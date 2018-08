Grúziában is tarol a magyar fejlesztésű FestiPay

A Festipay belépőként és fizetőeszközként is működő chipes karszalagjait használta most zárult fesztiválján a georgiai EchoWaves is. Ez az innovatív megoldás nem csak gyorsabb és egyszerűbb beléptetést és vásárlást biztosít, de a már lezajlott fesztiválok tapasztalatai alapján a látogatók és a kereskedők is nagyon kedvelik, hisz nem lehet elveszíteni, mindig náluk van, és a tranzakcióidő mindössze 2 mp.

A Fekete-tenger partján található üdülőhelyen zajló EchoWaves-t az egyik legnépszerűbb európai fesztivál, az EXIT szervezői támogatják.

“Ez a 4 napos fesztivál nagyban hozzájárul majd a régió kulturális és turisztikai fellendüléséhez. Hatására emelkedni fog a beruházások száma a területen, miközben Anaklia a régió elektronikus zenei központjává növi ki magát. Az EXIT tapasztalt szervezőgárdájának útmutatásai alapján az elkövetkező években szeretnénk az EchoWaves-t népszerű nemzetközi kulturális eseménnyé fejleszteni.”

– jelentette ki Sandi Kuplen, az anakliai fesztivál operációs igazgatója, majd hozzátette:

“Azért kerestük fel a Festipayt, mert pontosan az általuk képviselt innovatív szemléletmódra volt szükségünk a rendezvénymenedzsmenttel kapcsolatban is.”

– tette hozzá Sandi Kuplen.

Az eurázsiai országban a Festipay révén most először jelent meg ez a fizetéstechnológiai újítás, a karszalagba épített NFC-chip, amely kombinált beléptetésre és fizetésre is alkalmas.

„Az EchoWaves fesztiválon most debütált integrált beléptetési és fizetési megoldásunk technológiai szempontból is a világ élvonalába helyezte ezt a rendezvényt.”

– hangsúlyozta Kaderják Dániel, a Festipay Zrt. vezérigazgatója, aki személyesen van jelen Anakliában az integrált karszalag georgiai bevezetésén.

“Különösen nagy öröm nekünk, hogy ebből a régióból is érkezett egy együttműködési felkérés, mivel Georgia és Magyarország történelmében és kulturális hagyományaiban is több közös találkozási pont van. Remélem, hogy ebből az együttműködésből egy hosszú távú, virágzó munkakapcsolat lesz”

-tette hozzá a Festipay vezetője.

A rendezvényen a Festipay-en túl az európai rendezvényszcéna egy másik piacvezetője is képviseltette magát. Az Egyesült Királyságban alapított LIVE IT több, mint 5 éve biztosítja a ticketinget európai nagyfesztiválokon. Kenton Ward vezérigazgató így számolt be a 4 nap tapasztalatairól:

“Nagy örömünkre szolgál, hogy sikeresen kezeltük az EchoWaves jegyértékesítését, a ticketing platform integrálása a Festipay rendszerébe lehetővé tette, hogy a fesztiválon résztvevők online jegyeket vásároljanak és készpénzmentes fizetést lehetővé tevő integrált karszalagokat kapjanak érkezésükkor, mely lehetővé tette a marketing és promóció folytatását az esemény ideje alatt is. “

Az EchoWaves szervezői és a mögöttük álló EXIT-es tanácsadói csapat tehát élvonalbeli, már sokszor bizonyított partnerekre bízta a rendezvénymenedzsmentet. Zavartalanul folyt a 4 napos esemény, a ticketingtől a készpénzmentes fizetést biztosító chipes karszalagig minden a legkorszerűbb világsztenderdek szerint zajlott Georgia legfiatalabb fesztiválján.