. A hűtő hatalmas kijelzőjén keresztül irányítható az összes csatlakoztatott eszköz. A Bixby és Hangfelismerés funkcióknak köszönhetően a felhasználók azonnali, személyre szabott információkhoz jutnak, a Family Hub Vacsoratervező funkciója pedig segít a vásárlóknak megtervezni a menüt, olyan recepteket ajánl, ami a leginkább passzol ízlésükhöz és életmódjukhoz.

A Dual Cook Flex technológia a különféle étkezési szokásoknak és igényeknek megfelelően növeli a sütés hatékonyságát. A rugalmasan kezelhető ajtónak és a dual-cook funkciónak köszönhetően egyszerre készíthető el minden családtag kedvenc étele. A Cooking Guide funkció hasznos sütési tanácsokkal lát el minket a hozzávalók és készülő étel egyéb jellemzői alapján.

A forradalmi Quick Drive mosógép jelentősen alakítja át az emberek életét. A Qucik Dirve-val anélkül csökken felére a mosási idő, hogy kompromisszumot kellene kötni a teljesítmény terén, így extra szabadidővel ajándékozza meg a felhasználókat. A mesterséges intelligenciával (AI) támogatott Q-Rator rendszer személyre szabott és intelligens mosási asszisztensként áll rendelkezésre, a Mosási Tervező pedig lehetővé teszi, hogy a felhasználók a saját időbeosztásuknak megfelelően indítsák el és állítsák le a programot, így minimalizálja a mosásra fordított időt.

Újgenerációs okostelefon-élmények

Az idei IFA kiállításon a Samsung bemutatta eddigi legerősebb okostelefonját, a Galaxy Note9-et is. A hónap elején New Yorkban bejelentett készüléket azok számára tervezték, akik mindenből a legtöbbet akarják kihozni. A telefon 128GB-os és 512GB-os tárhellyel is elérhető, amely akár 1TB-os kapacitásra is bővíthető egy microSD kártya segítségével. A Galaxy Note9 4000 mAh-s akkumulátora lehetővé teszi, hogy a felhasználók szabadon beszélhessenek, üzenjenek egymásnak vagy játszanak, anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy a telefonjuk lemerül. Az eszköz intelligens kamerája pedig segít, hogy a vásárlók minden pillanatot kiváló minőségben örökítsenek meg. A Galaxy Note széria védjegye, az S Pen érintőtoll olyan új funkciókkal született újjá, mint a Bluetooth Low-Energy (BLE). A már bluetooth-os távirányítóként is működő toll segítségével könnyedén készíthetünk szelfiket, illetve lapozhatjuk prezentációnk oldalait akkor is, ha a telefonunk éppen a szoba másik sarkában van.

A Galaxy Note9 okostelefonból az üzleti felhasználók is a legtöbbet hozhatják ki: a Samsung DeX-szel kompatibilis eszköz egy PC erejét hordja magában. A Galaxy Note9 egy HDMI kábel segítségével külső monitorra csatlakoztatható, így a telefon egy virtuális asztali számítógép teljesítményét biztosítja. Az új készülék csatlakoztatott állapotban is teljesértékű okostelefonként üzemel, amely a külső monitortól függetlenül is használható. A maximális produktivitás mellet a Galaxy Note9 felhasználóinak a biztonság terén sem kell kompromisszumokat kötniük: a Samsung Knox platform átfogó megoldást kínál az adatok védelmére.

Az IFÁ-n kiállított Galaxy Watch okosóra a hagyományos órák kinézetét ötvözi az okostechnológiák sokszínűségével. Az új eszköz akár 80 óráig használható töltés nélkül, az LTE kapcsolatnak köszönhetően pedig akkor is valós időben frissíti adatainkat, ha a telefonunk épp nincs nálunk. Az egészségtudatosság egyre fontosabb a vásárlók számára, a Samsung új okosóráját így stressz-szint mérővel, alváskövetővel és légzésgyakorlatokat támogató alkalmazással látták el.