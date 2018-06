Ez már a jövő: A hagyományos meetingek ideje hivatalosan is lejárt

„Beszéljük meg, küldök egy Webex meghívót” – A céges világban sokszor elhangzik ez a mondat, hiszen lassan a „meeting” szinonimájává válik a „Webex”. A platform, ahol havonta 6 milliárd percet töltenek el a felhasználók.

A megbeszélések azonban változnak és a meetingek közötti történések gyakran nagyobb jelentőséggel bírnak, mint ami a megbeszéléseken elhangzik. Az alkalmi meetingeket felváltja a csapatok közötti folyamatos együttműködés. Ezért a Cisco is megújítja együttműködési megoldásait, és egységesíti a Cisco Spark™ és a Cisco® Webex®™ platformokat. A jövőben a megbeszélésekhez az új Webex Meetings alkalmazás, a csoportmunkához pedig a Webex Teams (korábban Cisco Spark) nyújt támogatást a felhasználók számára. Mivel a Webex felhő alapú alkalmazás, a százmillió felhasználónak semmi mást nem kell tenniük, csak telepíteni a frissítést, és máris használhatják az új platformot.

Mindemellett a Cisco egy új hardvereszközt is bemutat (Webex Share), amivel virtuális konferencia-képessé (Webex szobákká) alakíthatók a sima TV készülékkel felszerelt tárgyalók. Az együttműködési megoldások képességeibe is beépülnek a legújabb technológiák, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia (AI). A Cisco továbbá a jövőben új, egyszerűbb konstrukciókat kínál az eszközök megvásárlásához és a szolgáltatások előfizetéséhez is.

Webex Meetings

A hatékony csoportmunka alapfeltétele, hogy a résztvevők lássák egymást, ezért a Webex Meetings alkalmazás nagy hangsúlyt fektet a videóképességekre, ezzel is ösztönzve a felhasználókat a kamera használatára. A megszokott prezentációk mellett a résztvevők láthatják tárgyalópartnereiket, akár laptop előtt ülnek, akár Cisco videóeszközön tárgyalnak, vagy mobileszközeiket használják a megbeszélésen.

Webex Teams

A Cisco elindítja a Cisco Spark új verzióját is, ami egyben új nevet kap: Webex Teams. Az új verzióban a felhasználók minden platformon ugyanazt az élményt kapják. A Webex Teams a korábbinál több funkciót kínál a megbeszélések alatt és után is. Ezek közé tartoznak a whiteboardok, az azonnali üzenetküldés, az egyszerű vendégfelhasználó-kezelés, a tartalommegosztás és az integrált eszközök, amelyek új, de a felhasználók számára ismerős néven érhetők majd el (például a Cisco Spark Board ezentúl a Webex Board nevet viseli majd).

Webex Share

Rengeteg irodában és tárgyalóban találhatók kifüggesztett TV készülékek, amelyeket ritkán használnak. A Webex Share™ révén ezek a helyiségek olcsón és egyszerűen alakíthatók Webex tárgyalószobákká. Ehhez csupán egy tenyér méretű adaptert kell csatlakoztatni a TV készülékekhez. A rendszerrel való összekapcsolás után a dokumentumok és képernyők könnyedén megoszthatók a megbeszélés résztvevőivel. Az új eszköz segítségével a felhasználók egyszerűbben foglalhatnak tárgyalót, melyhez a rendszer elérhetővé teszi a szobák elérhetőségének információit.

AI és gépi tanulás

Korábbi terveihez híven, a Cisco folytatja a mesterséges intelligenciával támogatott megbeszélések fejlesztését, amelynek eredményeit egy új alkalmazásban, és egy új funkcióban érhetik el a felhasználók.

Az új Webex Assistant™ (korábban Cisco Spark Assistant) több eszközön, és több funkcióval áll majd a felhasználók rendelkezésére. A MindMeld felvásárlásán alapuló technológia segítségével a Webex Assistant minden felhő alapú Webex Room Kit és Room Series eszközön elérhetővé válik a közeljövőben.

A zajcsökkentés funkció a gépi tanulás révén szűri ki a megbeszélések alatti háttérzajokat, amelyek gyakran megzavarják a virtuális találkozók menetét. Ha a megbeszélés résztvevője túl hangosan gépel a billentyűzetén, vagy bármilyen más háttérzaj szűrődik be, a Cisco felhő alapú rendszere automatikusan csökkenti a felhasználó mikrofonjának hangerejét. Ha azonban a némított felhasználó hozzászól a beszélgetéshez, a rendszer magától visszaállítja a hangerőt.

Átjárhatóság

A Cisco hisz az eszközválasztás szabadságában, azért a Webex megoldások lehetővé teszik más gyártók eszközeinek használatát: ha a felhasználó a megbeszélésekhez a Webexet, de a csoportmunkához inkább a Microsoft megoldását használná, akkor ezt minden probléma nélkül megteheti. A Cisco az átjárhatóság érdekében számos gyártóval (Microsoft, Google, Slack stb.) működik együtt.

Egyszerűbb beszerzés

A Cisco Collaboration Flex Plan szolgáltatása jelentősen egyszerűsíti a megoldások megvásárlásának folyamatát: a vállalatok egyszerűen átlátható előfizetési díjat fizetnek az aktív felhasználók után. A Webex Meetings alkalmazáshoz most akár 1000 felhasználó csatlakozhat, akik munkáját bővebb tárkapacitás, fejlett biztonság és elemzőképesség támogatja.